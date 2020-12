VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellung und Co. - hier läuft das Freitagsspiel live

In der Bundesliga eröffnen der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt den Spieltag. Goal zeigt, wo das Spiel im TV oder LIVE-STREAM läuft.

In der steht der 11. Spieltag an. Der trifft zum Auftakt am Freitagabend auf . Anstoß in der Volkswagen Arena ist um 20.30 Uhr.

Mit einem Heimsieg könnten die Wölfe vorübergehend mit dem Drittplatzierten gleichziehen. Zuletzt erreichte man beim ein 2:2.

Eintracht Frankfurt hingegen steht derzeit im Mittelfeld der Tabelle. 13 Punkte aus zehn Partien lesen sich ordentlich, mit einem Sieg will man den Anschluss ans internationale Geschäft halten.

Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt wird heute Abend live übertragen! In diesem Artikel lest Ihr, wo das Freitagsspiel im TV und im LIVE-STREAM läuft. Zudem findet Ihr hier kurz vor Anpfiff die Aufstellungen.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Daten zum Freitagsspiel

Duell VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt Datum Freitag, 11. Dezember, 20.30 Uhr Ort Volkswagen Arena, Wolfsburg (keine Zuschauer)

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt: Hier läuft das Freitagsspiel heute im LIVE-STREAM

Keine Zuschauer in den Stadien bedeutet, dass Anhänger von Wolfsburg und Eintracht Frankfurt auf eine Übertragung im TV oder LIVE-STREAM ausweichen müssen. Erfahrene Fans der Bundesliga wissen: Die Spiele der diesjährigen Saison werden aufgeteilt unter Sky und DAZN gezeigt. Doch wer überträgt die Begegnung am Freitagabend?

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM schauen

Der Streaming-Dienst DAZN besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt und zeigt die Partie aus der Bundesliga im LIVE-STREAM.

Ab 20.15 Uhr beginnt der Streamingdienst aus Unterföhring mit den Vorberichten. Als Moderator wird Daniel Herzog agieren, er hat Ralph Gunesch als Experten an seiner Seite. Rollt dann ab 20.30 Uhr der Ball, kommentiert Uli Hebel das Geschehen.

Ladet Euch dafür die DAZN-App auf das Smartphone oder Tablet oder loggt Euch via Browser am Laptop oder PC ein! Dafür braucht Ihr allerdings ein Abonnement. Wir zeigen, wie Ihr Wolfsburg gegen Frankfurt dennoch kostenlos und legal sehen könnt.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt: So empfangt Ihr den LIVE-STREAM von DAZN umsonst

Ihr habt noch kein Abonnement bei DAZN? Das ist die Grundvoraussetzung, um das Spiel kostenlos zu sehen! Der erste Monat ist für Neukunden nämlich komplett ohne Kosten verbunden! Ihr könnt DAZN also vier Wochen gratis testen und danach entscheiden, ob Ihr ein kostenpflichtiges Abo eingehen wollt. Mit dem Probemonat seht Ihr Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt somit umsonst!

Nach Ablauf des Gratismonats kostet DAZN - sofern Ihr vorher nicht schnell und einfach kündigt - 11,99 Euro pro Monat. Ihr könnt auch hier monatlich kündigen. Im Jahresabo kommt man etwas günstiger weg, hier zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro, seid jedoch ein Jahr an DAZN gebunden. Hier gibt's alle weiteren Details zu den Konditionen bei DAZN.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt: Hier läuft das Freitagsspiel heute live im TV

Da DAZN die exklusiven Übertragungsrechte an der Partie von Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt besitzt, zeigt auch kein Free-TV oder Pay-TV-Sender das Spiel aus der Volkswagen Arena.

Doch es gibt gute Neuigkeiten, falls Ihr die Bundesliga dennoch entspannt vor dem TV verfolgen wollt. Den LIVE-STREAM von DAZN kann man am Smart-TV abspielen!

Dazu müsst Ihr lediglich die DAZN-App auf Eurem Smart-TV installieren und Euch mit Eurem Abo einloggen. Auch via Spielekonsole oder Fire-TV-Stick kann man den Stream zum Laufen bekommen.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt: DAZN zeigt die Highlights

Wer am Freitagabend keine Zeit hat, Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt live zu verfolgen, kann bei DAZN auch die Highlights 40 Minuten nach Abpfiff sehen.

Wie von allen Bundesligaspielen hat DAZN auch von Wolfsburg gegen Frankfurt die besten Szenen kurz nach dem Schlusspfiff auf der Plattform. Auch ein Re-Live findet Ihr dort!

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

Aufstellung VfL Wolfsburg:

Aufstellung Eintracht Frankfurt:

Die Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt live im TV und STREAM sehen: Die Übertragungen im Überblick