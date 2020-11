VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

In der 2. Bundesliga empfängt der VfL Bochum Fortuna Düsseldorf. Goal erklärt Euch, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM laufen wird.

Am 9. Spieltag der 2. trifft der VfL Bochum auf Fortuna Düsseldorf. Die Partie wird um 20.30 Uhr in Bochum angepfiffen.

Mit Bochum und dem Absteiger Düsseldorf treffen heute zwei Teams mit Aufstiegsambitionen aufeinander. Der VfL ist aktuell Fünfter, mit einem Sieg könnte man sich auf einen Aufstiegsplatz bewegen. Düsseldorf ist aktuell zwar nur Neunter, hat aber einen für die 2. Liga starken Kader, mit dem man heute gegen Bochum auch als Favorit in die Partie geht. Aber aufgepasst: Die Bochumer haben zuletzt den Spitzenreiter geschlagen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo gegen heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb : (9. Spieltag)

: (9. Spieltag) Datum : Montag, 21. November 2020

: Montag, 21. November 2020 Uhrzeit : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Ort: Bochum

VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 2. Bundesliga übertragen

In dieser Saison wird die 2. Bundesliga exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen, alle Spiele der 2. Liga bekommt Ihr also live zu sehen. Gleichzeitig bedeutet das, dass es den Wettbewerb nicht live im Free-TV zu sehen gibt, keiner der Öffentlich-rechtlichen oder Privatsender hat Übertragungsrechte inne.

VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV

Sky wird ab 20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 & HD auf Sendung gehen und das Spiel über die vollen 90 Minuten live im Pay-TV übertragen. Stefan Hempel wird Euch als Kommentator durch das Spitzenspiel führen. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen. Hier erfahrt Ihr mehr zu den Angeboten von Sky.

VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf heute live im LIVE-STREAM

Wer gerade unterwegs ist oder keinen Sky-Receiver besitzt, der kann die Partie auch im LIVE-STREAM verfolgen. Sky Go, Sky Ticket und Onefootball lauten die drei legalen Streams für die 2. Liga. Wie Ihr eventuell schon befürchtet habt, sind die Streams kostenpflichtig.

VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go ist in jedem Abo-Paket enthalten, als Kunde von Sky habt Ihr also immer Zugriff auf die App. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon kanns losgehen!

VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Ihr könnt für mindestens einen Monat lang Sky Ticket abonnieren und Euch so die 2. Liga als Nicht-Sky-Kunde nach Hause holen. Da es verschiedene Pakete zum Buchen gibt, haben wir Euch hier die Seite von Sky Ticket verlinkt.

VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf heute live im LIVE-STREAM: Onefootball

Wer nur das Einzelspiel Bochum vs. Düsseldorf sehen möchte, der kann das für einmalige 3,99 Euro über Onefootball tun. Die Fußballapp kooperiert mit Sky und stellt deshalb Übertragungen der 2. Liga und des DFB-Pokals über deren App zur Verfügung.

VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ihr habt keine Lust, Geld für die Übertragung auszugeben? Dann schaut mal in den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal rein, dort erfahrt Ihr alles Wichtige zum Spiel! Neben dem Ticker werdet Ihr auch über die Ergebnisse aller anderen Partien informiert – hier geht's direkt zum Ticker!

VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer das Spiel verpasst hat, der kann sich nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights aller Zweitligaspiele auf DAZN ansehen!

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der jeden Tag interessanten Livesport überträgt. Auf der Plattform findet jeder Sportfan seine Lieblingssportart – und das in den ersten 30 Tagen kostenlos! Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

VfL Bochum bisher 76 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Fortuna Düsseldorf 26 Siege 23 27 Remis 27 128 Tore 120 Armel Bella-Kotchap (2,3 Mio. Euro) wertvollster Spieler Kevin Danso (5 Mio. Euro) 18,2 Mio. Euro Marktwert 36,9 Mio. Euro)

VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick