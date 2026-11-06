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VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Anstoßzeit

Bundesliga - Spielwoche 9 7. Nov. 2026 - 12:30 MHPArena

Der VfB Stuttgart empfängt Werder Bremen in der Bundesliga in der MHPArena in Stuttgart. Sebastian Hoeneß und sein Team wollen nach einer durchwachsenen Phase in der Liga wieder in die Erfolgsspur finden.

Die Schwaben stehen aktuell auf Platz elf der Bundesliga-Tabelle und brauchen dringend Punkte, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren. Zuletzt sorgte ein beeindruckender 4:2-Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen für Aufwind.

Auf europäischer Bühne erlebte der VfB zuletzt einen Rückschlag: In der Champions League setzte es eine 0:2-Niederlage bei Galatasaray Istanbul, der ersten Pleite in dieser Königsklassen-Saison. Die Partie war von hitzigen Szenen begleitet, darunter eine Rudelbildung und eine kontroverse Diskussion über die Lautstärke im Rams Park.

Werder Bremen reist als Tabellenfünfter nach Stuttgart und zeigt sich in der Liga derzeit in starker Verfassung. Unter Trainer Daniel Thioune haben die Bremer zuletzt überzeugt und wollen auch in Stuttgart Punkte mitnehmen.

Mit Niclas Füllkrug in den Reihen verfügt Werder über einen der formstärksten Stürmer der Liga. Der Angreifer ist aktuell auch ein heißes Thema rund um die Nationalmannschaft und dürfte im Mittelpunkt stehen.

Wo ihr das Bundesliga-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Themen der Woche: Was war bei VfB Stuttgart und Werder Bremen los?

Der VfB Stuttgart kommt aus den letzten fünf Pflichtspielen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt unterlag das Team von Sebastian Hoeneß in der Champions League bei Galatasaray Istanbul mit 0:2. Zuvor gelang ein starker 4:2-Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen in der Bundesliga. In den fünf Partien erzielte der VfB sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Werder Bremen präsentiert sich mit drei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage in den letzten fünf Pflichtspielen in deutlich stabilerer Form. Zuletzt gewann Werder auswärts bei Hoffenheim mit 2:0. Zuvor setzte sich die Mannschaft von Daniel Thioune bei Mainz 05 mit 3:2 durch. Insgesamt erzielte Werder in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Aufstellungen

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Form

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Bilanz direkte Duelle

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Die Tabellen