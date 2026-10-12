Real Madrids Starstürmer Vinicius Junior droht nach seinem Auftritt am Samstagabend während des LaLiga-Spiels gegen den FC Villarreal (1:0) eine empfindliche Sperre. Der Brasilianer flog nicht nur mit der Roten Karte vom Platz, sondern leistete sich direkt anschließend noch einen weiteren Eklat.

Im Netz kursiert ein Video, das Vinicius nach seinem Platzverweis in der 72. Minute beim Gang aus dem Innenraum in die Katakomben des Bernabeu zeigt. Der offensichtlich wütende Flügelflitzer wurde von Landsmann Endrick beruhigt, allerdings brachte das wenig: Denn Vinicius schubste hinter dem VAR-Monitor einen LaLiga-Mitarbeiter zur Seite.

Auch deshalb rechnet man bei den Blancos damit, dass Vinicius länger als die Mindestsperre von einer Partie aus dem Verkehr gezogen wird. Das hätte durchaus empfindliche Konsequenzen, schließlich tritt Real in zwei Partien in LaLiga zum Clasico beim Erzrivalen FC Barcelona an.

"Vinicius wird mit 99-prozentiger Sicherheit nicht im Camp Nou dabei sein", schreibt die As. Und weiter: "Der Verein geht davon aus, dass die Sperre nicht unter zwei Spielen liegen wird. Und befürchtet sogar, dass sie auf drei oder mehr ansteigen könnte, angesichts der Schärfe des Spielberichts, in dem von 'aggressivem Verhalten' geschrieben wurde. Mundo Deportivo ergänzt, dass Reals Verantwortliche einen Einspruch gegen eine Sperre fest eingeplant haben, "allerdings mit wenig Hoffnung auf Erfolg".

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Vinicius war gegen Villarreal auf kuriose Art und Weise vom Platz geflogen. Nachdem er als Einwechselspieler vermeintlich den Treffer zum 2:0 erzielt hatte, schaltete sich mitten in den Jubel der Gastgeber der VAR ein. Es wurde nicht nur das Tor annulliert. Vinicius sah von Schiedsrichter Isidro Diaz de Mera Escuderos auch noch die Rote Karte, weil er in der Entstehung des Treffers während eines Laufduells Gegenspieler Nathan Saliba an den Haaren gezogen hatte.

Der 26-Jährige war anschließend außer sich und musste von mehreren Mitspieler zurückgehalten und vom Platz geleitet werden. Nach besagtem Schubser gegen einen LaLiga-Mitarbeiter und einer Schimpftirade im Kabinengang habe er laut El Chiringuito mehrere Minuten in der Real-Kabine ausgeharrt, um sich zu beruhigen.

Platzverweis gegen Villarreal: Vinicius Junior spricht von "Schande"

Am Sonntag entschuldigte er sich in einem Post bei Instagram ausdrücklich bei seiner Mannschaft und den Real-Fans. Nicht aber bei Saliba. Dafür postete er in einer Instagram-Story aber auch noch eine Collage von Fouls und harten Aktionen in der Vergangenheit gegen sich, die keine Konsequenzen nach sich zogen. Dazu schrieb er mit drei vor Tränen lachenden Emojis: "Und derjenige, der immer Gelbe und Rote Karten kriegt, ist Vinicius. Welch eine Schande".

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Sportlich läuft es für Vinicius in dieser Saison durchwachsen. Nach seiner Vertragsverlängerung, die ihm bis 2032 angeblich unter anderem ein Jahresgehalt von 25 Millionen Euro pro Jahr einbringt, ist er angesichts seiner Leistungen umstritten. Beim Duell mit Villarreal erhielt auf der linken Angriffsseite 140-Millionen-Euro-Neuzugang Yan Diomande den Vorzug von Cheftrainer Jose Mourinho. Der Ivorer erzielte den Siegtreffer.

Vinicius bringt es 2026/27 bislang auf ein mageres Tor und drei Vorlagen in neun Partien. Nur drei Einsätze absolvierte er über die vollen 90 Minuten.

Real belegt in der LaLiga-Tabelle nach acht Spieltagen nur den vierten Platz. Der Rückstand auf Titelverteidiger FC Barcelona beträgt bereits sechs Zähler. In den kommenden Wochen treffen die Hauptstädter im spanischen Oberhaus auf den FC Sevilla, Barca, Racing Santander und den FC Valencia.