Borussia Dortmund hat am Donnerstag sein Ausweichtrikot für die kommende Saison vorgestellt - und überraschte dabei mit einem gewagten Design.

So ist die Hauptfarbe des Shirts ein grelles Lila. In der Mitte prangt das rot-weiße Logo von Trikotsponsor Vodafone, während der Kragen in Neon-Gelb daher kommt. Auch an den Ärmeln gibt es neon-gelbe Akzente, gemischt mit schwarzen. Auch die Farbe für Rückennummern und Spielernamen ist neon-gelb.

Der BVB befindet sich gerade auf Asien-Tour und die Dortmunder Stars stellten das neue Ausweichtrikot in der japanischen Metropole Tokio offiziell vor. In den entsprechenden Postings zur Vorstellung fielen die Kommentare der Fans größtenteils sehr negativ aus. Grelle Farbe und Design kommen bei zahlreichen Anhängern überhaupt nicht gut an.

BVB-Heimtrikot 2026/27 ist klassisch gehalten

Das Dortmunder Heimtrikot für die Saison 2026/27 ist übrigens klassisch gehalten, ein dominantes Gelb mischt sich mit schwarzen Akzenten. Das neue Auswärtstrikot wurde derweil noch nicht offiziell veröffentlicht, dem Vernehmen nach wird es aber schwarz sein.

Die anstehende Spielzeit beginnt für den BVB am 22. August mit einem Heimspiel gegen den FC Bayern München im DFL-Supercup. Eine Woche später spielt der Vizemeister auch zum Bundesligastart zuhause und trifft auf den Hamburger SV, ehe am 1. September das erste Auswärtsspiel der neuen Saison ansteht. Dann sind die Dortmunder in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten HEBC Hamburg zu Gast.