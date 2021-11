VfL Wolfsburg vs. Juventus live: Die Women's Champions League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In der Gruppenphase der Women's Champions League gehen die Begegnungen im Rahmen des vierten Spieltags über die Bühne. Dabei steigt am Donnerstag um 18.45 Uhr das Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen Juventus.

Für die Wölfinnen kommt diese Partie fünf Tage nach einem 1:0-Auswärtssieg im Schlager schlechthin der Bundesliga gegen den FC Bayern München. Die beiden Topteams im heimischen Frauen-Fußball liegen nun punktmäßig gleichauf, aber der VfL Wolfsburg lacht dank der besseren Tordifferenz von der Tabellenspitze.

Zuvor gab es 9. November im Hinspiel bei Juventus ein 2:2. Außerdem holte das Team von Tommy Stroot in der Women’s Champions League ein 3:3 beim Spitzenreiter Chelsea sowie einen 5:0-Heimerfolg gegen den Punktlieferanten Servette Chenois. Demnach geht der VfL Wolfsburg ungeschlagen und mit fünf Punkten ins Heimspiel gegen Juventus.

Die Italienerinnen starteten mit einem 3:0 in der Schweiz in die Gruppenphase. Es folgten zuhause ein 1:2 gegen die Blues und das 2:2 gegen die Wölfinnen. Damit rangiert Juventus trotz mit vier Zählern auf dem dritten Platz und würde aus heutiger Sicht den Einzug in die K.o.-Phase verpassen. In der Serie A gelang den Bianconeri, die ebenso wie der VfL auf dem ersten Platz rangieren, am Samstag ein 5:0-Heimsieg gegen Lazio.

In der Gruppe A der Women’s Champions League geht das Match des VfL Wolfsburg gegen Juventus über die Bühne. GOAL versorgt Euch mit allen Infos zur Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

VfL Wolfsburg vs. Juventus: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: VfL Wolfsburg – Juventus Datum: Donnerstag, 18. November 2021 Uhrzeit: 18.45 Uhr Ort: AOK Stadion (Wolfsburg)

VfL Wolfsburg gegen Juventus heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Women's Champions League

Die Drittsender des Ersten besitzen Senderechte an der Frauen-Bundesliga und dürfen daher Übertragungen von Partien der höchsten deutschen Spielklasse ins Haus liefern. Deshalb lief gerade erst am Samstag das Spitzenspiel der Wölfinnen beim FC Bayern München beim BR und beim NDR im Free-TV. Aber was gilt für die Ausstrahlung des Matches VfL Wolfsburg vs. Juventus?

VfL Wolfsburg vs. Juventus heute nicht live im klassischen TV: Das ist der Grund

Anders als für die Frauen-Bundesliga besitzt DAZN die Exklusivrechte für die Übertragungen der Women's Champions League. Das bedeutet, dass der wichtigste Wettbewerb nicht im Free-TV übertragen wird. Die andere Seite der Medaille ist, dass Ihr Euch das direkte Duell in der Gruppe A zwischen dem VfL Wolfsburg und Juventus dennoch kostenlos ansehen könnt.

Das liegt daran, dass der Pay-per-View-Anbieter vorerst die Women's Champions League kostenlos auf YouTube ausstrahlt. Und für's Mitverfolgen der Partien auf YouTube benötigt Ihr ebenso wenig wie bei DAZN zwingend ein Smart-TV-Gerät. Es funktioniert genauso, wenn Ihr einen klassischen Fernseher mithilfe eines HDMI-Kabels beispielsweise mit einem Notebook oder Tablet verbindet. Ihr habt also verschiedene Möglichkeiten, um das Match VfL Wolfsburg – Juventus im TV anzusehen. Die nachfolgenden Eckdaten gelten für alle Optionen:

Übertragungsbeginn: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielbeginn: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Kommentator: Martin Piller

Martin Piller Expertin: Julia Simic

VfL Wolfsburg vs. Juventus heute live im TV bei DAZN

Der Livestream-Anbieter strahlt allerdings ausschließlich die Women's Champions League vorerst kostenlos aus. Das bedeutet, dass Ihr fürs Mitverfolgen aller anderen Sportereignisse ein Abonnement benötigt. Diesbezüglich könnt Ihr bei DAZN entweder einen Monats- oder Jahresvertrag abschließen. Für erstere Option legt Ihr 14,99 Euro auf den Tisch. Mit dem Jahresabo bindet Ihr Euch zwar für eine eindeutig längere Zeit, aber in diesem Fall bezahlt Ihr 149,99 Euro und damit rund 12,50 Euro pro Monat. Hier steht alles Wissenswerte zu den Vertragsbedingungen.

Neben den Partien im Rahmen der Women's Champions League strahlt DAZN die meisten Matches der Königsklasse im Männerfußball aus. Überdies können die Liebhaber des Klubfußballs die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie Topspiele aus Italien, Spanien und Frankreich live mitverfolgen. Dasselbe gilt für die WM-Qualifikation sowie für weitere Länderspiele. Zusätzlich umfasst das Programm des Streamingdienstes die NBA, die NFL und Darts.

VfL Wolfsburg gegen Juventus heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt also als Alternative für ein Smart-TV-Gerät eine Kombination aus einem klassischen Fernseher, einem HDMI-Kabel und einem Notebook verwenden. Zudem läuft die Women's Champions League ebenso auf YouTube. Da ist es selbsterklärend, dass das Spiel VfL Wolfsburg vs. Juventus im LIVE-STREAM zur Verfügung steht. Im Prinzip lassen sich ebenso PCs, Smartphone und Tablets für diesen Zweck verwenden. Ihr müsst allerdings wenig überraschend eine funktionierende Internetverbindung parat haben.

Sollte dies der Fall sein, könnt Ihr Euch selbstverständlich auch für eine andere Begegnung der Gruppenphase in der Women’s Champions League entscheiden. Hierbei stehen das andere Spiel in der Gruppe A, Chelsea vs. Servette Chenois, sowie die Matches Breidablik vs. Zhytlobud-1 und Real Madrid vs. Paris Saint-Germain zur Auswahl.

Zu VfL Wolfsburg – Juventus via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Es kann selbstverständlich auch vorkommen, dass Euch kein WLAN-Netz zur Verfügung steht und Euer Datenvolumen nicht ausreicht. Oder dass Ihr aus Zeitgründen nicht das gesamte Spiel mitverfolgen könnt. In diesen Fällen hilft Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER zur Partie VfL Wolfsburg vs. Juventus weiter. Hierbei senden wir Euch auch Push-Benachrichtigungen.

VfL Wolfsburg gegen Juventus mitverfolgen: Die Übertragung der Women’s Champions League

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN / auch auf YouTube Im LIVE-Ticker: GOAL

VfL Wolfsburg vs. Juventus: Die Aufstellungen zur Women’s Champions League

Die Aufstellungen folgen etwa eine Stunde vor dem Anstoß.