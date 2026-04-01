Video: Eine überraschende Zahl… Mané sagt das Ergebnis des WM-Spiels zwischen dem Irak und Senegal voraus

Der senegalesische Star von Al-Nassr, Sadio Mané, gab eine Prognose zum Ergebnis des Spiels seiner Nationalmannschaft gegen den Irak bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ab.

Die irakische Nationalmannschaft qualifizierte sich zum zweiten Mal in ihrer Geschichte für die Weltmeisterschaft 2026 – zum ersten Mal nach einer 40-jährigen Pause seit der einzigen Qualifikation im Jahr 1986 –, nachdem sie am frühen Mittwochmorgen im Finale der Weltmeisterschafts-Playoffs Bolivien mit 2:1 besiegte.

Die „Löwen vom Euphrat“ werden bei der Weltmeisterschaft in Gruppe 9 antreten, zu der auch die Nationalmannschaften von Frankreich, Norwegen und Senegal gehören, wobei das Spiel der „Löwen von Teranga“ das letzte in der Gruppenphase sein wird.

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Der Verein Al-Nasr veröffentlichte über seinen offiziellen Account auf „X“ ein Video seines irakischen Spielers Haider Abdulkarim, in dem er seiner Nationalmannschaft zur WM-Qualifikation gratuliert.

Abdulkarim sagte: „Herzlichen Glückwunsch zur WM-Qualifikation, herzlichen Glückwunsch an die Spieler und das irakische Volk, und ich wünsche euch eine ehrenvolle Teilnahme an der Weltmeisterschaft.“

Am Ende des Videos erschien Abdulkarim zusammen mit Sadio Mané, wobei einer der Anwesenden den senegalesischen Star nach seiner Prognose für das Ergebnis des Spiels seiner Nationalmannschaft gegen den Irak fragte, woraufhin dieser antwortete: „(Sieg) 3:0“.

Es sei daran erinnert, dass die irakische Nationalmannschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte versucht, sich für die zweite Runde der Weltmeisterschaft zu qualifizieren, nachdem sie bei ihrer einzigen Teilnahme vor 40 Jahren bereits in der ersten Runde ausgeschieden war, während Senegals bestes Ergebnis das Erreichen des Viertelfinals bei der Weltmeisterschaft 2002 war.