Der Tabellenführer aus Wolfsburg empfängt die Eintracht aus Frankfurt. Bei Goal gibt es alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Am heutigen Sonntag, 19. September, um 19.30 Uhr ist Eintracht Frankfurt beim VfL Wolfsburg in der Volkswagen-Arena zu Gast.

Aktuell führt der VfL Wolfsburg die Tabelle der Bundesliga mit zwölf Zählern an. Frankfurt hingegen konnte in dieser Saison noch keinen einzigen Sieg einfahren und steht auf Platz 16. Jetzt will die Eintracht natürlich schnellstens aus dem Tabellenkeller raus. Dafür soll heute am besten ein Sieg her. Aber auch die Wolfsburger wollen ihre Tabellenführung verteidigen. In der Champions League erkämpfte man sich gegen den OSC Lille ein 0:0, auch Frankfurt kam gegen Fenerbahce Istanbul nicht über ein 1:1 hinaus. Besonders für den jetzigen Trainer von Eintracht Frankfurt, Oliver Glasner, gibt es ein besonderes Wiedersehen.

Noch in der letzten Saison stand er nämlich für die Wolfsburger an der Seitenlinie. Diesen Posten hat zur aktuellen Saison jetzt der ehemalige Bayern-Star Mark van Bommel übernommen.

Alle Infos zur Übertragung des Spiels Wolfsburg vs. Frankfurt findet Ihr hier bei Goal.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb 1. Bundesliga Anpfiff 19. September - 19.30 Uhr Spielort Volkswagen-Arena (Wolfsburg)

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live: Ist die Partie im TV zu sehen?

Eine Live-Übertragung des Spiels zwischen Wolfsburg und Frankfurt im deutschen Free-TV gibt es leider nicht. Im frei empfangbaren Fernsehen werden nur die Auftaktspiele der Hin- und Rückrunde gezeigt sowie zwei weitere einzelne Partien. Das heutige Spiel gehört leider nicht dazu, trotzdem gibt es eine Möglichkeit, wie Ihr das Spiel kostenlos verfolgen könnt. Mehr Infos dazu findet Ihr im folgenden Abschnitt.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM

Die Rechte für die Übertragung der Sonntagsspiele in der Bundesliga hält der Streamingdienst DAZN. Dazu gehört folglich auch diese Partie. Bei DAZN handelt es sich um einen Streamingdienst, der nur über das Internet funktioniert. Um also mitmachen zu können, braucht Ihr unbedingt ein internetfähiges Gerät, ob Smartphone, Tablet oder Laptop, ist ganz egal. Falls Ihr schon über ein gültiges DAZN-Konto verfügt, könnt Ihr ganz einfach ab 19 Uhr die Vorberichte mit Moderator Freddy Harder verfolgen, bevor dann pünktlich zum Anpfiff um 19.30 Uhr Moderator Uli Hebel gemeinsam mit Experte Benny Lauth übernimmt. Falls Ihr noch kein Abo bei DAZN habt oder nicht genau wisst, wie das Ganze funktioniert, dann aufgepasst, wir klären Euch auf.

Wie oben schon beschrieben ist DAZN als klassischer Streamingdienst nicht im TV zu sehen. Daher könnt Ihr dort alles nur per LIVE-STREAM auf der DAZN-Website verfolgen. Dafür müsst Ihr allerdings ein Abonnement abschließen. Die Kosten dafür belaufen sich auf 14,99 Euro für das Monatsabo oder 149,99 Euro (rund 12,50 Euro monatlich), wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet. Was bietet Euch DAZN alles dafür? Neben Übertragungen vieler Bundesliga-Spiele gibt es dort die spanische, italienische und französische Liga zu sehen. Wer also gerne El Clasico verfolgen möchte oder das neue Star-Ensemble aus Paris, der ist dort genau richtig.

Außerdem seht Ihr auf DAZN den Großteil der Champions League live. Dazu gesellen sich Übertragungen aus den Bereichen Darts, Tennis, Basketball, American Football oder Kampfsport. Jeder Sportfan wird dort also sicherlich fündig. Wer sich trotzdem erst noch einmal selbst vom riesigen Angebot bei DAZN überzeugen möchte, der kann einfach den kostenlosen Probemonat nutzen und auf diese Weise einmal in das Programm hineinschnuppern.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt bei DAZN

Vorberichte: ab 19 Uhr

Anpfiff: 19.30 Uhr

Moderator: Freddy Harder

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Benny Lauth

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Ihr könnt die Partie nicht live vor dem Fernseher verfolgen? Kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr immer up-to-date und werdet sofort informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert.

Hier klicken für den LIVE-TICKER

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier finden.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Übertragung der Begegnung auf einen Blick