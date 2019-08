VfL Osnabrück vs. Darmstadt 98: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER, Highlights - Alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga empfängt der VfL Osnabrück den SV Darmstadt 98. Goal erklärt Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

2. Bundesliga, 3. Spieltag: Der VfL Osnabrück trifft vor heimischem Publikum auf den SV Darmstadt 98. Das Duell findet an der Bremer Brücke statt. Anstoß ist am Montagabend (19. August) um 20.30 Uhr.

Flutlicht an, Montagsspiel ab. Wer entscheidet das Duell für sich? In die neue Spielzeit sind zumindest beide Mannschaften ordentlich gestartet. Während der einmal gewinnen konnte und einmal verlor, ist der SV noch ungeschlagen. Die Lilien haben nach zwei Spielen vier Zähler auf dem Punktekonto.

Das vergangene Wochenende im DFB-Pokal verlief deutlich unterschiedlicher. Der VfL Osnabrück verabschiedete sich nach einer knappen 2:3-Niederlage gegen Bundesligist RB Leipzig aus dem Wettbewerb. Für Darmstadt 98 geht die Pokalreise nach dem 6:1-Sieg beim FC Oberneuland dagegen weiter.

VfL Osnabrück vs. SV Darmstadt 98 - Wer holt sich die nächste Punkte in der 2. ? Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem versorgen wir Euch mit allen Informationen rund um die Partie und informieren Euch über die Highlights bei DAZN und unseren LIVE-TICKER.

VfL Osnabrück vs. Darmstadt 98: Das Montagsspiel der in der Übersicht

VfL Osnabrück vs. Darmstadt 98 heute live im TV anschauen

Montagsspiel, 2. Bundesliga. In diesem Abschnitt verraten wir Euch, welcher Sender das Duell zwischen dem VfL Osnabrück und Darmstadt 98 heute live im TV überträgt. Vorab sei gesagt: Es gibt nur eine Möglichkeit.

Sky zeigt / überträgt VfL Osnabrück vs. Darmstadt 98 heute live im Pay-TV

Alle Spiele der 2. Bundesliga laufen exklusiv im Einzelspiel und in der Konferenz live auf Sky. Nur der Bezahlsender aus Unterföhring bei München besitzt die Übertragungsrechte der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Dementsprechend zeigt der Sportkanal VfL Osnabrück vs. Darmstadt 98 heute live im TV bei Sky.

Bereits um 20 Uhr beginnt Sky mit einer ausführlichen Vorberichterstattung. Wollt Ihr die Partie live im TV sehen, müsst Ihr entweder Sky Sport Bundesliga 1 oder Sky Sport Bundesliga 1 HD einschalten. Bei Osnabrück vs. Darmstadt sind folgende Reporter im Einsatz:

Die Nutzung von Sky ist allerdings nicht kostenlos und setzt stattdessen ein Abonnement beim Bezahlsender voraus. Dieses müsst Ihr im Vorfeld abgeschlossen haben. Mehr Informationen zu den verschiedenen Paketen, Preisen und Vertragslaufzeiten erfahrt Ihr auf der Sky-Website.

Sport 1 und Co. - Läuft VfL Osnabrück vs. Darmstadt 98 heute live im Free-TV?

Das ist nicht der Fall. Sky hat nun schon seit einigen Spielzeiten die exklusiven Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga. Damit gingen alle Free-TV-Sender leer aus. Live-Fußball der 2. Bundesliga im Free-TV? Fehlanzeige.

Weder Sport 1 noch andere deutsche Sportkanäle zeigen VfL Osnabrück vs. Darmstadt 98 am Montagabend live im TV. Sky ist und bleibt Eure einzige Möglichkeit, das Montagsspiel der 2. Bundesliga live und in voller Länge im TV zu schauen.

VfL Osnabrück vs. Darmstadt 98: Die 2. Liga heute im LIVE-STREAM schauen

Ihr wollt das Duell zwischen dem VfL Osnabrück und Darmstadt 98 lieber live im Internet schauen? Kein Problem. Die Partie wird zusätzlich zum TV-Programm in zwei LIVE-STREAMS gezeigt. Beide Varianten stellen wir Euch in diesem Abschnitt vor.

Sky Go zeigt / überträgt VfL Osnabrück vs. Darmstadt 98 heute im LIVE-STREAM

In puncto LIVE-STREAM ist Sky Eure erste Anlaufstelle. Der Bezahlsender aus Unterföhring zeigt nicht nur alle Spiele der 2. Bundesliga live im TV, sondern auch im LIVE-STREAM. Wollt Ihr das Montagsspiel der 2. Liga im Internet genießen, seid Ihr bei Sky genau richtig. Der Sender überträgt VfL Osnabrück vs. Darmstadt 98 in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go.

Dies ist der Online-Dienst des Pay-TV-Senders. Die Benutzung von Sky Go setzt ein Abonnement voraus, welches Ihr im Vorfeld abschließen müsst. Seid Ihr im Besitz eines solchen, erhaltet Ihr einen Log-In für Sky Go. Mehr Informationen erhaltet Ihr auf der entsprechenden Website des Unternehmens.

Sky Go ist als App für nahezu alle mobilen Geräte verfügbar. Die kostenlose Sky-Go-App findet Ihr in den gängigen Downloadportalen:

Sky Ticket zeigt / überträgt VfL Osnabrück vs. Darmstadt 98 heute im LIVE-STREAM

Ihr wollt Sky nutzen, aber kein langfristiges Abonnement abschließen? Dann ist Sky Ticket genau das richtige Angebot für Euch. Auch Sky Ticket zeigt das Montagsspiel zwischen dem VfL Osnabrück und Darmstadt 98 im LIVE-STREAM.

Ihr benötigt bei Sky Ticket das Sportpaket, um die 2. Bundesliga am Montagabend verfolgen zu können. Außerdem beinhaltet das Paket die 1. Bundesliga und den DFB-Pokal sowie die Champions League, Premier League und andere Sportevents wie die Formel 1. Die verschiedenen Bezahloptionen für das Sportpaket haben wir für Euch zusammengefasst:

Sky Ticket im Monatsticket: 9,99 Euro in den ersten vier Wochen, danach 29,99 Euro monatlich (monatlich kündbar)

9,99 Euro in den ersten vier Wochen, danach 29,99 Euro monatlich (monatlich kündbar) Sky Ticket im Tagesticket: einmalig 9,99 Euro

VfL Osnabrück vs. Darmstadt 98: So seht Ihr die Highlights

Ihr sucht nach einer Möglichkeit, die besten Szenen der Partie noch einmal anzuschauen? Dann legen wir Euch die Highlights bei DAZN zu VfL Osnabrück vs. Darmstadt 98 wärmstens ans Herz.

Alle Chancen, alle Tore, alle spielentscheidenden Szenen: Bei DAZN bekommt Ihr alles in einer kurzen Zusammenfassung schon wenige Minuten nach Abpfiff. Genauer gesagt lädt Euch DAZN 40 Minuten nach dem Schlusspfiff die Highlights auf die Plattform.

Und das Beste daran: Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements, könnt Ihr die Highlights der 2. Bundesliga sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt kostenlos sehen. Der Streamingdienst schenkt nämlich allen Neukunden die ersten 30 Tage gratis. Vier Wochen lang könnt Ihr DAZN kostenlos ausprobieren. Sichert Euch dafür einfach einen Gratismonat!

Mit diesem erlebt Ihr aber nicht nur die Highlights der 2. Bundesliga. Das Übertragungsangebot bei DAZN ist riesig. Alle Bundesliga-Fans aufgepasst: DAZN überträgt seit dieser Saison die Bundesliga live! Insgesamt 45 Spiele umfasst das Rechtepaket, welches der Streamingdienst am deutschen Fußball-Oberhaus erworben hat. Genauere Informationen findet Ihr in unserem Übersichtsartikel.

Die Bundesliga, Serie A und LaLiga. Die Champions League und Europa League sowie viele weitere Top-Ligen. All das bekommt Ihr bei DAZN. Hat Euch der Gratismonat überzeugt, habt Ihr die Wahl zwischen zwei Bezahlmodellen:

Das Monatsabo: Dieses kostet monatlich 11,99 Euro . Ihr könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen.

Dieses kostet . Ihr könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen. Die DAZN-Jahreskarte: Diese bekommt Ihr für einmalig 119,99 Euro und könnt DAZN damit ein ganzes Jahr lang nutzen. Und das Beste an der DAZN-Jahreskarte? Im Vergleich zum Monatsabo spart Ihr 24 Euro.

Handy, Tablet, Laptop, Smart-TV und Co. - Auf nahezu allen technischen Geräten ist DAZN entweder unter www.dazn.de oder als kostenlose App verfügbar. Holt Euch jetzt die kostenlose DAZN-App:

VfL Osnabrück vs. Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt heute Abend keine Chance, das Montagsspiel der 2. Bundesliga live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Ihr wollt dennoch bestens informiert sein? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal zu VfL Osnabrück vs. Darmstadt 98 genau die richtige Wahl für Euch.

Mit unserem LIVE-TICKER verpasst Ihr keine Chance, keinen Treffer und erst recht keine Entscheidung. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch während der gesamten Partie mit allen wichtigen Informationen rund um das Spielgeschehen auf dem Platz.

Und das Beste? Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos. Ihr findet unseren LIVE-TICKER unter www.goal.com. Wollt Ihr den Ticker lieber mobil nutzen, dann schaut doch einfach mal im App-Store Eurer Wahl vorbei und ladet Euch die kostenlose Goal-App herunter:

VfL Osnabrück vs. Darmstadt 98: Die Aufstellungen

Knapp eine Stunde vor dem Anpfiff veröffentlichen beide Mannschaften ihre Aufstellungen. Dann bekommt Ihr an dieser Stelle die Antworten auf die wichtigsten Fragen: Wer steht für den VfL Osnabrück in der Startelf? Mit welcher Startformation geht der SV Darmstadt 98 in das Duell der 2. Bundesliga am Montagabend?

VfL Osnabrück vs. Darmstadt 98: Die Bilanz

VfL Osnabrück (wettbewerbsübergreifend 27 Duelle) SV Darmstadt 98 10 Siege 9 8 Remis 8 9 Niederlagen 10 39 Erzielte Tore 41

Wer zeigt / überträgt VfL Osnabrück vs. Darmstadt 98? Die Übertragung der 2. Bundesliga im Überblick