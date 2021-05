VfL Osnabrück gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

33. Spieltag in der 2. Bundesliga und ein Endspiel für den HSV und Osnabrück. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Endspurt in der 2. Bundesliga! Osnabrück empfängt den Hamburger SV. Die Partie wird um 15.30 Uhr in Osnabrück angepfiffen.

Hochspannung an der Bremer Brücke! Osnabrück kämpft gegen den Abstieg in die Drittklassigkeit. Auf der anderen Seite hat der HSV noch Hoffnungen auf einen Aufstieg in die Bundesliga. Osnabrück ist derzeit Siebzehnter, Braunschweig und Sandhausen haben jeweils einen Punkt mehr als der Gastgeber. Die Rothosen aus Hamburg brauchen einen Sieg, um den Anschluss an Greuther Fürth zu halten. Ein direkter Aufstieg ist nicht mehr möglich.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo VfL Osnabrück gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

VfL Osnabrück gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb : 2. Bundesliga (33. Spieltag)

: 2. Bundesliga (33. Spieltag) Datum : Sonntag, 16. Mai 2021

: Sonntag, 16. Mai 2021 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort: Osnabrück

VfL Osnabrück gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 2. Bundesliga übertragen

In dieser Saison wird die 2. Bundesliga exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen, alle Spiele der 2. Liga bekommt Ihr also live und über die volle Distanz zu sehen. Gleichzeitig bedeutet das, dass es den Wettbewerb nicht live im Free-TV zu sehen gibt.

In unserem SPIELTAG KOMPAKT haben wir wie immer die letzten Infos vor der anstehenden Partie für euch 👉 https://t.co/FwSHz6Wbpj 🔷#nuderHSV #OSNHSV pic.twitter.com/iAHmewkAWA — Hamburger SV (@HSV) May 15, 2021

VfL Osnabrück gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV

VfL Osnabrück gegen HSV (Hamburger SV) wird heute live und in voller Länge von Sky im Pay-TV übertragen. Dabei könnt Ihr Euch aussuchen, ob Ihr das Einzelspiel oder die Konferenz sehen möchtet. Sky geht bereits ab 14.30 Uhr auf Sendung, Yannick Erkenbrecher ist Euer Moderator. Das Einzelspiel bekommt Ihr mit Kommentator Oliver Seidler auf Sky Sport Bundesliga 2 zu sehen, die Konferenz wird auf Sky Sport Bundesliga 1 laufen. Hier erfahrt Ihr alles zu den Sky-Angeboten.

VfL Osnabrück gegen HSV (Hamburger SV) heute live im LIVE-STREAM

Wer gerade unterwegs ist oder keinen Sky-Receiver besitzt, der kann die 2. Liga auch im LIVE-STREAM auf Sky Go, Sky Ticket oder Onefootball verfolgen. Die Streams werden allerdings kostenpflichtig sein, da sie die einzig legalen im Internet sind.

VfL Osnabrück gegen HSV (Hamburger SV) heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Als Sky-Kunde habt Ihr automatisch Zugriff auf Sky Go. Wer also über einen Sky-Receiver verfügt, der kann das Programm auch von unterwegs via Sky Go verfolgen. Ihr benötigt lediglich die Sky-Zugangsdaten.

VfL Osnabrück gegen HSV (Hamburger SV) heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Über Sky Ticket könnt Ihr mindestens einen Monat lang die 1. und 2. Bundesliga im Stream verfolgen. Der Vorteil ist, dass Ihr das Ticket jederzeit kündigen könnt. Wie viel die verschiedenen Pakete kosten, erfahrt ihr unter diesem Link.

VfL Osnabrück gegen HSV (Hamburger SV) heute live im LIVE-STREAM: Onefootball

Sky hat eine Kooperation mit der Ergebnis-App Onefootball, durch welche Ihr für einmalige 3,99 Euro das Einzelspiel über die App schauen könnt. Hier geht’s zu Onefootball.

VfL Osnabrück gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

VfL Osnabrück gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ihr möchtet kein Geld für die Sky-Übertragung ausgeben? Dann verfolgt alle Spiele der 2. Liga im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal! In Sekundenschnelle erhaltet Ihr dort alle Infos zum Spielgeschehen, die aktuelle Tabelle gibt es bei uns natürlich auch.

VfL Osnabrück gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer das Spiel verpasst hat, der kann sich nur 40 Minuten nach dem Schlusspfiff die Highlights der Partie auf DAZN anschauen.

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der zu jedem Zweitligaspiel die Highlights hochlädt. Auf der Plattform gibt es rund um die Uhr Livesport zu sehen – da ist für jeden Fan was dabei! Der erste Monat ist kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

VfL Osnabrück gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Osnabrück bisher 24 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Hamburg 5 Siege 13 6 Remis 6 26 Tore 46 12,6 Mio. Euro Marktwert 35,4 Mio. Euro Ludovit Reis (2 Mio. Euro) wertvollster Spieler Josha Vagnoman (4 Mio. Euro)

VfL Osnabrück gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick