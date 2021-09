VfL Bochum vs. Hertha BSC Berlin: TV, LIVE-STREAM und Co.: So wird die Bundesliga übertragen

Die Hertha reist zum Aufsteiger aus Bochum ins Ruhrgebiet - hier erfahrt Ihr, wie und wo die Partie übertragen wird

Drei Spiele, drei Niederlagen - so lautet die bisherige Bilanz der Bundesligaspielzeit 2021/22 bei Hertha BSC Berlin - gegen Aufsteiger Bochum soll nun der Befreiungsschlag folgen.

Mit einem Sieg könnten die Berliner nach Punkten mit dem Ruhrpott-Klub gleichziehen: denn auf deren drei kommt der VfL, dank des bisher einzigen Sieges der - allerdings noch jungen - Spielzeit - gegen den FSV Mainz 05 ( 2:0 ). Damit belegt Bochum den elften Tabellenplatz.

Graues Mittelmaß als kurzfristiges Ziel - keine Vorgabe, die bei den immer ambitionierten Herthanern Begeisterungsstürme auslöst, aber Bestandteil der Realität, in der sich der Hauptstadtklub nach dem verkorksten Saisonstart befindet.

Anstoß im Ruhrstadion ist am Sonntag (12.09.2021) um 17.30 Uhr.

Hier zeigen wir Euch, wo und wie die Begegnung zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC Berlin live übertragen wird. Zudem könnt Ihr in diesem Artikel kurz vor Anpfiff nachlesen, welche Anfangsformationen die Trainer aufs Feld schicken.

VfL Bochum vs. Hertha BSC Berlin live - die Partie in der Übersicht

Begegnung VfL Bochum vs. Hertha BSC Berlin Wettbewerb Bundesliga (4. Spieltag) Datum Sonntag, 12.09.2021 | 17:30 Uhr Ort Vonovia Ruhrstadion, Bochum

Bundesliga: So wird Bochum vs. Hertha live übertragen

Die Partie zwischen dem VfL Bochum und der "Alten Dame" aus Berlin wird selbstverständlich wie alle anderen Partien der Bundesliga auch live und in ganzer Länge übertragen . Und wie bei jedem Spiel in dieser Saison stellt sich die Frage: Sky oder DAZN ? Der Pay-TV-Sender und das Sportstreamingportal teilen sich nämlich auch in der Saison 2021/22 die Übertragungsrechte der Bundesliga.

Im Fall von Bochum vs. Berlin lautet die Antwort jedenfalls: DAZN. Wir liefern Euch hier alle weiteren Informationen rund um die Übertragung der Partie.

VfL Bochum vs. Hertha BSC live sehen mit DAZN

DAZN zeigt Bochum vs. Berlin exklusiv live und in ganzer Länge . Bereits ab 16.30 Uhr startet der Stream mit Vorberichten, Hintergründen und Wissenswertem rund um die Partie, moderiert von Lukas Schönmüller.

Ab 17.30 Uhr berichtet dann Michael Born als Kommentator fachkundig vom Spielgeschehen im Ruhrstadion zu Bochum, unterstützt wird er dabei von Experte Jonas Hummels

Bundesliga live: Die Übertragung der Partie Bochum vs. Hertha auf einen Blick

Plattform : DAZN

: DAZN Beginn der Vorberichterstattung : 16.30 Uhr

: 16.30 Uhr Spielbeginn : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Kommentator : Michael Born (Kommentator), Jonas Hummels (Experte)

VfL Bochum vs. Hertha BSC Berlin: Die Aufstellungen - so lassen die Trainer spielen

Hier könnt Ihr die Anfangsformationen beider Mannschaften nachlesen, sobald diese offiziell bekanntgegeben werden.

Bundesliga: Die Highlights der Partie Bochum vs. Hertha auf DAZN

Zusätzlich zur Live-Übertragung liefert DAZN zudem bereits kurz nach Spielende alle Höhepunkte des Spiels nach! Bereits 40 Minuten nach Abpfiff sind die Highlightmontagen von Bochum vs. Hertha und aller anderen Bundesligapartien des Spieltags in der Mediathek des Streaminganbieters abrufbar.

Und das für Neukunden im ersten Monat dank des Probemonats völlig kostenlos, bevor das Abonnement im Anschluss daran monatlich 14,99 Euro kostet. Auch der Abschluss eines Jahresabos ist möglich, für zwölf Monate werden hierbei 149,99 Euro fällig.

Dabei zeigt DAZN nicht nur Spielhöhepunkte, sondern auch die Live-Übertragunge n von allen Freitags- und Montags-Spielen der Bundesliga . Auch für viele weitere Top-Wettbewerbe und Sportarten hat sich DAZN exklusive Live-Übertragungsrechte gesichert. Und damit Euch wirklich kein Höhepunkt des Bundesliga-Spieltags entgeht, präsentiert DAZN jeden Samstag-Nachmittag eine partieübergreifende Hightlightshow .

Mit der App könnt ihr selbstverständlich auch hier alle Streams unterwegs auf mobilen Geräten verfolgen.

Der LIVE-TICKER: Nichts verpassen bei Bochum vs. Berlin

