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VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Anstoßzeit

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 11 8. Nov. 2026 - 07:30 Vonovia Ruhrstadion

Im Vonovia Ruhrstadion in Bochum empfängt der VfL Bochum den Karlsruher SC zum Zweitliga-Duell. Beide Klubs treffen in einer Phase aufeinander, in der die Tabellensituation Druck auf die Verantwortlichen ausübt.

Bochum belegt derzeit den zwölften Tabellenplatz und zeigt zuletzt aufsteigende Form. Trainer Uwe Rösler konnte mit seinem Team zuletzt wichtige Punkte einfahren und gibt der Mannschaft Stabilität.

Der Karlsruher SC hingegen steckt tief in der Krise. Trainer Maximilian Senft sucht mit dem Tabellen-16. dringend nach Punkten, nachdem die vergangenen Wochen mit schmerzhaften Niederlagen endeten – darunter ein 1:6 gegen Magdeburg und das Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Gladbach.

Für den KSC ist das Spiel in Bochum mehr als ein gewöhnliches Auswärtsspiel. Ein weiteres Negativergebnis würde den Abstand zu den sicheren Plätzen weiter vergrößern und den Druck auf die Mannschaft erhöhen.

Bochum hat in den jüngsten Duellen gegen Karlsruhe meist das bessere Ende für sich gehabt und will diesen Heimvorteil nutzen. Die Gäste aus dem Badischen reisen mit wenig Rückenwind an.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es nachfolgend.

Themen der Woche: Was war bei VfL Bochum und Karlsruher SC los?

VfL Bochum kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann Bochum auswärts bei Energie Cottbus mit 1:2 und setzte sich im DFB-Pokal gegen Mainz 05 mit 2:0 durch. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Wolfsburg sowie Niederlagen gegen Kaiserslautern (0:2) und Arminia Bielefeld (0:1). In diesen fünf Spielen erzielte Bochum sechs Tore und kassierte vier.

Der Karlsruher SC weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, keine Unentschieden und drei Niederlagen auf. Zuletzt gewann der KSC gegen den FC Heidenheim mit 2:1, zuvor setzte es jedoch ein 0:2 im DFB-Pokal gegen Gladbach und ein deutliches 1:6 gegen Magdeburg. Einziger weiterer Lichtblick war ein 4:0-Auswärtssieg in Darmstadt. Karlsruhe erzielte in diesem Zeitraum neun Tore, kassierte aber zehn.

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Aufstellungen

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Form

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Bilanz direkte Duelle

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Die Tabellen