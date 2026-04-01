Video: Vor Ghana: Eine arabische Nationalmannschaft verhandelt mit Renard über dessen Engagement als Trainer bei der Weltmeisterschaft

Ein saudisches Medienportal sorgte für eine große Überraschung, nachdem es bestätigte, dass eine arabische Nationalmannschaft mit dem Franzosen Hervé Renard, dem Trainer der saudischen Nationalmannschaft, über dessen Engagement als Trainer bei der Weltmeisterschaft 2026 verhandelt habe – noch vor der ghanaischen Nationalmannschaft.

Die französische Zeitung „L'Équipe“ hatte zuvor berichtet, dass der ghanaische Fußballverband Renard für die Leitung der A-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 verpflichten wolle, nachdem Trainer Otto Addo im März dieses Jahres entlassen worden war.

Der saudische Journalist Mohammed Al-Khamis enthüllte in der Sendung „Fi 90“ auf den „Saudi Sports Channels“, dass auch die algerische Nationalmannschaft nach dem Ende der Arabischen Meisterschaft 2025 in Katar Ende letzten Jahres mit Renard über eine Zusammenarbeit verhandelt habe.

Er erklärte: „Ich habe Informationen, dass seit dem Ende der Arabischen Meisterschaft mehr als eine Nationalmannschaft mit Renard verhandelt und Kontakt zu ihm aufgenommen hat, wie beispielsweise die algerische Nationalmannschaft, und nun auch die ghanaische Nationalmannschaft.“

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Er fügte hinzu: „Renard hat erklärt, dass er, sollte ein Angebot für das Traineramt der ghanaischen Nationalmannschaft eingehen, bereit sei, diese Erfahrung ohne finanzielle Bedingungen anzunehmen, aus Liebe zu den Erfahrungen, die er zuvor mit ihr gemacht hat.“

Der französische Trainer begann seine Reise auf dem afrikanischen Kontinent im Jahr 2007, als er zum Co-Trainer des Franzosen Claude Le Roy bei der ghanaischen Nationalmannschaft ernannt wurde, bevor er mehrere Stationen auf dem afrikanischen Kontinent durchlief, darunter vor allem bei der sambischen Nationalmannschaft, mit der er 2012 den Afrikanischen Nationen-Pokal gewann.