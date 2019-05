VfL Bochum vs. Union Berlin: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen und Co. - so seht Ihr den letzten Spieltag der 2. Liga live

Showdown in Bochum: Schaffen die Gäste aus Berlin noch den Sprung auf den direkten Aufsteigsplatz? Goal erklärt Euch, wie Ihr das Spiel live seht.

Wird es das letzte Saisonspiel vom 1. FC sein, wenn sie heute beim antreten? Oder bleibt Union auf Platz drei der 2. und muss in die Relegation? Die Antwort gibt es heute um 15:30 Uhr, wenn im Bochumer Vonovia-Ruhrstadion der Ball rollt.

Die Berliner Hoffnungen auf den direkten Aufstieg liegen jedoch nicht mehr in eigener Hand. Mit 57 Punkten und einem Torverhältnis von +21li egen sie vor dem letzten Spieltag einen Punkt und sieben Tore hinter dem , der auswärts bei antritt. Um Paderborn zu überholen, braucht es also wohl einen Union-Sieg und zusätzlich darf Paderborn nicht gewinnen.

Goal erklärt Euch, wo Ihr das Spiel zwischen Bochum und Union Berlin am Sonntagnachmittag live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt und präsentiert Euch die Aufstellungen, sobald sie vorliegen.

VfL Bochum vs. Union Berlin: Die Daten zum Spiel

Duell VfL Bochum vs. Union Berlin Datum So., 19. Mai 2019 | 15:30 Uhr Ort Vonovia-Ruhrstadion, Bochum Zuschauer 27.599 Plätze

VfL Bochum vs. Union Berlin heute live im TV sehen - so funktioniert's

Der letzte Spieltag der wird es noch mal in sich haben, denn weder oben noch unten in der Tabelle sind alle Entscheidungen gefallen. Wie Ihr das Spiel zwischen Bochum und Union Berlin im Einzelspiel und in der Konferenz im TV sehen könnt, lest Ihr in diesem Abschnitt.

Wird Bochum gegen Union Berlin im Free-TV gezeigt?

Erfahrene Fans der 2. Bundesliga können sich noch an Live-Spiele auf Sport1 oder damals DSF erinnern. Seit der Saison 2017/2018 verfügt der Münchner Free-TV-Sender jedoch nicht mehr über Rechte an der Übertragung der Montagsspiele.

Die 2. Bundesliga läuft seitdem komplett im Pay-TV, egal ob an Freitagen, Sonntagen oder Montagen. Bochum gegen Union im Free-TV gibt es also nicht.

Zeigt Sky die Partie zwischen Bochum und Union Berlin heute live im Pay-TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt seit einigen Jahren den Großteil des deutschen Profifußballs live. Auch die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga liegen bei Sky, das somit auch heute Nachmittag das Spiel zwischen Bochum und Union zeigt.

Ab 14:30 Uhr startet auf Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga 1 HD die Vorberichterstattung zum letzten Zweitligaspieltag, wo auch die Konferenz des gesamten Spieltags läuft. Ab 15:10 Uhr und somit 20 Minuten vor Anpfiff wird live aus dem Bochumer Stadion berichtet und auf Sky Bundesliga 5 und Sky Bundesliga 5 HD das Einzelspiel VfL vs. Union übertragen. Kommentator der Partie ist Jürgen Schmitz, ab 15.30 Uhr rollt der Ball.

Wer den letzten Spieltag live auf Sky verfolgen möchte, muss jedoch ein Abo beim Sender mit dem zugehörigen Bundesliga-Paket besitzen. Das Angebot gibt es ab 19,99 Euro monatlich und kann unter diesem Link genauer betrachtet werden.

VfL Bochum vs. Union Berlin: Wo läuft das Spiel heute im LIVE-STREAM?

Nachdem Sky die TV-Übertragungsrechte besitzt, hat der Sender auch die Möglichkeit, sein Programm live im Netz zur Verfügung zu stellen. Bochum gegen Union Berlin gibt es somit am Sonntag (15.30 Uhr) auch auf Sky Go und Sky Ticket.

Jeder Sky-Abonnent kann sich mit seinen Login-Daten auf Sky Go einloggen und dort das Einzelspiel oder die Konferenz abrufen. Bild und Ton gleicht hier der TV-Übertragung, weswegen Kommentator Jürgen Schmitz auch hier zu hören ist.

Sky bietet im Internet auch noch eine zweite Abo-Möglichkeit an. So können mit Sky Ticket auch kurzfristig und etwas kostengünstiger die Streams geschaut werden. Sky Ticket gibt es für 9,99 Euro im ersten Monat. Anschließend erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich.

VfL Bochum vs. Union Berlin: Die Highlights des Spiels gibt's auf DAZN

Wer das Spiel nicht live verfolgen kann oder nach Abpfiff die schönsten Szenen noch mal zusammengefasst sehen möchte, dem empfiehlt Goal den Highlight-Clip auf DAZN.

Das Highlight-Video gibt es 40 Minuten nach Abpfiff und somit gegen 18 Uhr am Sonntag. Voraussetzung dafür ist ein Abo beim Streaming-Dienst, das es 30 Tage kostenlos gibt und anschließend nur 9,99 Euro monatlich kostet.

Mit dem Abo steht Euch das volle Sportprogramm zur Verfügung mit unter anderem den Highlights der 1. und 2. Bundesliga, Live-Spielen aus , oder NFL und NBA.

Die LIVE-STREAMS sind auf verschiedenen Geräten abrufbar. Mit der Smart-TV-App, der Playstation und dem Amazon Fire TV Stick laufen die Streams entspannt am TV. Die App für das Smartphone und Tablet gibt es kostenlos im App Store und Google Play Store. Auch über den Laptop, PC und MacBook kann sich eingeloggt werden.

Das Abo kann ganz einfach zum Beispiel per PayPal oder Kreditkarte gezahlt werden und jederzeit monatlich gekündigt werden.

VfL Bochum vs. Union Berlin heute im LIVE-TICKER von Goal

Der schnellste Weg um kostenlos an Informationen rund um die Partie zwischen Bochum und Union Berlin zu kommen, ist der LIVE-TICKER von Goal. Hier lest Ihr in Top-Geschwindigkeit alle News rund um das Geschehen auf dem Spielfeld.

Jede spektakuläre Szene, jedes Tor, jede Karte und zudem interessante Zahlen und Statistiken bekommt Ihr somit kostenlos auf Euer Endgerät. Zum LIVE-TICKER von Goal geht es hier entlang.

VfL Bochum vs. Union Berlin: Die Aufstellungen im heutigen Spiel

Wem schenkt Union-Trainer Urs Fischer im entscheidenden letzten Spiel der Saison das Vertrauen? Sobald dies feststeht, lest Ihr die Aufstellungen beider Teams in diesem Abschnitt.

Klickt Euch dafür kurz vor Spielbeginn noch mal rein.