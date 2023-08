VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Der BVB (Borussia Dortmund) bekommt es heute mit dem VfL Bochum zu tun. Wo kann man die Bundesliga im LIVE-STREAM sehen?

Der 2. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 steht an. Der BVB trifft heute im kleinen Revierderby auf den VfL Bochum.

Anpfiff der Partie ist am Samstag, 26. August 2023, um 15.30 Uhr. Austragungsort ist das Vonovia-Ruhrstadion in Bochum.

Der VfL Bochum trifft heute in der Bundesliga auf Borussia Dortmund. Wo läuft das Spiel im LIVE-STREAM?

VfL Bochum vs. BVB heute im LIVE-STREAM: Wann ist Anstoß?

Paarung Bochum vs. Dortmund Wettbewerb Bundesliga 23/24, 2. Spieltag Datum Samstag, 26. August 2023 (heute) Uhrzeit 15.30 Uhr Ort Vonovia-Ruhrstadion (Bochum)

Bochum vs. Dortmund heute live im STREAM: Die Sender

VfL Bochum - BVB heute im LIVE-STREAM sehen: Team-News und Aufstellungen

BVB: News

Der erste Spieltag der Bundesliga­-Saison 23/24 ist Geschichte. Nach dem 1:0gegen den 1. FC Köln geht es für den neuen BVB-Kapitän Emre Can und seine Kollegen am 2. Spieltag gegen den VfL Bochum. Im Nachbarschaftsduell dürfte Can gemeinsam mit Neuzugang Marcel Sabitzer die Schaltzentrale bilden.

Die Vorbereitung lief für Borussia Dortmund indes erfreulich. Gegen Manchester United gab es einen überzeugenden 3:2-Sieg, im Duell mit dem FC Chelsea trennte man sich 1:1. Um erneut eine Chance auf die Meisterschaft zu haben und dem FC Bayern Paroli bieten zu können, sollte gegen den Nachbarn aus dem Pott eigentlich ein Sieg herausspringen.

Die Aufstellung von Borussia Dortmund

Sobald die BVB-Aufstellung steht, findet Ihr sie hier.

VfL Bochum: News

Für Bochum-Coach Thomas Letsch und seine Mannschaft dürfte in der laufenden Spielzeit nur der Klassenerhalt das große Ziel sein. 2022/23 sicherte man sich am 34. Spieltag den Ligaverbleib und landete letztlich mit 35 Punkten auf dem 14. Rang.

Im Sommer-Transferfenster wurde der Kader gezielt verstärkt, so kamen unter anderem Lukas Daschner (zuvor St. Pauli), Moritz-Broni Kwarteng (1. FC Magdeburg) oder auch Felix Passlack (Borussia Dortmund). Die Vorbereitung verlief eher mäßig, für die Letsch-Elf setzte es beispielsweise Pleiten gegen Spezia Calcio (3:4) und Parma Calcio (0:1) - und auch der Bundesligaauftakt gegen gegen Stuttgart mit einem 0:5 ordentlich in die Hose.

Aufstellung vom VfL Bochum

Sobald die Bochumer Startelf fix ist, findet Ihr sie hier.

Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM: Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 70 Siege Bochum 17 Unentschieden 22 Siege BVB 31 Letztes Spiel Bochum - Dortmund 1:1 (Bundesliga-Saison 22/23, 28. April 2023)

Bochum - BVB heute live im STREAM: Nützliche Links