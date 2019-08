VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER - so läuft die 2. Bundesliga

Der VfL Bochum empfängt am zweiten Spieltag der 2. Bundesliga Arminia Bielefeld. Goal verrät, wo das Spiel heute live im TV und STREAM gezeigt wird.

In einem von drei Freitagsspielen am zweiten Spieltag der 2. treffen der und Arminia Bielefeld aufeinander. Die Partie findet im Vonovia Ruhrstadion in Bochum statt und wird um 18:30 angepfiffen.

Im Auftaktspiel der aktuellen Spielzeit konnten beide Teams jeweils nicht die vollen drei Punkte sammeln. Die Bochumer spielten in Regensburg und mussten gegen den Jahn eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Das Tor für Bochum erzielte Mittelfeldspieler Danny Blum vom Elfmeterpunkt.

Arminia Bielefeld konnte im eigenen Stadion immerhin einen ersten Punktgewinn der neuen Saison verzeichnen. Mit Glück aber, denn der Ausgleich zum 1:1-Endstand gelang Manuel Prietl erst in der 90. Minute.

Holt der VfL Bochum im ersten Heimspiel der Saison die ersten Punkte? Kann Arminia Bielefeld das West-Duell für sich entscheiden? Goal verrät alle Details zum heutigen Spiel im TV und LIVE-STREAM.

VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld: Die Details zum Spiel

VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld: Die Partie heute live im TV

VfL Bochum gegen Arminia Bielefeld wird nicht im Free-TV übertragen. Das liegt daran, dass kein Free-TV-Anbieter sich die Rechte für die 2. Liga gesichert hat.

VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld im Pay-TV sehen

Der Pay-TV-Sender Sky hält nämlich die Rechte an der Übertragung dieser Partie. Sky überträgt das Spiel Bochum vs. Bielefeld komplett live.

Um die Partie heute live bei Sky zu sehen, brauchst du ein Bundesliga-Abonnement des Diensts. Dieses kostet 24.99€ monatlich. Zur Webseite von Sky geht es hier.

VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld: Das Duell im LIVE-STREAM sehen - geht das?

Alternativ zur Übertragung über das TV-Signal gibt es die Partie Bochum vs. Bielefeld auch im LIVE-STREAM. Dieser wird ebenfalls vom Rechtehalter Sky gestellt und läuft über das Angebot Sky Go.

Beim Streamingdienst Sky Go benötigst du ebenfalls das Bundesliga-Abonnement des Anbieters. Den Link zum Angebot findest du hier.

Sky Go kannst du in deinem Webbrowser und unter www.sky.de oder über die App Sky Go erreichen. Die App kannst du im iTunes- oder Google-Play-Store herunterladen.

VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld: Das Spiel im Live-Ticker verfolgen - so gehts!

Wenn du das Duell Bochum gegen Bielefeld nicht live im TV oder Stream verfolgen kannst, dann bist du beim Live-Ticker von Goal genau richtig.

Der Ticker liefert dir während der Partie nach jeder Szene ein Update, du verpasst also kein Tor, keine Karte und keine kritische Szene. Den Link zum Ticker findest du hier.

VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld: So siehst du die Highlights des Spiels

Wenn du die Partie nicht im LIVE-STREAM oder im Ticker verfolgen kannst, dann kannst du dir die Highlights beim Streamingdienst DAZN ansehen. Dort werden die besten Szenen aus dem Spiel ca. 40 Minuten nach Abpfiff der Partie einlaufen, du kannst sie also ab etwa 21:00 bei DAZN abrufen.

Um das Angebot des Streamingdiensts zu nutzen, musst du ein Abonnement besitzen. Dieses ist für die ersten 30 Tage sogar kostenlos!

Ihr erhaltet bei Registrierung einen Gratismonat beim Streamingdienst, mit dem Ihr für die ersten 30 Tage keinerlei Kosten habt. Danach könnt Ihr für 11,99 Euro den Dienst weiter nutzen oder kündigen.

Weiter zeigt DAZN zahllose andere Sportarten und Events wie der UEFA Champions League, der Bundesliga und La Liga live und auf Abruf: Den DAZN-Kalender mit allen aktuellen Events findest du hier.

VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen der Partie VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld werden wie gewohnt etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht. Dann findest du sie natürlich genau hier.