VfL Osnabrück vs. HSV (Hamburger SV): TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - Alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga

Der HSV ist zu Gast in Osnabrück. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie der 2. Bundesliga heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 15. Spieltag der 2. trifft der auf den . Anstoß der Begegnung ist am Freitag, den 29. November, um 18.30 Uhr im Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück.

Der VfL Osnabrück spielt bislang eine durchwachsene Saison. Nach 14 Spielen steht das Team von Trainer Daniel Thioune auf dem elften Tabellenplatz .

Die Gäste aus Hamburg sind mittlerweile seit acht Spielen ungeschlagen und weiterhin auf Aufstiegskurs. Am vergangenen Wochenende setzte sich der Spitzenreiter mit 2:1 gegen Dynamo Dresden durch.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Partie zwischen Osnabrück und dem Hamburger SV live im TV und im LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr hier die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese bekannt sind.

VfL Osnabrück vs. HSV (Hamburger SV): Das Duell auf einen Blick

Duell VfL Osnabrück - Hamburger SV Datum Freitag, 29. November 2019 | 18.30 Uhr Ort Stadion an der Bremer Brücke, Osnabrück Zuschauer 16.667 Plätze

VfL Osnabrück vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV schauen: So geht's!

Auch in der Saison 2019/20 gilt im Hinblick auf TV-Übertragungen der : Sämtliche Rechte liegen vollständig bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Spiele der 2. Bundesliga exklusiv und in voller Länge im TV.

Sky zeigt / überträgt VfL Osnabrück vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV

Die Vorberichterstattung beginnt bei Sky eine halbe Stunde vor Spielbeginn - also um 18 Uhr. Moderator Stefan Hempel versorgt Euch mit sämtlichen relevanten Informationen rund um die Begegnung zwischen Osnabrück und dem HSV.

Sobald der Ball ab 18.30 Uhr rollt, kommentiert Klaus Veltman das Spielgeschehen in Osnabrück. Übertragen wird die Partie auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD.

VfL Osnabrück vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV bei Sky: Alle Infos auf einen Blick

Beginn der Übertragung : Freitag, 29. November, 18 Uhr

: Freitag, 29. November, 18 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 2 (Sky Sport Bundesliga 2 HD)

: Sky Sport Bundesliga 2 (Sky Sport Bundesliga 2 HD) Moderator: Stefan Hempel

Stefan Hempel Kommentator: Klaus Veltman

Um das Spiel auf Sky sehen zu können, benötigt Ihr ein Abo bei dem Pay-TV-Anbieter. Alle Infos über die verschiedenen Optionen und Angebote findet Ihr am besten auf der offiziellen Webseite von Sky.

Alternativ zur TV-Übertragung besteht die Möglichkeit, Osnabrück vs. HSV heute via LIVE-STREAM zu verfolgen. Alle Informationen hierzu findet Ihr im folgenden Abschnitt.

VfL Osnabrück vs. HSV (Hamburger SV): Wo läuft die 2. Liga heute im LIVE-STREAM?

Neben der TV-Übertragung könnt Ihr auch auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen, um das Kräftemessen zwischen Osnabrück und Hamburg auf einem mobilen Endgerät anzuschauen. Das funktioniert folgendermaßen:

Sky Go zeigt / überträgt VfL Osnabrück vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-STREAM

Sofern Ihr bereits eine Mitgliedschaft bei Sky besitzt, könnt Ihr kostenlos den LIVE-STREAM auf Sky Go nutzen. Die Zugangsdaten zu dem Streamingdienst von Sky erhaltet Ihr bei Abschluss Eures Abos. Dabei könnt Ihr Euch mit Eurem Account auf bis zu vier Geräten registrieren.

Sky Go ist seit diesem Jahr auch auf dem PC oder Mac nur mit der offiziellen App des Pay-TV-Anbieters nutzbar. Unter folgenden Links findet Ihr die passende App für Euer Endgerät in den jeweiligen Stores:

Sky Ticket zeigt / überträgt VfL Osnabrück vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-STREAM

Wer die Begegnung zwischen dem VfL Osnabrück und dem Hamburger SV ohne Sky-Abo sehen möchte, kann das Spiel auch mithilfe von Sky Ticket spontan freigeschaltet werden.

Um VfL Osnabrück vs. Hamburger SV live anschauen zu können, benötigt Ihr bei Sky Ticket anders als bei Sky Go keine eigene PIN. Stattdessen schaltet Ihr das Spiel kostenpflichtig frei.

Der erste Monat Sky Ticket kostet 9,99 Euro, danach steigt der monatliche Preis auf 29,99 Euro. Alle weiteren wichtigen Informationen dazu findet Ihr hier.

Sobald die Aufstellungen von Osnabrück und Hamburg bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

VfL Osnabrück vs. HSV (Hamburger SV): Die Highlights heute kurz nach Abpfiff auf DAZN schauen

Wenn Ihr Euch VfL Osnabrück vs. HSV im Anschluss noch einmal in der Zusammenfassung ansehen wollt, ist DAZN wohl die beste und schnellste Möglichkeit. Das Streamingportal stellt Euch die Highlights bereits rund 40 Minuten nach Abpfiff zur Verfügung.

Und das Beste daran: Ihr könnt den kompletten Service von DAZN zunächst vier Wochen lang gratis ausprobieren - und zwar mit dem kostenlosen Probemonat:

Auch die Highlights der ersten Liga findet Ihr bei DAZN. Darüber hinaus verfügt der Streamingdienst über ein breites Angebot an Spitzensport. So überträgt DAZN ausgewählte Spiele der Bundesliga, der und aus den Topligen Europas live und exklusiv. HIER erhaltet Ihr alle Infos dazu, wie die Anmeldung für DAZN funktioniert und wie die Preise aussehen.

Hier gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN.

VfL Osnabrück vs. HSV (Hamburger SV): Die 2. Liga heute im LIVE-TICKER

Ihr habt keine Möglichkeit, die Partie heute live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem, denn: Goal bietet einen LIVE-TICKER zu VfL Osnabrück vs. Hamburger SV an!

Bereits 20 Minuten vor Spielbeginn versorgt Euch unser Tickerer mit den wichtigsten Infos zum Spiel. Während der Partie verpasst ihr kein Tor und keine wichtige Szene. HIER geht es direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal.