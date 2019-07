VfL Bochum verurteilt rassistische Beleidigung gegen Osei-Tutu

Zweitligist hat im Zusammenhang mit einem Vorfall im Testpiel beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen (0:3) jegliche Form von Rassismus vehement verurteilt. Während der Begegnung war Neuzugang Jordi Osei-Tutu kurz vor der Pause von einem Gegenspieler nach Bochumer Angaben "auf inakzeptable Art rassistisch beleidigt" worden.

#SayNoToRacism!#meinVfL vehemently condemns all forms of racism. Jordi, we stand behind you! 💙



The incident in yesterday's test game against @FCSG_1879 will be further processed with all participants. The club reserves the right to take further steps.



