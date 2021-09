In der Champions League empfängt der VfL Wolfsburg heute den FC Sevilla. Goal zeigt Euch, wie Ihr das Spiel im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Für den VfL Wolfsburg steht in der Champions League das erste Heimspiel in der Saison 2021/22 auf dem Programm. Die Wölfe empfangen am heutigen Mittwoch, 29. September, den FC Sevilla. Die Partie des 2. Spieltags der Gruppenphase wird um 21 Uhr in der Volkswagen Arena angepfiffen.

Endlich wieder Champions League vor eigenen Fans! Bei der Rückkehr in die Königsklasse nach sechs Jahren startete der VfL Wolfsburg mit einer Auswärtspartie. Beim französischen Meister OSC Lille holte der VfL beim 0:0 immerhin einen Punkt. Da Wolfsburg in den letzten 30 Minuten nach Rot gegen John Anthony Brooks in Unterzahl spielte, war man im Lager der Niedersachsen damit zufrieden.

In der Bundesliga holte Wolfsburg nach dem torlosen Remis in Lille lediglich einen Punkt aus zwei Spielen. Der traumhafte Start mit vier Siegen in Serie konnte nicht weiter ausgebaut werden und der VfL fiel von Platz eins auf den dritten Rang zurück.

Auch der FC Sevilla startete mit einem Unentschieden in die Champions League. Beim 1:1 gegen Salzburg waren die Spanier sogar noch länger in Unterzahl als Wolfsburg in Lille. Noch eine Parallele zwischen den heutigen Gegnern: Auch der FC Sevilla ist in der heimischen Liga, der Primera Divison, derzeit Dritter.

VfL Wolfsburg - FC Sevilla heute live: Goal zeigt Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt. Zudem liefern wir Euch hier gut eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Teams.

VfL Wolfsburg - FC Sevilla: Die Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen

Wo kann ich die Spiele der Champions League live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen? Das ist auch vor dem 2. Spieltag eine immer noch oft gestellte Frage unter Fußballfans. Nach der Neuvergabe der TV-Rechte ist vieles nicht mehr so wie in den vergangenen Jahren, was zu einigen Unsicherheiten führt.

Zuerst einmal müssen wir Euch mitteilen, dass Wolfsburg gegen Sevilla heute nicht live im Free-TV zu sehen ist. Die öffentlich-rechtlichen und die privaten Sender haben sich in dieser Saison, mit Ausnahme des Endspiels, erneut komplett aus der Live-Berichterstattung verabschiedet. Der Pay-TV-Sender Sky ist bei der Rechtevergabe der Champions League sogar ganz leer ausgegangen.

Doch keine Angst, die Champions League kann weiterhin live verfolgt werden. Die beiden TV-Protagonisten heißen DAZN und Amazon, letzterer ist neu in der TV-Landschaft der Königsklasse.

Via Amazon Prime Video seht Ihr jeden Dienstag das Topspiel - und das exklusiv. Am gestrigen Dienstag lief das Spiel des BVB gegen Sporting Lissabon über Amazon Prime Video. Für alle anderen Spiel der Champions liegen die Übertragungsrechte bei DAZN.

VfL Wolfsburg - FC Sevilla heute im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung bei DAZN

Da wir heute Mittwoch und nicht Dienstag haben steht von vorne herein fest, dass alle Spiele des heutigen Tages exklusiv bei DAZN zu sehen sind. Wollt Ihr Wolfsburg gegen Sevilla live verfolgen, ist der Streamingdienst also Eure richtige und einzige Anlaufstelle.

DAZN zeigt das Spiel vornehmlich im LIVE-STREAM auf dazn.com sowie in der DAZN-App. Die App ist mit allen Android- und Apple-Geräten kompatibel, ihr könnt den LIVE-STREAM bei einer stabilen Internetverbindung also auch von unterwegs auf verschiedenen Endgeräten abrufen - und auch zuhause auf Eurem Smart-TV. Da kommt richtiges Fußballfeeling auf.

Mark van Bommel 💬: "Es war bei den letzten Heimspielen schon schön, wieder vor so vielen Zuschauern zu spielen. Das Publikum und wir werden morgen zusammen versuchen, das Spiel zu gewinnen."



Die PK in der Zusammenfassung➡️ https://t.co/3GLuV1vUnE#UCL #WOBSFC #VfLWolfsburg pic.twitter.com/cUPFlDjTKv — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) September 28, 2021

Die heutige Übertragung beginnt kurz vor 21 Uhr, den Anpfiff verpasst Ihr also auf keinen Fall. Kommentator Nico Seepe und Experte Peter Hyballa sind für Euch im Einsatz.

Als zusätzliches Schmankerl bietet DAZN auch eine Konferenz der späten Champions-League-Spiele des Abends an. Wolfsburg gegen Sevilla könnt Ihr auch dort live verfolgen, wenn auch natürlich nicht in der Ausführlichkeit wie beim Einzelspiel. Dafür seid Ihr bei allen Spielen, unter anderem Bayern München gegen Kiew, immer auf dem aktuellen Stand.

VfL Wolfsburg - FC Sevilla heute kostenlos bei DAZN verfolgen: So geht's

Wie bereits bekannt sein dürfte, benötigt man für DAZN ein Abo. Dafür werden entweder monatlich 14,99 Euro oder einmal im Jahr 149,99 Euro fällig.

Wer kein Interesse an einem Abo hat, hat heute dennoch die Möglichkeit sich das Spiel anzusehen - sogar kostenlos. Noch bis 30. September gewährt DAZN Neukunden die Chance, das vielfältige Programmangebot, neben der Champions League gibt es beim "Netflix des Sports" auch alle Freitags- und Sonntagsspiel der Bundesliga und viele weitere Spiel aus den Topligen Europas zu sehen, kostenlos zu testen.

Wenn Ihr Euch also noch spontan entschließt und den Gratismonat wahrnehmt, seht Ihr nicht nur Wolfsburg gegen Sevilla, sondern in den kommenden Wochen zahlreiche Highlights wie den Clasico in Spanien und weitere Spiele aus der Champions League, umsonst.

VfL Wolfsburg - FC Sevilla heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Wenn Ihr das Spiel heute nicht live bei DAZN verfolgen könnt, empfehlen wir Euch den LIVE-TICKER von Goal. Wir informieren Euch in diesem im Minutentakt über das Geschehen in Wolfsburg und liefern Euch zudem noch interessante Statistiken zum Spiel.

Hier geht's zum LIVE-TICKER!

VfL Wolfsburg - FC Sevilla heute live: Aufstellung

