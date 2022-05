VfL Osnabrück vs. 1. FC Magdeburg heute: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights - die Übertragung der 3. Liga

Am heutigen Samstag um 13.30 Uhr gehen alle Begegnungen des 38. und letzten Spieltags in der regulären Saison der 3. Liga über die Bühne. Hierbei kommt es etwa zum Kräftemessen zwischen dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Magdeburg. Somit gastiert der Meister beim Fünften. Die Lila-Weißen und der FCM nahmen 58 und 75 Punkte mit. Im ersten Saisonduell von Mitte Dezember gelang ein 2:1-Heimsieg.

Der VfL Osnabrück feierte am vergangenen Samstag einen Auswärtserfolg gegen Havelse. Damit kehrte die Mannschaft von Daniel Scherning nach einem Hänger mit einem Punkt aus drei Partien auf die Siegerstraße zurück. Zuvor endete der Vormonat mit einem Unentschieden in Halle und mit Niederlagen gegen Waldhof Mannheim sowie in Freiburg.

Der 1. FC Magdeburg setzte sich zeitgleich zu Hause gegen 1860 München durch und gewann zum vierten Mal binnen fünf Drittliga-Auftritten. Weiters kehrte der Meister nach einer Niederlage in Braunschweig sofort auf die Siegerstraße zurück. Zuvor gelangen Dreier gegen Viktoria Köln, bei Verl und gegen Zwickau.

Heute um 13.30 Uhr kommt in der 3. Liga zum Aufeinandertreffen VfL Osnabrück vs. 1. FC Magdeburg. Bei GOAL erhaltet Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Startformationen.

VfL Osnabrück vs. 1. FC Magdeburg heute: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: VfL Osnabrück vs. 1. FC Magdeburg Datum: Samstag, 14. Mai 2022 Uhrzeit: 13.30 Uhr Stadion: Stadion Bremer Brücke (Osnabrück)

VfL Osnabrück gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Drittkanäle des Ersten halten Senderechte an der 3. Liga und das ermöglicht ihnen, in allen Runden Partien im Free-TV auszustrahlen. Konkret handelt es sich hierbei um einige Matches, die samstags um 13.30 Uhr über die Bühne. Doch wie steht es um die Übertragung der Toppartie VfL Osnabrück vs. 1. FC Magdeburg?

VfL Osnabrück – 1. FC Magdeburg heute live im Free-TV

GOAL kann Euch diesbezüglich gute Nachrichten übermitteln. Denn: Ihr könnt das Kräftemessen an der Bremer Brücke aus Euer Sicht kostenlos mitverfolgen. Dafür zeichnet sich der MDR verantwortlich. Dort könnt Ihr Euch das Match zwischen den Lila-Weißen und dem FCM ebenso in HD ansehen. Weiters könnt Ihr um 14.00 Uhr das Heimspiel von Eintracht Braunschweig gegen Viktoria Köln beim NDR sowie bei WDR mitverfolgen. Aber schreibt Euch nun die Kernfakten zur Übertragung der Partie VfL Osnabrück vs. 1. FC Magdeburg auf:

Sender: MDR (HD)

MDR (HD) Vorberichte ab: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Spielbeginn: 13.30 Uhr

VfL Osnabrück vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV bei MagentaSport

Zudem werdet Ihr bei MagentaSport fündig. Der Bezahlanbieter liefert Euch alle Drittliga-Spiele ins Haus. Jedoch kommt Ihr in diesem Fall für die Ausstrahlung der Partie zwischen den Lila-Weißen und dem FCM nicht um ein Abonnement herum. Genauer gesagt könnt Ihr Monats- und Jahresverträge abschließen. Die Tarife hängen allerdings nicht ausschließlich von der Laufzeit, sondern ebenso von Eurem Telekom-Status ab. Als Kunden müsst Ihr jeweils 9,95 Euro und 60 Euro auf den Tisch legen. Sonst betragen die Preise respektive 16,95 Euro und 120 Euro. Auf der Homepage des Pay-TV-Anbieters gibt es zahlreiche weiterführen Infos.

Heute um 13.30 Uhr finden in der 3. Liga insgesamt neun Spiele statt. Somit stehen zusätzlich zu den Partien Osnabrück – Magdeburg sowie Eintracht Braunschweig – Viktoria Köln sieben weitere auf dem Programm. Konkret meinen wir die Matches Freiburg II – Saarbrücken, Verl – Duisburg, Zwickau – Würzburger Kickers, Hallescher FC – Wehen Wiesbaden, Waldhof Mannheim – Havelse, 1860 – BVB II sowie Viktoria Berlin – Meppen. Demnach stehen sowohl Ausstrahlungen über die gesamte Spielzeit als auch die Konferenz zur Auswahl. Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Ausstrahlung des Kräftemessen an der Bremer Brücke:

Übertragungsbeginn: 13.15 Uhr

13.15 Uhr Spielbeginn: 13.30 Uhr

Als Fußballfans kommt Ihr bei Magenta Sport zusätzlich mit der Frauen-Bundesliga auf Eure Kosten. Weiters erstreckt sich das Programm auf weitere Disziplinen und Wettkämpfe. Und zwar werdet Ihr unter anderem hinsichtlich Eishockey (DEL) und Basketball (BBL, BBL Pokal, EuroLeague, Länderspiele) fündig.

VfL Osnabrück – 1. FC Magdeburg heute im LIVE-STREAM sehen

Ein Vertrag mit MagentaSport lohnt sich auch dann, wenn Ihr keinen Fernseher habt. Und zwar deshalb, weil der Pay-TV-Anbieter sein komplettes Programm ebenso im LIVE-STREAM sendet. Somit könnt Ihr die Übertragung der Toppartie VfL Osnabrück vs. 1. FC Magdeburg von überall aus mitverfolgen. Hierfür benötigt Ihr zusätzlich einen angemessenen Internetzugang und ein dementsprechendes Endgerät.

Genau genommen müsst Ihr nicht unbedingt ein Abo abschließen. Denn: Magenta Sport kooperiert mit der Plattform OneFootball. Hierbei müsst Ihr ausschließlich deren App herunterladen und weiters 2,99 Euro pro Ausstrahlung bezahlen. Weiters könnt Ihr für das Spiel Osnabrück – Magdeburg aus Eurer Sicht kostenlos auf den Live-Stream, den der MDR rund um die Uhr anbietet, zurückgreifen.

Bei VfL Osnabrück gegen 1. FC Magdeburg via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL zum Kräftemessen VfL Osnabrück vs. 1. FC Magdeburg geholfen. Damit bleibt Ihr zu sämtlichen relevanten Ereignissen im Bilde. Hierfür erhaltet Ihr auch Push-Benachrichtigungen.

VfL Osnabrück gegen 1. FC Magdeburg im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im Free-TV: MDR (HD) Im LIVE-STREAM: mdr.de / Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

VfL Osnabrück vs. 1. FC Magdeburg: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Aufstellung Osnabrück: Kühn - Kleinhansl, Gugganig, Wähling, Kunze, Higl, Trapp, Heider, Traore, Oduah, Klaas

Aufstellung Magdeburg: Kruth - T. Müller, Jakubiak, Kwarteng, Rorig, Conteh, Bell Bell, Rieckmann, Sechelmann, Schuler, Ito