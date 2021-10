Bundesliga am Sonntag, der VfL Bochum empfängt Eintracht Frankfurt. Wir haben alle Informationen zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Der VfL Bochum und Eintracht Frankfurt runden am Sonntag den 9. Spieltag in der Bundesliga ab. Los geht es heute um 19.30 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion.

Dass der VfL und die Eintracht vor dem 9. Spieltag Tabellennachbarn sein würden, hätten wohl nur wenige vermutet. Dass es nun doch so kam, liegt allen voran am sehr durchwachsenen Start der Frankfurter, die unter dem neuen Trainer Oliver Glasner bislang nur einen Ligasieg feiern konnten - den gab es vor drei Wochen aber ausgerechnet beim FC Bayern München (2:1).

Eine 1:2-Heimniederlage gegen Hertha BSC holte die Hessen am vergangenen Spieltag schon wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, mit nur acht Punkten rangiert die SGE auf Platz 14. Tabellen-15. war vor dem Wochenende der VfL aus Bochum, der vor einer Woche beim 1:0-Erfolg in Fürth drei wichtige Zähler holte.

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung - in diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was Ihr rund um die Übertragung der Bundesliga am Sonntag wissen müsst.

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen: Die Daten zum Spiel

Begegnung VfL Bochum - Eintracht Frankfurt Wettbewerb Bundesliga, 9. Spieltag Anstoß Sonntag, 24. Oktober, 19.30 Uhr Stadion Vonovia-Ruhrstadion (Bochum)

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV sehen: Geht das?

Die Bundesliga live im Fernsehen, das war jahrelang vornehmlich bei Sky möglich. Und der Pay-TV-Sender zeigt zumindest die Spiele am Samstag auch weiterhin live - für den Sonntag ist neben dem Freitag seit dieser Saison allerdings DAZN zuständig.

Der Streamingdienst zeigt / überträgt alle Sonntagsspiele aus der höchsten deutschen Spielklasse live und exklusiv, heute sind das gleich drei. Der VfL Bochum und Eintracht Frankfurt sorgen dabei für den Abschluss und Ihr könnt nur bei DAZN live dabei sein.

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt heute live auf DAZN: Alle Infos zur Übertragung

Vorberichte ab : 19 Uhr

: 19 Uhr Spielbeginn: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Freddy Harder

Freddy Harder Experte: Benny Lauth

Um 19 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, beginnt die Übertragung mit Vorberichten. Moderator Lukas Schönmüller stimmt Euch gemeinsam mit dem Experten Benny Lauth, früherer Bundesligastürmer u.a. bei 1860 München und dem VfB Stuttgart, auf Bochum vs. Frankfurt ein. Gemeinsam mit Lauth wird Kommentator Freddy Harder dann ab 19.30 Uhr die vollen 90 Minute begleiten.

DAZN ist zwar ein Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender, dennoch könnt Ihr Bochum gegen Frankfurt heute auch live auf dem Fernseher genießen. Dabei habt Ihr gleich mehrere Optionen: Zunächst einmal verfügt DAZN über zwei lineare TV-Kanäle (DAZN 1 und DAZN 2), die Ihr empfangen könnt, wenn Ihr Euer DAZN-Abo über Sky oder Vodafone gebucht habt. Die Partie läuft dann am Sonntag ab 19 Uhr live bei DAZN 1 im TV, alle Informationen zu den linearen Kanälen von DAZN erhaltet Ihr HIER.

Auch wer sein DAZN-Abo ganz gewöhnlich abgeschlossen hat, kann Bochum vs. Frankfurt live im TV sehen. Wenn Ihr im Besitz eines Smart-TVs mit Internetverbindung seid, müsst Ihr Euch dort einfach nur die kostenlose DAZN-App herunterladen, Euch anmelden und schon seht Ihr die Partie live auf dem Fernseher. Eine weitere Option besteht darin, DAZN über den Laptop aufzurufen und diesen mittels HDMI-Kabel mit Eurem Fernsehgerät zu verbinden.

DAZN ist allerdings nicht kostenfrei empfangbar, das heißt, Ihr müsst zunächst ein Abonnement abschließen, um zum Beispiel VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt live sehen zu können. Im Monatsabo werden dafür 14,99 Euro monatlich fällig, jenes ist jeweils zum Ende eines Monats ganz bequem kündbar. Wer sich gleich ein ganzes Jahr bindet, zahlt einmalig 149,99 Euro und spart damit umgerechnet fast 30 Euro.

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Bundesliga im LIVE-STREAM sehen

Genau wie im TV ist auch im LIVE-STREAM DAZN der exklusive Anbieter für Live-Fußball von Bochum vs. Frankfurt.

Auch im STREAM geht es um 19 Uhr mit Vorberichten los, sowohl Moderator als auch Experte und Kommentator sind die gleichen. Neben Smart-TV oder Laptop könnt Ihr Bochum gegen Frankfurt auf DAZN zum Beispiel auch mit dem Smartphone oder dem Tablet schauen.

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Neben allen Freitags- und Sonntagsspielen im LIVE-STREAM hat DAZN übrigens auch die Highlights aller Samstagspartien der Bundesliga bereits kurz nach Abpfiff (in der neuen Highlight-Show ab 17.30 Uhr) im Angebot. Außerdem zeigt DAZN fast alle Spiele der Champions League live, dazu LaLiga, Ligue 1, Serie A oder anderweitigen Topsport aus NBA, NFL und Co.

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt heute live: Wo laufen die Highlights?

Kurz nach Schlusspfiff zeigt DAZN logischerweise auch die Highlights von Bochum vs. Frankfurt im Rahmen der Nachberichterstattung in kurzen Zusammefassungen.

Auch im Free-TV müsst Ihr allerdings nicht lange warten, um die besten Szenen des Spiels sehen zu können. Ab 21.45 Uhr läuft sonntags auf den dritten Programmen der ARD (WDR, BR, SWR etc.) die Sportschau mit den Zusammenfassungen aller Partien vom Tage.

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff erfahrt Ihr an dieser Stelle, wie die Aufstellungen von Bochum und Frankfurt aussehen. Klickt Euch also am besten gegen 18.30 Uhr noch einmal rein.

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Wer nicht live auf DAZN dabei sein kann, sich aber trotzdem über das Geschehen bei Bochum vs. Frankfurt informieren will, dem sei der LIVE-TICKER von Goal ans Herz gelegt.

Das letzte Duell mit der @Eintracht ist schon ein Stückchen her, der letzte Sieg noch ein paar Tage älter. Im Mai 2009 erzielten Diego #Klimowicz und Vahid #Hashemian die Tore beim 2:0-Erfolg anne Castroper.#BOCSGE pic.twitter.com/MGsvbpqxIJ — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) October 21, 2021

Detailiert beschreiben wir Euch dort den Spielverlauf und Ihr werdet blitzschnell über alles Wichtige zu den 90 Minuten im Ruhrstadion in Kenntnis gesetzt. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum TICKER.

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen: Die Übertragung der Bundesliga im Überblick