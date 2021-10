In der Bundesliga geht es am Samstag mit dem 8. Spieltag weiter: Der VfL Wolfsburg hat Gladbach zu Gast, hier gibt's alles zum TV und LIVE-STREAM.

Nächster Anlauf in der Bundesliga, der 8. Spieltag steht auf dem Programm. Am Samstag um 15.30 Uhr stehen sich der VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach gegenüber.

Die Wölfe mussten unter der Woche in der UEFA Champions League ran, dabei gab es aber ein 1:1 gegen den FC Sevilla - in der letzten Sekunde kassierte der Bundesligist den Ausgleich. Zudem gab es vergangenes Wochenende die erste Saisonniederlage in der Bundesliga, 1:3 gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Gladbach dagegen ist nach einem dünnen Saisonstart etwas besser reingekommen: Dennoch ist Platz elf nach sechs Spielen nicht das, wo die Elf von Adi Hütter hin will.

In der Bundesliga spielen der VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach gegeneinander. Hier findet Ihr alles zur Übertragung des Spiels live im TV und LIVE-STREAM. Und die Aufstellungen, gegen 14.30 Uhr.

VfL Wolfsburg vs. Borussia Mönchengladbach: Die Bundesliga in der Übersicht

Duell VfL Wolfsburg vs. Borussia Mönchengladbach Wettbewerb Bundesliga, 7. Spieltag Datum 2. Oktober 2021, 15.30 Uhr Stadion Volkswagen-Arena,

VfL Wolfsburg vs. Gladbach live im TV sehen: So wird die Bundesliga am Samstag übertragen

Wie sehen die Übertragungsrechte der Bundesliga in der Saison 2021/22 aus? Jedes Jahr fragen sich die Fans, wo denn alle Spiele der höchsten deutschen Spielklasse live im Fernsehen und aber auch im LIVE-STREAM gezeigt werden. Nicht jedes Jahr, aber doch regelmäßig, ändert sich daran etwas.

Wir geben hier einen Überblick, wie die Rechte aussehen und aber auch, wie das Duell VfL Wolfsburg vs. Gladbach heute in voller Länge im Fernsehen zu sehen sein wird.

VfL Wolfsburg vs. Gladbach heute live im TV auf Sky: So sehen die Rechte aus

Sky hält am Bundesliga-Samstag die Rechte an der Übertragung im deutschen Fernsehen, wenn auch im Pay-TV. VfL Wolfsburg vs. Gladbach wird heute in voller Länge im Sky zu sehen sein, weil das Duell auch am Samstag stattfindet.

Dagegen ist der Ismaninger Streamingsender DAZN für die Bundesliga am Freitag und am Sonntag zuständig. Heißt in Summe: Die Bundesliga wird 2021/22 im TV und LIVE-STREAM entweder auf DAZN oder aber auch auf Sky übertragen. Wir befinden uns heute also auf der Sky-Seite - es warten ein paar Infos für Euch.

VfL Wolfsburg vs. Gladbach heute im TV bei Sky: Die Details

Übertragung : 15:25 Uhr

: 15:25 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 3 HD

: Sky Sport Bundesliga 3 HD Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Kommentar : Die erste Pleite für die "Wölfe": Beim 1:3 in Hoffenheim stand Wolfsburg erstmals in dieser Saison mit leeren Händen da. Gegen Gladbach sollen wieder drei Punkte her.

: Die erste Pleite für die "Wölfe": Beim 1:3 in Hoffenheim stand Wolfsburg erstmals in dieser Saison mit leeren Händen da. Gegen Gladbach sollen wieder drei Punkte her. Teaser : Oliver Seidler

: Oliver Seidler Konferenz: 15:15 | Sky Sport Bundesliga 1

Das Wichtigste bei Sky ist, dass Ihr ohne ein Abonnement auch keinen Fußball heute live seht. Ihr braucht unbedingt einen Account beim Unterföhringer TV-Sender. Dabei gibt es zahlreiche verschiedene Pakete, Ihr könnt auch zahlreiche Serien und Filme mit einbuchen.

Ach ja, ehe wir es vergessen: Ihr könnt bei Sky zwischen der Einzelspielübertragung der vollen 90 Minuten und der Konferenzschaltung wählen.

VfL Wolfsburg vs. Gladbach heute im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Bundesliga

Wenn Ihr im Fernsehen nicht das Spiel VfL Wolfsburg vs. Gladbach sehen könnt und wollt, dann ist es im Internet dennoch möglich, die ganze Partie in voller Länge anzuschauen. Denn die Bundesliga ist sowohl am Freitag mit DAZN als auch am Samstag mit Sky im LIVE-STREAM zu sehen. Dabei bietet der Pay-TV-Kanal gleich zwei Optionen, die beide ihre Vorteile haben.

VfL Wolfsburg vs. Gladbach heute live auf Sky Ticket: Der LIVE-STREAM

Option 1 ist das Sky Ticket: Dieses bietet sich für jeden von Euch an, der kein Abonnement bei Sky hat. Denn das Sky Ticket kann spontan gebucht werden und somit läuft das Spiel VfL Wolfsburg vs. Gladbach auch heute bei Euch im LIVE-STREAM.

Sky Ticket zeigt ebenfalls das Sky-Programm und Ihr habt zudem die Wahl, für eine gewisse Zeit Mitglied zu sein. Heißt: Ihr müsst Euch nicht ein Jahr lang binden und jeden Monat eine gewisse Summe bezahlen. Die zweite Option ist genau das Gegenteil.

VfL Wolfsburg vs. Gladbach heute im LIVE-STREAM auf Sky Go

Sky Go ist nämlich der Streamingdienst von Sky und geht einher mit einem normalen Abonnement. Bei VfL Wolfsburg gegen Gladbach (Einzelspiel & Konferenz) heißt das heute, dass Ihr mit einem gültigen Sky-Abo das Spiel im LIVE-STREAM seht.

Denn jeder Sky-Kunde hat einen Zugang zur Streamingwelt von Sky Go und kann entsprechend die vollen 90 Minuten live anschauen. Einfach Sky Go googlen, die App herunterladen und dann die Daten aus den Vertragsunterlagen eingeben. Los geht's!

VfL Wolfsburg vs. Gladbach heute live verpasst? Highlights oder LIVE-TICKER

Wenn Ihr kein Abonnement bei Sky habt und auch nicht wisst, wie Ihr sonst VfL Wolfsburg vs. Gladbach heute live anschauen könnt? Dann gibt es von unserer Seite noch die Alternative, das Spiel im LIVE-TICKER von Goal kostenfrei zu verfolgen. Um 15 Uhr beginnen hier die ersten Einträge, die Ausgangssituation zu beschreiben. Danach erfahrt Ihr alles zu den Toren, Chancen, Karten, etc.

VfL Wolfsburg vs. Gladbach: Die Highlights der Bundesliga

Zudem bietet DAZN weiterhin die Highlights der Bundesliga an, alle Samstagsspiele seht Ihr hier mit den wichtigsten Szenen auf der Plattform: Jeden Samstag ab 17.30 Uhr wird in einer linearen Highlight-Show die Zusammenfassung aller Bundesligaspiele, die bis dahin gelaufen sind, gezeigt. Diese Show hat also eine feste Sendezeit.

Da die neue Highlight-Show auf DAZN ab 17.30 Uhr aber stündlich in Dauerschleife läuft, habt Ihr den gesamten Samstagabend die Gelegenheit, alle Szenen nochmal zu sehen. Ab 20.30 Uhr gibt es obendrauf auch noch die besten Szenen des Topspiels am Samstagabend.

VfL Wolfsburg vs. Gladbach heute live: Die Aufstellung zur Bundesliga

Um 14.30 Uhr erscheinen hier an dieser Stelle die Aufstellungen von Wolfsburg und Gladbach.

