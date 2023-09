VIDEO: Cristiano Ronaldo macht jungen Fan glücklich

Beim Besuch im Iran beweist Cristiano Ronaldo wieder einmal sein großes Herz: CR7 machte einen jungen Fan glücklich.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo hat einen jungen Fan vor dem AFC-Champions-League-Spiel von Al-Nassr gegen Persepolis getroffen und diesem damit eine große Freude bereitet.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das Treffen fand vor dem Champions-League-Eröffnungsspiel der saudi-arabischen Mannschaft gegen das iranische Team von Persepolis am Dienstag in Teheran statt. Ronaldos Mannschaft geht mit einer Siegesserie von fünf Spielen in die Partie.

Der Fan trug ein Ronaldo-Trikot und wurde zum portugiesischen Superstar in dessen Hotelzimmer in Teheran geführt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

WAS WURDE GESAGT? "Hey! Wie geht es dir?" fragte Ronaldo, als der Junge das Zimmer betrat. "Geht's dir gut? Gib mir eine Umarmung!" Der junge Fan zeigte sogar seine Nachahmung von Ronaldos berühmtem Torjubel.