In der 3. Liga stehen heute mehrere Partien auf dem Programm. Insgesamt sechs Spiele des 29. Spieltags werden ausgetragen, darunter auch das Duell zwischen dem VfL Osnabrück und SV Waldhof Mannheim. Anstoß ist um 14 Uhr an der Bremer Brücke in Osnabrück.

GOAL erklärt Euch, wer das Duell live im TV und Live Stream zeigt / überträgt.

VfL Osnabrück vs. Waldhof Mannheim heute live: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga live im Free TV und Live Stream?

Das Drittliga-Duell zwischen Osnabrück und Mannheim wird live und in voller Länge beim Pay-TV-Anbieter MagentaSport gezeigt. Für den Empfang ist ein aktives Abonnement erforderlich.

Die Übertragung beginnt um 13.45 Uhr mit der Vorberichterstattung. Als Moderator führt Stefan Fuckert durch die Sendung, während Mike Münkel das Spiel kommentiert.

Parallel dazu bietet der Sender ab 14 Uhr auch eine Konferenzschaltung mit allen zeitgleich stattfindenden Spielen an.

Anstoßzeit Osnabrück gegen Waldhof Mannheim

Osnabrück vs. Waldhof Mannheim: Aufstellungen

Osnabrück vs Waldhof Mannheim Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Schultz Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer L. Holtz

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Osnabrück

Der VfL Osnabrück befindet sich auf einem vielversprechenden Weg in Richtung Aufstieg in die 2. Bundesliga, muss jedoch noch einige Wochen durchhalten, bevor die Saison endet. Ausruhen ist also keine Option - man ist bereits seit neun Spielen ungeschlagen.

News über Waldhof Mannheim

Mannheim befindet sich hingegen im Tabellenmittelfeld und spielt keine Rolle im Aufstiegsrennen. Reelle Chancen auf den Aufstieg bestehen nur theoretisch.

Form

Bilanz direkte Duelle

Osnabrück vs Waldhof Mannheim: Die Tabellen

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