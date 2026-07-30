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Oliver Maywurm

Viel Spott für den BVB! Neues Ausweichtrikot von Borussia Dortmund für gewagtes Design kritisiert

Bundesliga
Borussia Dortmund

Der BVB musste sich für sein gerade erst veröffentlichtes neues Ausweichtrikot schnell ziemlich viel Spott anhören.

Borussia Dortmund hat am Donnerstag sein Ausweichtrikot für die kommende Saison vorgestellt - und überraschte dabei mit einem gewagten Design.

So ist die Hauptfarbe des Shirts ein grelles Lila. In der Mitte prangt das rot-weiße Logo von Trikotsponsor Vodafone, während der Kragen in Neon-Gelb daher kommt. Auch an den Ärmeln gibt es neon-gelbe Akzente, gemischt mit schwarzen. Auch die Farbe für Rückennummern und Spielernamen ist neon-gelb.

Der BVB befindet sich gerade auf Asien-Tour und die Dortmunder Stars stellten das neue Ausweichtrikot in der japanischen Metropole Tokio offiziell vor. In den entsprechenden Postings zur Vorstellung fielen die Kommentare der Fans größtenteils sehr negativ aus. Grelle Farbe und Design kommen bei zahlreichen Anhängern überhaupt nicht gut an.

BVB-Heimtrikot 2026/27 ist klassisch gehalten

Das Dortmunder Heimtrikot für die Saison 2026/27 ist übrigens klassisch gehalten, ein dominantes Gelb mischt sich mit schwarzen Akzenten. Das neue Auswärtstrikot wurde derweil noch nicht offiziell veröffentlicht, dem Vernehmen nach wird es aber schwarz sein.

Die anstehende Spielzeit beginnt für den BVB am 22. August mit einem Heimspiel gegen den FC Bayern München im DFL-Supercup. Eine Woche später spielt der Vizemeister auch zum Bundesligastart zuhause und trifft auf den Hamburger SV, ehe am 1. September das erste Auswärtsspiel der neuen Saison ansteht. Dann sind die Dortmunder in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten HEBC Hamburg zu Gast.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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