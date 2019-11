VfL Wolfsburg vs. KAA Gent: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - Alle Infos zur Übertragung der Europa League

Der VfL Wolfsburg empfängt KAA Gent. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie der Europa League heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 4. Spieltag der trifft der auf . Anstoß der Begegnung ist am Donnerstag, den 7. November, um 21 Uhr in der Volkswagen Arena in Wolfsburg.

Die beiden heutigen Kontrahenten standen sich bereits vor knapp zwei Wochen gegenüber: Am 24. Oktober trennten sich Wolfsburg und Gent remis (2:2).

Nachdem die Wölfe zunächst mit 2:0 in Führung gegangen waren, gelang Gent in der Nachspielzeit noch der Ausgleich.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Europa-League-Partie zwischen Wolfsburg und Gent heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald sie feststehen.

VfL Wolfsburg vs. KAA Gent: Das Europa-League-Spiel auf einen Blick

Duell VfL Wolfsburg - KAA Gent Datum Donnerstag, 7. November 2019 || 21 Uhr Ort Volkswagen Arena, Wolfsburg Zuschauer 30.000 Plätze

VfL Wolfsburg vs. KAA Gent heute live im TV verfolgen: Geht das?

Zunächst die schlechte Nachricht für alle Anhänger von Wolfsburg und Gent, die die heutige Begegnung vor dem Fernseher verfolgen möchten: Die Europa-League-Partie wird leider nicht live im TV übertragen.

Das liegt daran, dass sich kein gängiger TV-Sender die Übertragungsrechte an der heutigen Partie gesichert hat - das gilt sowohl für frei empfangbare Sender als auch für Pay-TV-Sender.

Zwar überträgt der Privatsender RTLnitro 15 ausgewählte Duelle mit deutscher Beteiligung live, doch das Spiel Wolfsburg vs. Gent ist heute nicht im Programm.

Um das Kräftemessen in Wolfsburg trotzdem verfolgen zu können, gibt es jedoch eine andere Alternative - und zwar DAZN . Der Streamingdienst bietet die vollen 90 Minuten der Partie via LIVE-STREAM an. Alle Informationen zu DAZN findet Ihr im folgenden Abschnitt.

VfL Wolfsburg vs. KAA Gent heute im LIVE-STREAM sehen: So funktioniert's

Aufgrund der Tatsache, dass das Duell zwischen Wolfsburg und Gent nicht im TV zu sehen ist, müsst Ihr auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen, um mit dabei zu sein. Hierfür ist DAZN die einzige Anlaufstelle.

VfL Wolfsburg vs. KAA Gent im LIVE-STREAM auf DAZN verfolgen

Der Streamingdienst hat die Begegnung exklusiv in voller Länge im Programm und überträgt das Ganze via LIVE-STREAM. Um Zugriff auf den Stream zu bekommen, könnt Ihr Euch zunächst einen kostenlosen Probemonat bei DAZN sichern :

Im Anschluss an den Gratismonat kostet das DAZN-Abo lediglich 11,99 Euro pro Monat . Alternativ könnt Ihr Euch auch ein Jahresabo für 119,99 Euro sichern und dadurch hochgerechnet rund 24 Euro sparen!

Bei der Übertragung der Partie zwischen Wolfsburg und Gent habt Ihr bei DAZN sogar zwei Möglichkeiten: Entweder schaut Ihr das ganze Spiel live im Einzelspiel oder Ihr entscheidet Euch für die beliebte GoalZone (Konferenz).

VfL Wolfsburg vs. KAA Gent heute live im Einzelspiel bei DAZN:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start der Vorberichte: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Uwe Morawe

Uwe Morawe Experte: Peter Hyballa

Peter Hyballa Der direkte Link zum Spiel: www.dazn.com

VfL Wolfsburg vs. KAA Gent heute live in der Konferenz bei DAZN. Alle Infos zur GoalZone:

Art der Übertragung: Konferenzschaltung

Konferenzschaltung Start der Übertragung: Wenige Minuten vor dem Anpfiff um 21 Uhr

Wenige Minuten vor dem Anpfiff um 21 Uhr Kommentatoren: Jan Lüdeke und Christoph Stadtler

Jan Lüdeke und Christoph Stadtler Experte: Ralph Gunesch

VfL Wolfsburg vs. KAA Gent im LIVE-STREAM auf DAZN

Nun kennt Ihr die Möglichkeiten, wie man die Begegnung zwischen Wolfsburg und Gent live verfolgen kann.

Abseits des runden Leders gibt es zudem noch viel mehr zu entdecken: Über 8.000 Livesport-Events aus den Bereichen Basketball, Football, Eishockey, Tennis und vielem mehr zeigt DAZN jährlich in zahlreichen LIVE-STREAMS.





VfL Wolfsburg vs. KAA Gent: Die Highlights auf DAZN

Ihr konntet Wolfsburg vs. Gent nicht verfolgen? Kein Problem: DAZN hat die Highlights der Partie im Programm und stellt diese bereits wenige Minuten nach Abpfiff auf die Plattform.

Reichen Euch die Highlights zu nicht aus? Dann besteht bei DAZN noch die Möglichkeit, die komplette Partie im Re-Live anzuschauen. Bereits wenige Minuten nach dem Anpfiff könnt Ihr Euch die vollen 90 Minuten noch einmal in voller Länge mit Originalkommentar reinziehen.

DAZN zeigt jedoch nicht nur die Highlights zu Wolfsburg vs. Gent. Der Streamingdienst hat alle Highlights der Europa League im Programm.

VfL Wolfsburg vs. KAA Gent: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen von Wolfsburg und Gent bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

VfL Wolfsburg vs. KAA Gent heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt die heutige Begegnung der Europa League nicht via LIVE-STREAM verfolgen? Kein Problem. Es gibt noch eine weitere Alternative: Der LIVE-TICKER von Goal zu Wolfsburg vs. Gent!

Gewohnt detailliert versorgen wir Euch 90 Minuten lang mit allen wichtigen Szenen und allen Toren. Im LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr stets auf dem Laufenden. Ihr verpasst mit unserem LIVE-TICKER keine Entscheidung in der Europa League.

Unseren kostenlosen LIVE-TICKER findet Ihr unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App. Hier entlang: