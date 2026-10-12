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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding

Video aufgetaucht! Nächster Ausraster von Vinicius Junior - Sperre im Clasico gegen den FC Barcelona "zu 99 Prozent" sicher

La Liga
Real Madrid - FC Villarreal
Real Madrid
FC Barcelona - Real Madrid
Vinicius Junior

Eine kurze Sperre dürfte für Vinicius Junior außer Reichweite liegen. Auch, weil er sich bei seinem Abgang vom Feld am Samstag daneben benahm.

Real Madrids Starstürmer Vinicius Junior droht nach seinem Auftritt am Samstagabend während des LaLiga-Spiels gegen den FC Villarreal (1:0) eine empfindliche Sperre. Der Brasilianer flog nicht nur mit der Roten Karte vom Platz, sondern leistete sich direkt anschließend noch einen weiteren Eklat.

Im Netz kursiert ein Video, das Vinicius nach seinem Platzverweis in der 72. Minute beim Gang aus dem Innenraum in die Katakomben des Bernabeu zeigt. Der offensichtlich wütende Flügelflitzer wurde von Landsmann Endrick beruhigt, allerdings brachte das wenig: Denn Vinicius schubste hinter dem VAR-Monitor einen LaLiga-Mitarbeiter zur Seite.

Auch deshalb rechnet man bei den Blancos damit, dass Vinicius länger als die Mindestsperre von einer Partie aus dem Verkehr gezogen wird. Das hätte durchaus empfindliche Konsequenzen, schließlich tritt Real in zwei Partien in LaLiga zum Clasico beim Erzrivalen FC Barcelona an.

"Vinicius wird mit 99-prozentiger Sicherheit nicht im Camp Nou dabei sein", schreibt die As. Und weiter: "Der Verein geht davon aus, dass die Sperre nicht unter zwei Spielen liegen wird. Und befürchtet sogar, dass sie auf drei oder mehr ansteigen könnte, angesichts der Schärfe des Spielberichts, in dem von 'aggressivem Verhalten' geschrieben wurde. Mundo Deportivo ergänzt, dass Reals Verantwortliche einen Einspruch gegen eine Sperre fest eingeplant haben, "allerdings mit wenig Hoffnung auf Erfolg".

Vinicius war gegen Villarreal auf kuriose Art und Weise vom Platz geflogen. Nachdem er als Einwechselspieler vermeintlich den Treffer zum 2:0 erzielt hatte, schaltete sich mitten in den Jubel der Gastgeber der VAR ein. Es wurde nicht nur das Tor annulliert. Vinicius sah von Schiedsrichter Isidro Diaz de Mera Escuderos auch noch die Rote Karte, weil er in der Entstehung des Treffers während eines Laufduells Gegenspieler Nathan Saliba an den Haaren gezogen hatte.

Der 26-Jährige war anschließend außer sich und musste von mehreren Mitspieler zurückgehalten und vom Platz geleitet werden. Nach besagtem Schubser gegen einen LaLiga-Mitarbeiter und einer Schimpftirade im Kabinengang habe er laut El Chiringuito mehrere Minuten in der Real-Kabine ausgeharrt, um sich zu beruhigen.

Platzverweis gegen Villarreal: Vinicius Junior spricht von "Schande"

Am Sonntag entschuldigte er sich in einem Post bei Instagram ausdrücklich bei seiner Mannschaft und den Real-Fans. Nicht aber bei Saliba. Dafür postete er in einer Instagram-Story aber auch noch eine Collage von Fouls und harten Aktionen in der Vergangenheit gegen sich, die keine Konsequenzen nach sich zogen. Dazu schrieb er mit drei vor Tränen lachenden Emojis: "Und derjenige, der immer Gelbe und Rote Karten kriegt, ist Vinicius. Welch eine Schande".

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALGetty Images

Sportlich läuft es für Vinicius in dieser Saison durchwachsen. Nach seiner Vertragsverlängerung, die ihm bis 2032 angeblich unter anderem ein Jahresgehalt von 25 Millionen Euro pro Jahr einbringt, ist er angesichts seiner Leistungen umstritten. Beim Duell mit Villarreal erhielt auf der linken Angriffsseite 140-Millionen-Euro-Neuzugang Yan Diomande den Vorzug von Cheftrainer Jose Mourinho. Der Ivorer erzielte den Siegtreffer.

Vinicius bringt es 2026/27 bislang auf ein mageres Tor und drei Vorlagen in neun Partien. Nur drei Einsätze absolvierte er über die vollen 90 Minuten.

Real belegt in der LaLiga-Tabelle nach acht Spieltagen nur den vierten Platz. Der Rückstand auf Titelverteidiger FC Barcelona beträgt bereits sechs Zähler. In den kommenden Wochen treffen die Hauptstädter im spanischen Oberhaus auf den FC Sevilla, Barca, Racing Santander und den FC Valencia.

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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