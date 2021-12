VfL Wolfsburg vs. FC Chelsea heute live: So wird die Champions League der Frauen übertragen

Die Frauen des VfL Wolfsburg treffen heute in der Champions League auf den FC Chelsea. Alle Infos zum Spiel, inklusive TV-Übertragung, gibt es hier.

Showdown in der Champions League der Frauen! Der VfL Wolfsburg benötigt am letzten Spieltag der Gruppenphase einen Sieg, um das Viertelfinale noch zu erreichen. Doch der Gegner könnte kaum anspruchsvoller sein. Im FC Chelsea wartet der bislang ungeschlagene Tabellenführer.

Allerdings könnte unter Umständen nicht einmal ein Sieg für die Runde der letzten acht Mannschaften reichen. Denn der direkte Vergleich mit Juventus Turin ging verloren, die Frauen der Alten Dame liegen punktgleich mit den Wölfinnen und haben den Vorteil auf ihrer Seite. Wolfsburg benötigt also auf jeden Fall Schützenhilfe von Servette Genf. Die Schweizerinnen sind allerdings noch punktlos.

Schaffen die Wolfsburgerinnen den Einzug ins Viertelfinale der Champions League? GOAL hat alle Infos zur Übertragung des Spiels.

VfL Wolfsburg vs. FC Chelsea heute: Die Partie im Überblick

BEGEGNUNG VfL Wolfsburg vs. FC Chelsea WETTBEWERB UEFA Champions League der Frauen | Gruppenphase | 6. Spieltag ORT AOK-Stadion | Wolfsburg ANSTOSS 21 Uhr

VfL Wolfsburg vs. FC Chelsea heute: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Wie immer sind sämtliche Spieler der Champions League der Frauen live beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Der Anbieter hatte sich vor der Saison die Übertragungsrechte für die kommende Jahre gesichert.

VfL Wolfsburg vs. FC Chelsea heute: So überträgt DAZN das Spiel im TV

Um das Spiel heute bei DAZN sehen zu können, ist nicht zwingend eine gute Internetverbindung notwendig. Denn inzwischen dürften den meisten Fans auch die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 ein Begriff sein, diese sind für alle TV-Kunden von Sky und Vodafone als Extra zubuchbar. Damit bekommt Ihr ausgewählte Inhalte von DAZN ruckelfrei auf den Fernseher.

Im Gegensatz zur klassischen DAZN-Plattform hat der Nutzer natürlich bei den linearen Sendern keinen Einfluss darauf, was er sehen kann. Stattdessen ist er abhängig davon, was auf den Sendern wann läuft. Die gute Nachricht für alle Fans des Frauenfußballs: Wolfsburg gegen Chelsea läuft heute live ab 20.45 Uhr auf DAZN 2. Kommentator der Partie ist Nico Seepe, als Expertin ist Josephine Henning mit dabei.

VfL Wolfsburg vs. FC Chelsea heute: Der kostenlose LIVE-STREAM auf YouTube

Nur zur Klarstellung: Natürlich sind alle Inhalte, die auf DAZN 1 und DAZN 2 laufen, auch auf der Plattform zu sehen! Es ist also keine Voraussetzung, diese beiden Sender abonniert zu haben. Programmatisch bietet es keine Vorteile, es fällt schlicht die Abhängigkeit vom Internet weg. Wer klassischer DAZN-Abonnent ist, findet das Spiel zwischen Wolfsburg und Chelsea auch auf der Plattform.

Und nicht einmal ein DAZN-Abo ist nötig, um das Spiel zu sehen! Denn im Rahmen der Rechtevereinbarung mit der UEFA wird DAZN in den ersten Jahren sämtliche Spiele der Champions League der Frauen auch kostenlos auf einem eigenen YouTube-Kanal anbieten. Diesen findet Ihr unter diesem Link

VfL Wolfsburg vs. FC Chelsea heute: Die Übertragung in der Übersicht

Begegnung: VfL Wolfsburg vs. FC Chelsea

Anstoß: 21 Uhr

Übertragung TV: DAZN 2

Übertragung LIVE-STREAM: YouTube (kostenlos), DAZN

VfL Wolfsburg vs. FC Chelsea heute: Kosten, Programm und Co. bei DAZN

Auch wenn ein DAZN-Abo für das Spiel zwischen Wolfsburg und Chelsea eigentlich nicht nötig ist, so lohnt es sich vielleicht dennoch, über ein Abonnement nachzudenken. Denn DAZN ist für Sport- und insbesondere für Fußballfans die erste Adresse. Vor allem der Männerfußball steht bei DAZN im Vordergrund. Denn die Champions League der Herren gehört ebenso zum Portfolio wie die deutsche Bundesliga, die spanische LaLiga, die französische Ligue und die italienische Serie A.

Und wer nicht nur Fußball mag, für den dürfte sich DAZN in den kommenden Wochen besonders lohnen. Die Darts-WM im Alexandra Palace in London hat begonnen, zudem geht die NFL in ihre heiße Saisonphase. Auch viel Wintersport ist bei DAZN über die Eurosport-Sender zu sehen.

Ein Abonnement bei DAZN gibt es auf zwei Wegen. Das flexiblere Monatsabo gibt es für 14,99 Euro. Wer sich aber gleich ein Jahr bindet, zahlt für zwölf Monate den Preis von zehn Monaten, also 149,99 Euro. Zur Anmeldung für DAZN geht es unter diesem Link.

VfL Wolfsburg vs. FC Chelsea heute live: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor dem Spiel werden die Aufstellungen veröffentlicht. Ihr findet sie dann hier an dieser Stelle.