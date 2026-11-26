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Wann ist Anstoß bei VfL Bochum gegen Darmstadt?

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 13 27. Nov. 2026 - 12:30 Vonovia Ruhrstadion

Der VfL Bochum empfängt Darmstadt im Vonovia Ruhrstadion zum Zweitliga-Spiel. Für beide Teams geht es darum, nach wechselhaften Wochen wieder Stabilität zu finden.

Bochum steht unter Trainer Uwe Rösler auf Rang elf. Zuletzt gab es eine 0:2-Niederlage bei St. Pauli, davor hatte der VfL vier Pflichtspiele in Folge gewonnen.

Darmstadt rangiert unter Florian Kohfeldt auf Platz 16 und steckt im unteren Tabellenbereich. Der jüngste Auftritt machte aber Mut, denn zuletzt gelang ein 3:1 gegen den FC Heidenheim.

Bei Bochum fällt vor allem die Heimbilanz ins Gewicht, denn der Anspruch im Ruhrstadion ist klar: Die Mannschaft will den Rückschlag von St. Pauli schnell abhaken.

Darmstadt wiederum reist mit dem Rückenwind des Heidenheim-Siegs an. Davor hatten die Hessen allerdings zwei Spiele in der Liga ohne Dreier hinter sich.

Wie Ihr das Spiel verfolgen könnt, zeigen wir Euch hier.

Was war zuletzt bei Bochum und Darmstadt los?

Bochum holte aus den jüngsten fünf Pflichtspielen vier Siege bei einer Niederlage und kein Unentschieden. Zuletzt verlor der VfL mit 0:2 bei St. Pauli.

Davor gewann Bochum 4:1 im Testspiel gegen SC Verl, 3:2 gegen den Karlsruher SC, 2:1 bei Energie Cottbus und 2:0 im DFB-Pokal gegen Mainz 05. Insgesamt steht das Torverhältnis bei 11:6.

Darmstadt kommt auf drei Siege, ein Remis und eine Niederlage, wenn man die Pokal- und Ligaspiele zusammenzählt. Dem 3:1 gegen Heidenheim ging ein 0:2 in Nürnberg voraus.

Dazu kamen ein 1:1 gegen Magdeburg, ein 2:0-Pokalsieg in Elversberg und ein 0:0 bei St. Pauli. Das ergibt ein Torverhältnis von 6:4.

Mit welchen Aufstellungen gehen Bochum und Darmstadt ins Spiel?

In welcher Form sind Bochum und Darmstadt?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wie stehen Bochum und Darmstadt in der Tabelle?