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Wann ist Anstoß bei Osnabrück gegen Hannover 96?

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 13 28. Nov. 2026 - 14:30 Stadium at the Bremer Brucke

Der VfL Osnabrück empfängt Hannover 96 im Stadion an der Bremer Brücke zum Niedersachsen-Duell in der 2. Bundesliga.

Osnabrück holte zuletzt ein 0:0 beim Karlsruher SC. Davor setzte es Niederlagen gegen Kaiserslautern (0:1) und den VfL Wolfsburg (0:2). Trainer Timo Schultz hat mit seinem Team als Zwölfter nur wenig Abstand zur unteren Tabellenregion.

Hannover 96 reist mit einem frischen Erfolgserlebnis an. Das Team von Trainer Sandro Wagner gewann am 21. November mit 2:1 gegen Greuther Fürth. Zuvor trennte sich Hannover 2:2 von Heidenheim und besiegte Dynamo Dresden mit 2:1.

Im DFB-Pokal war für Hannover gegen Kaiserslautern nach einem 0:2 Schluss. In der Liga steht die Mannschaft auf Rang neun.

Die Bilanz der jüngsten Duelle spricht für Hannover, doch an der Bremer Brücke gewann Osnabrück zuletzt mit 1:0. Wer die Partie verfolgen will, findet hier alle Informationen zu Anstoßzeit, TV-Sender und Live-Stream.

Was war zuletzt bei Osnabrück und Hannover 96 los?

Osnabrück kommt in den letzten fünf Pflichtspielen auf einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt gab es ein 0:0 beim Karlsruher SC, zuvor ein 3:0 gegen Greuther Fürth. Die Mannschaft erzielte sechs Tore und kassierte sechs.

Hannover 96 verbuchte zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel gewann Hannover mit 2:1 gegen Greuther Fürth, zuvor stand ein 2:2 gegen Heidenheim zu Buche. Die Bilanz lautet 8:7 Tore, dazu kommt das 0:2 im DFB-Pokal gegen Kaiserslautern.

Mit welchen Aufstellungen spielen Osnabrück und Hannover 96?

Wie ist die Form von Osnabrück und Hannover 96?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Osnabrück und Hannover 96 in der Tabelle?