Video: Ein Mann aus dem Irak, der sein Versprechen hält … Ayman Hussein lässt Erinnerungen an seine historische Erklärung wieder aufleben

Ayman Hussein, Stürmer der irakischen Nationalmannschaft und des Vereins Al-Karma, ließ Erinnerungen an seine historische Äußerung wieder aufleben, nachdem sich die „Löwen vom Euphrat“ für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert hatten, die in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko stattfinden soll.

Ayman Hussein führte die irakische Nationalmannschaft am frühen Mittwochmorgen im WM-Qualifikationsspiel mit seinem Siegtreffer zum 2:1-Erfolg gegen Bolivien.

Die irakische Nationalmannschaft qualifizierte sich zum zweiten Mal in ihrer Geschichte für die Weltmeisterschaft, zum ersten Mal seit 40 Jahren. Ihre letzte Teilnahme war bei der WM 1986 in Mexiko, wo sie nach drei Niederlagen gegen Mexiko, Belgien und Paraguay bereits in der Gruppenphase ausschied.

Die irakische Nationalmannschaft wurde in die Gruppe 9 der Weltmeisterschaft 2026 eingeteilt, zu der auch Frankreich, Senegal und Norwegen gehören.

Nach der Qualifikation der „Löwen vom Tigris“ veröffentlichte Ayman Hussein auf seiner offiziellen Instagram-Seite ein altes Video eines Fernsehinterviews aus dem Jahr 2017, in dem er sagte: „Mein Ziel ist es, den Irak zur Weltmeisterschaft zu führen.“ Auf die Frage, ob er dazu in der Lage sei, antwortete er: „So Gott will, wenn Gott es will.“

Ayman Hussein kommentierte seine alte Aussage mit den Worten: „Ein Sohn des Irak hält sein Versprechen, wenn er es gibt, und wenn er spricht, ist es die Wahrheit, und wenn er sich erhebt, erschüttert er die Erde unter den Füßen der Verzweiflung.“

Er fügte hinzu: „Herzlichen Glückwunsch an alle Iraker, diese Freude ist euer lang ersehntes Recht… Möge Gott unsere rechtschaffenen Märtyrer in seiner Gnade aufnehmen.“





Nach dem Spiel gegen Bolivien erklärte Ayman Hussein gegenüber den Medien: „Wir haben uns für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Dies ist das Ergebnis der enormen Anstrengungen, die die Spieler und die Fans während der gesamten Qualifikationsphase unternommen haben. Diese Leistung verdient es, landesweit gefeiert zu werden.“

Er fuhr fort: „Wir widmen diesen Sieg und die Qualifikation unseren treuen Fans und fordern, dass dieser Tag zur Feier dieses historischen Erfolges zum offiziellen Feiertag erklärt wird.“

Er erklärte: „Wir haben im Qualifikationszyklus 21 Spiele bestritten, und Gott sei Dank ist es uns gelungen, uns für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren – ein lang ersehnter Erfolg, der für uns in den vergangenen Jahren oberste Priorität hatte.“

Er schloss seine Ausführungen mit den Worten: „Alle Spieler haben auf dem Platz großes Engagement gezeigt, wir haben als ein Team gespielt und brauchten keine zusätzliche Motivation, denn jeder war sich der Bedeutung des Spiels und der Größe der Verantwortung bewusst, die auf ihm lastete, und Gott sei Dank haben wir es geschafft.“