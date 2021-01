VfL Bochum vs. SV Darmstadt 98 heute live: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung & Co.

Der VfL Bochum empfängt den SV Darmstadt 98 zum 14. Spieltag in der 2. Bundesliga. So kann man die Partie im TV und LIVE-STREAM sehen.

Mit einem überzeugenden 3:0-Sieg über den im letzten Ligaspiel des Jahres 2020 konnte der den Kontakt zur Ligaspitze und damit zu den Aufstiegsrängen halten. Nach gut einem Drittel der Saison befinden sich die Bochumer mitten im Rennen um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Allerdings hat der heutige Gegner SV Darmstadt 98 nur fünf Punkte weniger und rangiert damit auf Platz zehn.

Die Lilien schlossen das Jahr mit einem 4:0-Erfolg gegen den Aufstiegsaspiranten sowie einem 2:0-Heimsieg gegen die Würzburger Kickers ab. Das reichte nur für einen Mittelfeldplatz in der Tabelle, aber mit deutlicher Tendenz nach oben. Die Problemzone Abwehr konnte zuletzt stabilisiert werden, wie die zwei Spiele ohne Gegentor vor der Winterpause beweisen.

Ihr wollt die Partie VfL Bochum gegen SV live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen? Goal liefert euch alle Informationen, wo Ihr die Spiele der 2. sehen könnt.

VfL Bochum vs. SV Darmstadt 98: Das Spiel im Überblick

Begegnung VfL Bochum - SV Darmstadt 98 Anpfiff Samstag, 2. Januar 2021 | 13 Uhr Spielort Vonovia-Ruhrstadion (Bochum)

VfL Bochum gegen SV Darmstadt 98: So seht Ihr das Spiel der heute live im TV und LIVE-STREAM

Die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga liegen auch weiterhin exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky. Dort könnt Ihr das Spiel live sehen, wenn Ihr ein Abonnement abschließt. Welche Möglichkeiten Euch Sky anbietet, zeigen wir hier im Artikel.

VfL Bochum vs. SV Darmstadt 98 heute live: Sky überträgt die Partie im TV

Sky überträgt Bochum gegen Darmstadt in voller Länge als Einzelspiel und in der Konferenz. Die Übertragung beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff und versorgt Auch mit allen aktuellen Informationen rund um die Partie.

Um das Spiel live auf Sky sehen zu können, müsst ihr ein gültiges Abonnement beim Bezahlsender abschließen. Im ersten Jahr kostet das Abo 25 Euro monatlich und bietet Euch Zugriff auf viele Live-Inhalte. Alles weitere dazu erfahrt Ihr direkt bei Sky.

VfL Bochum gegen SV Darmstadt 98 heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM mit Sky Go

Im Sky-Abonnement enthalten ist natürlich auch die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen. Ihr seid damit nicht an Euren TV im Wohnzimmer gebunden, sondern könnt die kompletten 90 Minuten auch unterwegs verfolgen. Eine stabile Internet-Verbindung ist dabei Voraussetzung.

Sky Go richtet sich in erster Linie an die Jahresabonnenten des Senders und ermöglicht Ihnen, auf die Inhalte mit Ihrem Smartphone oder Tablet zuzugreifen. Wie Ihr Sky Go nutzen könnt, erfahrt Ihr hier.

VfL Bochum vs. SV Darmstadt 98 live sehen: Heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Ihr wollt Euch nicht ein Jahr lang an Sky binden? Kein Problem. Der Pay-TV-Sender bietet mit Sky Ticket eine flexiblere Variante als den Jahresvertrag an. Auch mit dieser Option könnt Ihr die Spiele der 2. Bundesliga live in der Konferenz oder als Einzelspiel verfolgen. Dazu benötigt Ihr ein mobiles Endgerät und die App. Danach könnt Ihr Sky Ticket für 9,99 Euro im ersten Monat buchen und das Spiel sehen. Mehr Infos dazu hier.

VfL Bochum gegen SV Darmstadt 98: Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal

Ihr wollt kein Geld ausgeben und trotzdem auf der Höhe des Geschehens sein? Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keine Chance, kein Tor und erfahrt alles, was gerade bei der Partie abgeht. Schaut doch mal rein!

VfL Bochum vs. SV Darmstadt 98: Die Highlights auf DAZN

Falls Ihr das Spiel verpasst habt, könnt Ihr rund 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der Partie bei DAZN sehen. Der Sender hat neben den Highlights der 2. Bundesliga auch Freitags- und Montagsspiele der 1. Bundesliga im Programm sowie ausgewählte Spiele aus der und .

Ihr interessiert Euch für internationalen Top-Fußball? Mit DAZN könnt Ihr außerdem die , La Liga und die live sehen. Probiert einfach den Gratismonat aus und entscheidet Euch danach, ob Ihr das Angebot weiter nutzen wollt.

VfL Bochum vs. SV Darmstadt 98: Die Aufstellungen

Aufstellung VfL Bochum:

Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Soares - Tesche, Losilla - Blum, Zulj, Holtmann - Zoller

Aufstellung SV Darmstadt 98:

Schuhen - Skarke, Rapp, Höhn, Mai, Bader - Schnellhardt - Kempe, Mehlehm, Paik - Dursun