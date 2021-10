VfL Osnabrück vs. Hallescher FC heute live: Die Übertragung der 3. Liga im TV und LIVE-STREAM

In der 3. Liga treffen der VfL Osnabrück und der Hallesche FC aufeinander. Alle Infos zum Spiel und der TV- sowie LIVE-STREAM-Übertragung gibt's hier.

Am heutigen 22. Oktober empfängt der VfL Osnabrück an der heimischen Bremer Brücke den Halleschen FC.

Angepfiffen wird die Drittliga-Partie um 19 Uhr. Aktuell liegen die Gastgeber auf dem fünften Tabellenplatz, der Hallesche FC rangiert auf Platz elf. Punktemäßig liegen die beiden Teams aber deutlich näher beieinander. Nur drei Zähler trennen die beiden Mannschaften. Um also weiterhin Druck auf die oberen Teams ausüben zu können, kämen dem VfL Osnabrück die drei Punkte aus der heutigen Partie sicher nicht ungelegen.

Aber auch der Hallesche FC wird sicher alles daran setzen heute etwas zählbares mit nach Hause zu nehmen. Wir dürfen also gespannt sein auf die Partie, und hoffen natürlich auf ein spannendes Match.

Alle Infos zur Übertragung von VfL Osnabrück vs. Hallescher FC im TV und LIVE-STREAM liefert Euch Goal.

VfL Osnabrück vs. Hallescher FC heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung VfL Osnabrück vs. Hallescher FC Wettbewerb 3. Liga Anpfiff 22. Oktober - 19:00 Uhr Spielort Bremer Brücke (Osnabrück)

VfL Osnabrück vs. Hallescher FC heute live: Die Übertragung der Partie im TV

Was die Übertragung von Fußball in Deutschland angeht, haben viele Leute viele Fragen. Und das zurecht, oft sind die Rechteteilungen kompliziert nachzuvollziehen. Wir versuchen etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Alle Spiele der deutschen 3. Liga werden bei MagentaSport gezeigt. Dabei handelt es sich um einen Pay-TV-Sender der Telekom. Kostenlos sind die Spiele dort also nicht zu sehen, später aber mehr dazu.

Dazu werden ausgewählte Spiele in den dritten Programmen der ARD gezeigt, und laufen somit im Free-TV. Die heutige Partie gehört allerdings nicht dazu und ist dementsprechend leider nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Jetzt also noch einmal zurück zu MagentaSport. Wie erwähnt, handelt es sich dabei um einen Bezahlsender der Telekom. Preislich sieht das Ganze folgendermaßen aus: Für ein Monatsabo zahlt Ihr 16,95 Euro, entscheidet Ihr Euch gleich für das Jahresabo sind es 9,95 Euro pro Monat. Diese Preise gelten allerdings nur für Kunden, die keinen bestehenden Telekom-Vertrag haben. Seid Ihr schon Kunde bei der Telekom, verringert sich der Preis des Monatsabos auf 9,95 Euro und für ein Jahresabo zahlt Ihr 4,95 Euro monatlich. Mehr Infos zu den Konditionen könnt Ihr noch einmal hier nachlesen. Neben der 3. Liga gibt es dort übrigens auch die Penny DEL sowie die easycredit BBL zu sehen.

Falls Ihr bereits MagentaTV nutzt könnt Ihr auch einfach über den Receiver auf die verschiedenen Programme von MagentaSport zugreifen. Voraussetzung dabei bleibt natürlich ein gültiges Abo.

VfL Osnabrück vs. Hallescher FC heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM

MagentaSport bietet natürlich auch die Möglichkeit die heutige Partie im LIVE-STREAM zu verfolgen. Dabei könnt Ihr einfach über die Website von MagentaSport auf den LIVE-STREAM zugreifen und so von überall live mit dabei sein. Selbstverständlich klappt das nur wenn Ihr Euch mit einem gültigen Abo angemeldet habt und über ein internetfähiges Gerät verfügt. Den Link zur Website findet Ihr hier.

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel zu sehen, haben wir für Euch noch. Seit kurzem hat MagentaSport die Möglichkeit des sogenannte Pay-Per-View eingeführt. Das bedeutet, dass Ihr Euch exklusiv Zugang zu einem Livespiel eurer Wahl erkaufen könnt. So könnt Ihr also die vollen 90 Minuten der Partie erleben, müsst aber kein Abo abschließen. 2,99 Euro müsst Ihr für ein Spiel dort bezahlen.

Dieses Angebot hat MagentaSport gemeinsam mit der Fußball-Plattform Onefootball entwickelt, über die Ihr Euch diese Einzelspielübertragung kaufen könnt. Mehr Infos dazu könnt Ihr noch einmal hier nachlesen.

VfL Osnabrück vs. Hallescher FC heute live: Die Aufstellungen der Teams

Wenn beide Mannschaften bekannt geben, mit welchen Aufstellungen sie in die Partie starten, könnt Ihr diese hier nachlesen.