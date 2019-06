VfL Wolfsburg U17 vs. Borussia Dortmund (BVB) U17 heute live im TV und im LIVE-STREAM - alles zur Übertragung der B-Jugend-Bundesliga

Der VfL Wolfsburg empfängt die U17 von Borussia Dortmund (BVB). Wir verraten Euch, ob die Partie heute live im TV oder LIVE-STREAM gezeigt wird.

Wer zieht ins Finale der B-Jugend-Bundesliga ein? Im entscheidenden Halbfinal-Rückspiel der U17-Junioren wartet auf den VfL Wolfsburg vor heimischem Publikum Borussia Dortmund. Anstoß im Wolfsburger AOK Stadion ist am Samstagnachmittag um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der BVB - für den eine Übermannschaft? Im Hinspiel wurden die Leistungsunterschiede bereits deutlich. schickte die Wölfe mit einer 1:4-Packung wieder zurück in die Autostadt. War das bereits die Vorentscheidung im Kampf um das Ticket fürs Endspiel der U17-Junioren?

Der überragende Mann beim 4:1-Sieg der Dortmunder war wieder einmal der 14-jährige (!) Youssoufa Moukoko. Der BVB-Angreifer erzielte zwei Tore und bereitete einen Treffer vor. Bereits in der abgelaufenen Saison der B-Jugend- schoss sich das Ausnahmetalent mit 46 Treffern in 25 Spielen an die Spitze der Torjäger-Statistik.

Gibt es in Wolfsburg die erneute Moukoko-Show? Oder kommt der VfL noch einmal zurück? In diesem Artikel verraten wir Euch, ob das Duell der U17-Junioren überhaupt live im TV oder im LIVE-STREAM übertragen wird.

VfL Wolfsburg U17 vs. Borussia Dortmund (BVB) U17: Das Halbfinal-Rückspiel im Überblick

VfL Wolfsburg U17 vs. Borussia Dortmund (BVB) U17 heute live im TV verfolgen - geht das?

Die Stars von Morgen geben sich die Ehre und kämpfen im Halbfinale um das letzte Ticket für das Endspiel. Dort warten auf den Sieger der Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund der Sieger des zweiten Halbfinales, welches der 1. FC Köln und der FC Bayern München bestreiten.

Doch wird das Duell Wölfe vs. BVB überhaupt live im TV übertragen? Wir müssen Euch, Fans des hochklassigen Jugendfußballs, leider enttäuschen. Die Aufeinandertreffen VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund wird nicht live im deutschen TV gezeigt.

Weder die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie deren dritte Programme noch andere deutsche Sportsender wie Sport1, Eurosport oder der Pay-TV-Kanal Sky übertragen die Partie live.

VfL Wolfsburg U17 vs. Borussia Dortmund (BVB) U17 heute im LIVE-STREAM verfolgen - geht das?

Eine schlechte Nachricht folgt auf die andere: Das Duell im Halbfinal-Rückspiel zwischen der U17 des VfL Wolfsburg und der U17 von Borussia Dortmund wird auch nicht im LIVE-STREAM übertragen.

Kein Portal und kein Sender hat sich dazu bereit erklärt, das Aufeinandertreffen, was durchaus Spannung verspricht, im LIVE-STREAM zu zeigen. Auch von Vereinsseite gab es keinen Hinweis darauf, dass das Duell eventuell auf den vereinseigenen Kanälen übertragen wird.

Während der FC Bayern München das Halbfinale seiner U17-Junioren beim 1. FC Köln im LIVE-STREAM auf der vereinseigenen Homepage, bei Facebook und YouTube zeigt, kann die Partie VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund weder live im TV noch im LIVE-STREAM verfolgt werden.

Wer sich die Highlights des Hinspiels zwischen den Wölfen und dem BVB noch einmal anschauen möchte, schaut am besten auf dem Twitter-Kanal der Borussen vorbei. Dort hat der BVB einen Highlight-Clip samt den Stimmen zum Spiel veröffentlicht.

▶️ Im Hinspiel des Halbfinals gegen den @VfL_Wolfsburg um die Deutsche Meisterschaft hat unsere U17 gestern mit einer starken Performance mit 4:1 gewonnen.



👇 Die Highlights inklusive Stimmen im Bewegtbild. pic.twitter.com/VDkhp2Ez7L — Borussia Dortmund (@BVB) 6. Juni 2019

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg U17 vs. Borussia Dortmund (BVB) U17? Die Übertragung im Überblick