VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Zum Abschluss des 18. Spieltags in der Bundesliga treffen am Sonntag um 17.30 Uhr der VfL Bochum und der VfL Wolfsburg aufeinander. Beide Mannschaften beendeten die Hinrunde mit 20 Zählern. Damit rangieren sie auf dem Zwölften und auf dem 13. Platz. Die Hausherren erlebten im Hinspiel eine 0:1-Auswärtsniederlage.

Der VfL Bochum überraschte Ende November mit einem Heimerfolg gegen Freiburg. Danach legte die Mannschaft von Thomas Reis mit einem Dreier in Augsburg und mit einem Unentschieden zuhause gegen Borussia Dortmund nach. Es folgten allerdings eine Niederlage in Bielefeld und am 18. Dezember ein 0:1 daheim gegen Union Berlin.

Trainingsauftakt nach kurzer Weihnachtspause. Allerdings ohne Kostas #Stafylidis, der in seiner Heimat positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Stafy muss zunächst in Griechenland bleiben, Rückkehr frühestens Anfang Januar. Wir wünschen einen weiterhin milden Verlauf!🙏 pic.twitter.com/Ubr3XVEfXG — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) December 27, 2021

Noch schwieriger stellt sich die Ausgangslage für den VfL Wolfsburg dar. Denn: Die von Florian Kohfeldt betreuten Gäste verloren die letzten fünf Meisterschaftsspiele. Nach einem 1:3 zuhause gegen den BVB verloren die Wölfe zunächst in Mainz und zuhause gegen den VfB Stuttgart. Es folgten eine Heimniederlage gegen den 1. FC Köln und am 17. Dezember ein 0:4 bei Bayern München.

Heute findet in der Bundesliga die Begegnung VfL Bochum – VfL Wolfsburg statt. Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg Datum: Sonntag, 9. Januar 2022 Uhrzeit: 17.30 Uhr Stadion: Vonovia Ruhrstadion (Bochum)

VfL Bochum gegen VfL Wolfsburg heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga

Die Senderechte an der Bundesliga berechtigen SAT.1 dazu, drei Partien der regulären Saison im Free-TV auszustrahlen. Damit meinen wir bestimmte Spiele am 1., der 17. und der 18. Spieltag. Zusätzlich bekommt Ihr die Relegation und den Supercup gebührenfrei ins Haus geliefert. Doch wie sieht es mit der Übertragung des Kräftemessens VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg aus?

VfL Bochum – VfL Wolfsburg heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL hat beim Punkt Free-TV keine erfreulichen Nachrichten für Euch. Das Spiel zwischen Bochum und Wolfsburg findet zwar am 18. Spieltag statt, aber SAT.1 zeigt lediglich Freitagspartien. Daher konntet Ihr Euch am Freitag das Match Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach kostenfrei anschauen. Jenes zwischen den Blau-Weißen und den Wölfen geht hingegen an einem Sonntag über die Bühne. Somit besitzt DAZN dafür die Exklusivrechte.

VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg heute live im TV bei DAZN

Neben auf die Sonntagsmatches erstreckt sich das Angebot rund um die Bundesliga auf jene am Freitag sowie auf die Highlight Show am Samstag. Ferner genießen die Liebhaber des internationalen Fußballs etwa die Champions League, die La Liga, die italienische Serie A, die Ligue 1 und Länderspiele. Zusätzlich reicht die Palette über mehrere Wintersportarten, die NBA, die NFL, den Handball-Europacup, Boxen, MMA sowie den Dartsport.

Übertragungsbeginn: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Spielbeginn: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Moderator: Sebastian Benesch

Sebastian Benesch Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Benny Lauth

Benny Lauth Reporter vor Ort: Mario Rieker

VfL Bochum gegen VfL Wolfsburg heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr habt also die Möglichkeit, einen normalen Fernseher in einen Smart-TV zu verwandeln. Der Grund dafür ist, dass DAZN für alle Sportveranstaltungen gleichzeitig einen LIVE-STREAM anbietet. Dank dieser Option könnt Ihr bei einem adäquaten Internetanschluss das Duell Bochum gegen Wolfsburg genauso gut per Smartphone oder Tablet anschauen.

Zu VfL Bochum – VfL Wolfsburg via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Machen die Kosten, das Internet oder die Zeit einen Strich durch die Rechnung? Egal, denn auch dafür haben wir eine Lösung. Mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL bleibt Ihr zu allen entscheidenden Momenten des Spiels VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg immer bestens informiert. Hierfür senden wir zusätzlich Push-Benachrichtigungen.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg

Dazu kommt, diesmal von der Sportschau, eine weitere kostenlose Option. Und zwar kommt es in der Nacht von Sonntag auf Montag zum Upload der Zusammenfassungen sämtlicher Partien des 18. Spieltags auf dem YouTube-Kanal. Darunter befindet sich auch jene des Duells Bochum vs. Wolfsburg.

VfL Bochum gegen VfL Wolfsburg im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: YouTube

VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Aufstellung Bochum:

Riemann – Gamboa, Bella-Kotchap, Leitsch, Soares – Pantović, Losilla, Rexhbeçaj – Asano, Polter, Holtmann

Aufstellung Wolfsburg:

Casteels – Lacroix, Bornauw, Brooks – Baku, Gerhardt, Arnold, Roussillon – Philipp, Weghorst, Waldschmidt