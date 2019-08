VfL Osnabrück vs. RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung des DFB-Pokals

Der VfL Osnabrück empfängt RB Leipzig in der ersten DFB-Pokalrunde. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

DFB-Pokal, erste Runde: RB Leipzig gastiert an der Bremer Brücke beim VfL Osnabrück. Die Partie findet am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr statt.

vs. - da war doch was? Richtig, beide Mannschaften duellierten sich bereits in der Saison 2015/16 in der ersten Runde des DFB-Pokals. Doch die Ereignisse an diesen Pokaltag blieben in keiner guten Erinnerung:

Beim Stand von 1:0 für den VfL Osnabrück wurde Schiedsrichter Martin Petersen von einem Feuerzeug aus dem Fanblock des VfL am Kopf getroffen. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen und anschließend zugunsten von RB Leipzig gewertet.

VfL Osnabrück vs. RB Leipzig - wer gewinnt die Neuauflage und zieht in die nächste DFB-Pokalrunde ein? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell heute Nachmittag live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER und die Startformationen beider Teams.

VfL Osnabrück vs. RB Leipzig: Das Duell im in der Übersicht

DFB-Pokal: VfL Osnabrück vs. RB Leipzig heute live im TV verfolgen - geht das?

Ein brisantes Duell - VfL Osnabrück vs. RB Leipzig. Gelingt dem Zweitligisten die Überraschung? Oder meistert die Mannschaft von Neu-Trainer Julian Nagelsmann die erste Hürde? In diesem Abschnitt erfahrt Ihr alles rund um die TV-Übertragung des DFB-Pokals.

Sky, die ARD und Sport 1: Diese drei Sender haben sich die Übertragungsrechte am DFB-Pokal in dieser Saison gesichert. Die Rechtepakete sind dabei äußerst unterschiedlich:

Bezahlsender Sky zeigt alle 63 Spiele live im Einzelspiel und in der Konferenz im Pay-TV. ARD und Sport 1 übertragen dagegen ausgewählte Spiele von Runde zu Runde live im Free-TV. Während Sport 1 ingesamt vier Partien von der ersten Runde bis zum Viertelfinale zeigt, laufen insgesamt neun Duelle von Runde eins bis zum Halbfinale inklusive dem Endspiel live im Free-TV-Programm der ARD.

Da sich sowohl Das Erste als auch Sport 1 in dieser Pokalrunde für andere Begegnungen für eine Live-Übertragung entschieden haben, wird VfL Osnabrück vs. RB Leipzig nicht live im Free-TV gezeigt.

Sky zeigt / überträgt VfL Osnabrück vs. RB Leipzig heute live im TV

Habt Ihr den oberen Abschnitt aufmerksam gelesen, wisst Ihr es bereits: Der Bezahlsender ist Eure einzige Option an diesem Sonntagnachmittag, wenn Ihr den DFB-Pokal live im TV verfolgen wollt. Sky überträgt VfL Osnabrück vs. RB Leipzig live im Pay-TV.

Der Name verrät es bereits: Die Nutzung von Sky setzt ein Abonnement beim Bezahlsender voraus, welches im Vorfeld abgeschlossen werden muss. Ist diese Voraussetzung erfüllt, könnt Ihr den DFB-Pokal in voller Länge genießen.

Um 15.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung für die Partie an der Bremer Brücke. Das Duell zwischen dem VfL Osnabrück und RB Leipzig wird live im Einzelspiel auf Sky Sport 4 und Sky Sport 4 HD übertragen. Kommentator der Partie ist Patrick Wasserziehr.

Fußball pur am Sonntagnachmittag. Neben der Einzeloption habt Ihr die Möglichkeit, VfL Osnabrück vs. RB Leipzig heute in der Konferenz mit allen anderen Spielen, die um 15.30 Uhr angepfiffen werden, zu erleben. Die Konferenzschaltung läuft auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD. Während Esther Sedlaczek die Moderation übernimmt, begleitet Kommentator Hansi Küpper Osnabrück vs. Leipzig in der Konferenz.

Alle Spiele um 15.30 Uhr in der Sky-Konferenz im Überblick:

Waldhof Mannheim vs. (Einzelspiel auf Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD)

VfL Osnabrück vs. RB Leipzig (Einzelspiel auf Sky Sport 4 und Sky Sport 4 HD)

VfB Eichstätt vs. (Einzelspiel auf Sky Sport 5 und Sky Sport 5 HD)

Germania Halberstadt vs. 1. FC (Einzelspiel auf Sky Sport 6 und Sky Sport 6 HD)

SV Rödinghausen vs. (Einzelspiel auf Sky Sport 7 und Sky Sport 7 HD)

VfB Lübeck vs. (Einzelspiel auf Sky Sport 8 und Sky Sport 8 HD)

1. FC Saarbrücken vs. (Einzelspiel auf Sky Sport 9 und Sky Sport 9 HD)

FSV Salmrohr vs. (Einzelspiel auf Sky Sport 10 und Sky Sport 10 HD)

FC Oberneuland vs. SV (Einzelspiel auf Sky Sport 11 und Sky Sport 11 HD)

DFB-Pokal: VfL Osnabrück vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Ihr habt die Wahl: Entweder schaut Ihr VfL Osnabrück vs. RB Leipzig heute im TV-Programm bei Sky oder Ihr verfolgt das Duell im LIVE-STREAM. Dafür stehen für Euch zwei Optionen bereit. Beide stellen wir Euch in diesem Abschnitt vor.

Sky Go zeigt / überträgt VfL Osnabrück vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM

Ihr wollt VfL Osnabrück vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM schauen? Dann seid Ihr bei Sky an der richtigen Adresse. Der Bezahlsender überträgt das Pokalduell VfL Osnabrück vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM bei Sky Go.

Der Online-Dienst von Sky ist allerdings nicht kostenlos und setzt ein Abonnement beim Pay-TV-Sender voraus. Seid Ihr im Besitz eines solchen, bekommt Ihr einen Log-In, mit welchem Ihr Euch schnell und einfach anmelden könnt.

Sind diese Hürden überwunden, könnt Ihr VfL Osnabrück vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM genießen. Bei Sky Go erhaltet Ihr alle Vorteile, die Ihr auch im TV-Programm bekommt. Ihr könnt das DFB-Pokalspiel entweder live im Einzelspiel oder in der Konferenz schauen. Für beide Optionen steht Euch jeweils ein LIVE-STREAM zur Verfügung.

Handy, Tablet, Laptop oder Computer - hier gibt es die kostenlose Sky-Go-App:

Sky Ticket zeigt / überträgt VfL Osnabrück vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM

Ihr wollt VfL Osnabrück vs. RB Leipzig unbedingt sehen? Aber habt keine Lust auf ein langfristiges Abonnement bei Sky? Ein Tages- oder Monatsabo würde Euch schon ausreichen? Dann seid Ihr bei Sky Ticket genau an der richtigen Adresse: Sky Ticket zeigt VfL Osnabrück vs. RB Leipzig heute in voller Länge im LIVE-STREAM.

Sky Ticket ist ein zusätzliches Angebot von Sky, um Euch langfristige Abos zu ersparen. Ihr bekommt das Sportpaket, mit welchem Ihr unter anderem den DFB-Pokal live erleben könnt, im Monats- oder Tagesabo.

Das Monatsticket kostet für die ersten vier Wochen 9,99 Euro. Im Anschluss bezahlt Ihr 29,99 Euro monatlich, könnt das Abo aber monatlich kündigen. Das Tagesabo gibt es für 9,99 Euro.

Für mehr Informationen zu Sky Ticket schaut Ihr am besten auf der Website des Unternehmens vorbei.

DFB-Pokal: VfL Osnabrück vs. RB Leipzig heute im LIVE-TICKER verfolgen

Osnabrück vs. Leipzig im TV? Klappt heute nicht. Osnabrück vs. Leipzig im LIVE-STREAM? Wird heute auch nichts. Dann aufgepasst! Wir haben die perfekte Alternative für Euch: Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu VfL Osnabrück vs. RB Leipzig seid Ihr während der gesamten Partie stets bestens informiert.

Bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff versorgen wir Euch in unserem LIVE-TICKER mit allen relevanten Fakten rund um das Pokalduell. Rollt schließlich der Ball, seid Ihr hautnah dabei und verpasst kein Tor und erst recht keine Entscheidung.

Und das Beste: Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos. Ihr findet unseren LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App. Diese könnt Ihr Euch ganz einfach in den folgenden Portalen herunterladen:

DFB-Pokal - VfL Osnabrück vs. RB Leipzig: Die Aufstellungen

Welcher Anfangself vertraut der VfL Osnabrück? Welche Startformation schickt RB-Trainer Julian Nagelsmann aufs Feld? Wenn knapp eine Stunde vor dem Anpfiff die Aufstellungen beider Mannschaften veröffentlicht werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt VfL Osnabrück vs. RB Leipzig? Die Übertragung des DFB-Pokals in der Übersicht