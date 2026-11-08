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Deutschland 2 Bundesliga
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Vonovia Ruhrstadion
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VfL Bochum vs. Karlsruher SC heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

VfL Bochum - Karlsruher SC
VfL Bochum
Karlsruher SC
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt VfL Bochum gegen Karlsruher SC. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Anstoßzeit

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 11
Vonovia Ruhrstadion

Im Vonovia Ruhrstadion in Bochum empfängt der VfL Bochum den Karlsruher SC zum Zweitliga-Duell. Beide Klubs treffen in einer Phase aufeinander, in der die Tabellensituation Druck auf die Verantwortlichen ausübt.

Bochum belegt derzeit den zwölften Tabellenplatz und zeigt zuletzt aufsteigende Form. Trainer Uwe Rösler konnte mit seinem Team zuletzt wichtige Punkte einfahren und gibt der Mannschaft Stabilität.

Der Karlsruher SC hingegen steckt tief in der Krise. Trainer Maximilian Senft sucht mit dem Tabellen-16. dringend nach Punkten, nachdem die vergangenen Wochen mit schmerzhaften Niederlagen endeten – darunter ein 1:6 gegen Magdeburg und das Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Gladbach.

Für den KSC ist das Spiel in Bochum mehr als ein gewöhnliches Auswärtsspiel. Ein weiteres Negativergebnis würde den Abstand zu den sicheren Plätzen weiter vergrößern und den Druck auf die Mannschaft erhöhen.

Bochum hat in den jüngsten Duellen gegen Karlsruhe meist das bessere Ende für sich gehabt und will diesen Heimvorteil nutzen. Die Gäste aus dem Badischen reisen mit wenig Rückenwind an.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es nachfolgend.

Themen der Woche: Was war bei VfL Bochum und Karlsruher SC los?

VfL Bochum kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann Bochum auswärts bei Energie Cottbus mit 1:2 und setzte sich im DFB-Pokal gegen Mainz 05 mit 2:0 durch. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Wolfsburg sowie Niederlagen gegen Kaiserslautern (0:2) und Arminia Bielefeld (0:1). In diesen fünf Spielen erzielte Bochum sechs Tore und kassierte vier.

Der Karlsruher SC weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, keine Unentschieden und drei Niederlagen auf. Zuletzt gewann der KSC gegen den FC Heidenheim mit 2:1, zuvor setzte es jedoch ein 0:2 im DFB-Pokal gegen Gladbach und ein deutliches 1:6 gegen Magdeburg. Einziger weiterer Lichtblick war ein 4:0-Auswärtssieg in Darmstadt. Karlsruhe erzielte in diesem Zeitraum neun Tore, kassierte aber zehn.

BOC

BOC - Form

ABI
N0-1
FCK
N2-0
WOB
U1-1
M05
S2-0
COT
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
5/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
KSC

KSC - Form

FCP
N2-0
SVD
S4-0
FCM
N6-1
BMG
N2-0
HDH
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
7/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Aufstellungen

VfL Bochum vs Karlsruher SC Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Uwe Rösler

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Form

BOC

BOC - Form

ABI
N0-1
FCK
N2-0
WOB
U1-1
M05
S2-0
COT
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
5/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
KSC

KSC - Form

FCP
N2-0
SVD
S4-0
FCM
N6-1
BMG
N2-0
HDH
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
7/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

VfL BochumUnentschiedenKarlsruher SC
2
1
2
Deutschland 2 Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
1
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
2
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
END
Klub Freundschaftsspiele
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
1
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
1
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
0
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
1
END
7Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
111010259+1631
S
S
S
U
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
117312613+1324
S
S
N
U
U
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
11632107+321
S
N
S
S
U
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
115422616+1019
N
S
U
S
U
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
U
S
N
S
U
6
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
115241816+217
S
S
N
S
S
7
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
N
U
N
U
U
8
St. PauliSt. PauliFCP
102621212012
N
U
U
S
U
9
Greuther FürthGreuther FürthGFT
113351319-612
N
S
N
S
N
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
U
N
U
U
N
11
BraunschweigBraunschweigEBS
113261618-211
U
N
S
N
S
12
VfL BochumVfL BochumBOC
10325811-311
S
U
N
N
N
13
OsnabrückOsnabrückOSN
113261418-411
N
N
S
N
U
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
S
N
N
S
U
15
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
S
N
U
N
S
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
S
N
S
N
N
17
DarmstadtDarmstadtSVD
11236921-129
N
U
U
N
S
18
Holstein KielHolstein KielHSK
111551114-38
N
N
S
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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