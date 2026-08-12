Victor Osimhen vor Abschied aus der Türkei? Galatasaray prüft angeblich Angebot für Mega-Transfer

Der saudi-arabische Topklub Al Hilal hat sich nach Informationen des Transferexperten Sacha Tavolieri bei Galatasaray nach Osimhen erkundigt. Laut des Berichts sei der türkische Rekordmeister bereit, seinen nigerianischen Torjäger für 65 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Allerdings seien zunächst noch zwei Bedingungen zu erfüllen: Al Hilal müsste Osimhen den Wechsel erst einmal schmackhaft machen, zudem müsste wohl Real Madrids Sturmlegende Karim Benzema beim 19-maligen Meister Platz machen.

Der frühere Wolfsburger Osimhen war erst im Sommer 2025 fix von der SSC Neapel nach Istanbul gewechselt, nachdem er sich zuvor mit den Italienern verkracht und anschließend auf Leihbasis in der Türkei überzeugt hatte.

Zuletzt waren Osimhen große internationale Stars in die Süper Lig gefolgt. Mohamed Salah schloss sich nach seinem Aus beim FC Liverpool Trabzonspor an, Galatasaray-Rivale Fenerbahce gab am Mittwoch den Transfer von Romelu Lukaku aus Neapel bekannt.