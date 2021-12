Am heutigen Dienstagabend (14. Dezember 2021) ist der 1. FC Köln zu Gast beim VfL Wolfsburg. Anpfiff der Bundesligapartie in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg ist um 20.30 Uhr.

Schaut man auf die Tabelle, sieht man, dass beide Teams Nachbarn sind. Wolfsburg steht auf Platz elf, der 1. FC Köln auf Platz 12. Aktuell besser drauf sind aber klar die Kölner. Der VfL verlor jedes der letzten fünf Pflichtspiele und schied dadurch unter anderem auch aus der Champions League aus. Aber auch der FC Köln wartet seit zwei Spieltagen auf einen Sieg. Ob es heute also einem Team gelingen wird, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen, erfahren wir ab 20.30 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 14. Dezember - 20.30 Uhr Spielort Volkswagen-Arena (Wolfsburg)

VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Verantwortlich für die Übertragung der Bundesliga ist der Bezahlsender Sky sowie der Streamingdienst DAZN. Beide haben sich die Spiele der höchsten deutschen Spielklasse aufgeteilt. DAZN zeigt die Partien am Freitag und Sonntag, alle anderen Spiele sind nur bei Sky zu sehen, demzufolge auch die heutige Begegnung am Dienstag. Eine Übertragung der Bundesliga im Free-TV gibt es also leider nicht.

Sky bietet unterschiedliche Abo-Pakete an, die Euch dann bei einer Buchung eines solchen Pakets Zugriff auf die unterschiedlichen Inhalte des Bezahlsenders gewähren. Wenn Ihr die Bundesliga live sehen wollt, dann müsst Ihr Euch für das "Fußball-Bundesliga-Paket" entscheiden. Damit sehr Ihr dann alle bei Sky verfügbaren Bundesliga-Spiele live und in voller Länge.

Was das Ganze kostet und was es noch alles bei Sky zu sehen gibt, könnt Ihr hier noch einmal ausführlicher nachlesen.

Wer über ein Sky-Abo für die Bundesliga verfügt, der kann ganz bequem ab 20.30 Uhr das Spiel beim Sender Sky Sport 2 live und in voller Länge sehen.

VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln heute live: Die Partie im LIVE-STREAM sehen

Parallel zur Pay-TV-Übertragung gibt es auch die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen. Sky bietet Euch dafür zwei unterschiedliche Möglichkeiten an.

VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Jeder Sky-Kunde bekommt automatisch auch Zugangsdaten zu Sky Go bereitgestellt. Ihr müsst Euch also nur die Sky Go-App herunterladen, Euch anmelden und könnt schon den LIVE-STREAM verfolgen.

Voraussetzung dabei ist natürlich, wie oben erwähnt, ein gültiges Sky-Abo sowie ein internetfähiges Gerät, auf dem man den LIVE-STREAM verfolgen kann. Ob es sich dabei um ein Smartphone, Tablet oder einen Smart-TV handelt, ist ganz egal. Noch mehr Infos zu Sky Go findet Ihr übrigens hier.

VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln heute live: Mit dem Sky Ticket im LIVE-STREAM dabei sein

Die zweite Möglichkeit, wie Ihr per LIVE-STREAM zusehen könnt, ist das Sky Ticket. Auch hier gibt es wieder unterschiedliche Tickets zur Auswahl, mit denen Ihr verschiedenste Inhalte bei Sky sehen könnt. Für die Bundesliga braucht Ihr aber das "Supersport-Ticket". Hier zahlt Ihr 29,99 Euro für 30 Tage lang Zugriff auf alle LIVE-STREAM-Übertragungen der Bundesliga, Premier League und des DFB-Pokals.

Sobald die 30 Tage allerdings vorbei sind, verfällt auch euer Zugangsrecht. Dann müsstet Ihr Euch wieder ein neues Ticket holen. Außer dann, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet. Dann zahlt Ihr 24,99 Euro pro Monat und könnt dafür ein Jahr lang die oben genannten Wettbewerbe im LIVE-STREAM verfolgen. Ein internetfähiges Gerät ist natürlich auch hier wieder Grundvoraussetzung.

VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Wer nicht live vor dem Bildschirm mitfiebern kann, kann ganz einfach auf unseren LIVE-TICKER zurückgreifen. Hier werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht, ganz egal ob Tor, gelbe Karte oder Auswechslung. Ihr bleibt immer up to date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.