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VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel: Anstoßzeit

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 12 21. Nov. 2026 - 07:00 Volkswagen Arena

In der Volkswagen Arena empfängt der VfL Wolfsburg den Tabellenvorletzten Holstein Kiel zum 2.-Bundesliga-Duell. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in einem engen Aufstiegs- beziehungsweise Abstiegskampf.

Wolfsburg steht nach einem durchwachsenen Saisonverlauf auf dem fünften Tabellenplatz und hat zuletzt unterschiedliche Ergebnisse geliefert. Unter Trainer Tobias Strobl sucht der Klub nach der Konstanz, die für einen ernsthaften Aufstiegsangriff notwendig wäre.

Kiel dagegen befindet sich in einer schwierigen Lage. Als Tabellenletzter braucht der Klub von Trainer Michel Kniat dringend Punkte, um den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld nicht zu verlieren.

Die Kieler kamen zuletzt aus der Länderspielpause mit einem deutlichen 4:0-Testspielsieg gegen Odense BK zurück, doch in der Liga lief es zuletzt gar nicht rund. Zwei Pflichtspielniederlagen in Folge setzen das Team unter Druck.

Wolfsburg nutzte die Pause für ein 2:0 gegen Union Berlin in einem Freundschaftsspiel, nachdem zuvor eine 2:1-Heimniederlage gegen Hertha BSC für Ernüchterung gesorgt hatte. Die Partie in der Volkswagen Arena verspricht ein offenes Duell zu werden.

Nachfolgend alle Infos, wo das Spiel live im TV und per Livestream zu sehen ist, sowie Anstoßzeit und aktuelle Kaderinformationen.

Themen der Woche: Was war bei VfL Wolfsburg und Holstein Kiel los?

Wolfsburg kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der VfL zwei Siege, ein Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt gab es ein 2:1 gegen Hertha BSC zu Hause zu verlieren, während zuvor ein 2:0 gegen Osnabrück gelang. Insgesamt erzielte Wolfsburg in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte fünf.

Kiel präsentiert sich mit ebenfalls zwei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen, wobei der jüngste Ligaauftritt eine 1:2-Niederlage gegen Arminia Bielefeld war. Davor verlor Kiel 0:1 gegen Greuther Fürth. In den fünf Begegnungen schoss das Team insgesamt sieben Tore und ließ sechs zu.

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel: Aufstellungen

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel: Form

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel: Bilanz direkte Duelle

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel: Die Tabellen