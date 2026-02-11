In der neuen Folge des "Beast Mode On"-Podcasts spricht der ehemalige Arsenal- und England-Torhüter David Seaman mit Adebayo Akinfenwa über seine Karriere und seinen Weg von seinem Abschied bei Leeds United bis zur Weltmeisterschaft. Der zweifache Premier-League-Sieger analysiert den aktuellen Kader der Gunners, gibt seine ehrliche Meinung zu Jordan Pickford ab und erinnert sich an DAS Tor von Ronaldinho.
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Der "Beast Mode On"-Podcast steht auf YouTube und Spotify bereit. Alle Folgen sind kostenlos abrufbar.