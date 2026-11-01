Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter. Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

VfL Wolfsburg vs. TSG 1899 Hoffenheim: Anstoßzeit

Das Spiel zwischen VfL Wolfsburg und TSG 1899 Hoffenheim beginnt am 02.11.2026, 18:00.

VfL Wolfsburg vs. TSG 1899 Hoffenheim heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Die Partie ist live auf WOW zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Möglichkeiten, das Spiel im Live-Stream zu verfolgen.

Themen der Woche: Was war bei VfL Wolfsburg und TSG 1899 Hoffenheim los?

Wolfsburg kommt mit einer Bilanz von vier Siegen und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Pokalspiel. Die Mannschaft gewann zuletzt in der Bundesliga mit 3:0 gegen den 1. FC Köln und setzte sich davor mit 5:0 gegen Mainz 05 durch. Insgesamt erzielte Wolfsburg in diesen fünf Spielen 17 Tore und kassierte lediglich drei Gegentreffer – eine beeindruckende Offensivbilanz. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum datiert vom September gegen Hoffenheim.

Hoffenheim weist ebenfalls vier Siege und eine Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen auf. Die Mannschaft verlor zuletzt in der Bundesliga mit 0:3 gegen Werder Bremen, gewann aber zuvor mit 3:1 gegen Mainz und mit 1:2 bei Nürnberg. Im DFB Pokal setzte sich Hoffenheim mit 4:1 gegen Greuther Fürth durch. In diesen fünf Spielen erzielte Hoffenheim elf Tore und kassierte sieben.

VfL Wolfsburg vs. TSG 1899 Hoffenheim: Aufstellungen

VfL Wolfsburg vs. TSG 1899 Hoffenheim: Form

VfL Wolfsburg vs. TSG 1899 Hoffenheim: Bilanz direkte Duelle

VfL Wolfsburg vs. TSG 1899 Hoffenheim: Die Tabellen