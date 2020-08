Juventus-Rückkehr wegen Pirlo? Arturo Vidal: "Verspüre große Zuneigung zu Juve und Andrea"

Zwischen 2011 und 2015 spielten Arturo Vidal und Andrea Pirlo einst bei Juventus Turin zusammen. Kommt es nun zum Wiedersehen in der Serie A?

Der chilenische Nationalspieler Arturo Vidal (33) vom hat seinen ehemaligen Mitspieler und heutigen Juventus-Trainer Andrea Pirlo gelobt und die Spekulationen um eine etwaige Rückkehr nach Turin angeheizt.

"Pirlo war großartig, als er spielte. Stellen Sie sich ihn nun als Trainer vor", sagte der 33-Jährige im Interview mit La Tercera und schob nach: "Wenn er oder Juventus mich anruft, werde ich glücklich sein. Aber wir müssen ruhig bleiben. Wenn es passiert, passiert es. Ich verspüre große Zuneigung zu Juve und Andrea."

Vidal und Pirlo spielten vier Jahre gemeinsam bei Juve

Derweil betonte Vidal, dessen Vertrag bei Barca im Sommer 2021 ausläuft, dass er bereits mit seinem neuen Trainer Ronald Koeman gesprochen habe. Allerdings sei noch offen, ob der Chilene auch in der kommenden Saison für die Blaugrana auflaufen wird. "Wir werden sehen, was passiert", so Vidal.

Der 115-fache Nationalspieler war bereits zwischen 2011 und 2015 bei Juve tätig - der gleiche Zeitraum, in dem auch Pirlo dort als Spieler aktiv war. Anschließend zog es Vidal für drei Jahre zum , ehe er im Sommer 2018 nach Barcelona wechselte.