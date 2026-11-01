Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
DFB Pokal Frauen
team-logoVfL Wolfsburg
team-logoTSG 1899 Hoffenheim
Ansehen auf WOW
GOAL-e
Unterstützt von

VfL Wolfsburg vs. TSG 1899 Hoffenheim heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim
VfL Wolfsburg
TSG 1899 Hoffenheim
DFB Pokal Frauen

In der DFB Pokal Frauen spielt VfL Wolfsburg gegen TSG 1899 Hoffenheim. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

  • Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.
  • Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
DeutschlandWOW
BelgienDAZN
ÖsterreichSky Austria
SchweizSky Sport Mix
  • Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.
  • Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.
  • Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!
NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

VfL Wolfsburg vs. TSG 1899 Hoffenheim: Anstoßzeit

crest
DFB Pokal Frauen - 1/8

Das Spiel zwischen VfL Wolfsburg und TSG 1899 Hoffenheim beginnt am 02.11.2026, 18:00.

VfL Wolfsburg vs. TSG 1899 Hoffenheim heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Die Partie ist live auf WOW zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Möglichkeiten, das Spiel im Live-Stream zu verfolgen.

Themen der Woche: Was war bei VfL Wolfsburg und TSG 1899 Hoffenheim los?

Wolfsburg kommt mit einer Bilanz von vier Siegen und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Pokalspiel. Die Mannschaft gewann zuletzt in der Bundesliga mit 3:0 gegen den 1. FC Köln und setzte sich davor mit 5:0 gegen Mainz 05 durch. Insgesamt erzielte Wolfsburg in diesen fünf Spielen 17 Tore und kassierte lediglich drei Gegentreffer – eine beeindruckende Offensivbilanz. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum datiert vom September gegen Hoffenheim.

Hoffenheim weist ebenfalls vier Siege und eine Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen auf. Die Mannschaft verlor zuletzt in der Bundesliga mit 0:3 gegen Werder Bremen, gewann aber zuvor mit 3:1 gegen Mainz und mit 1:2 bei Nürnberg. Im DFB Pokal setzte sich Hoffenheim mit 4:1 gegen Greuther Fürth durch. In diesen fünf Spielen erzielte Hoffenheim elf Tore und kassierte sieben.

WOB

WOB - Form

HOF
N2-1
SAD
S0-6
HSV
S2-1
M05
S0-5
FCK
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
17/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
HOF

HOF - Form

WOB
S2-1
GFT
S1-4
FCN
S1-2
M05
S3-1
SVW
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

VfL Wolfsburg vs. TSG 1899 Hoffenheim: Aufstellungen

VfL Wolfsburg vs. TSG 1899 Hoffenheim: Form

WOB

WOB - Form

HOF
N2-1
SAD
S0-6
HSV
S2-1
M05
S0-5
FCK
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
17/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
HOF

HOF - Form

WOB
S2-1
GFT
S1-4
FCN
S1-2
M05
S3-1
SVW
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

VfL Wolfsburg vs. TSG 1899 Hoffenheim: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

VfL WolfsburgUnentschiedenTSG 1899 Hoffenheim
3
0
2
Bundesliga
TSG 1899 Hoffenheim badge
TSG 1899 Hoffenheim
HOF
2
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
1
END
Bundesliga
TSG 1899 Hoffenheim badge
TSG 1899 Hoffenheim
HOF
0
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
1
END
Bundesliga
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
2
TSG 1899 Hoffenheim badge
TSG 1899 Hoffenheim
HOF
1
END
Bundesliga
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
2
TSG 1899 Hoffenheim badge
TSG 1899 Hoffenheim
HOF
1
END
DFB Pokal Frauen
TSG 1899 Hoffenheim badge
TSG 1899 Hoffenheim
HOF
1
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
0
END
6Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

VfL Wolfsburg vs. TSG 1899 Hoffenheim: Die Tabellen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen