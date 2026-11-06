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Bundesliga
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VfB Stuttgart vs. Werder Bremen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

VfB Stuttgart - Werder Bremen
VfB Stuttgart
Werder Bremen
Bundesliga

In der Bundesliga spielt VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Anstoßzeit

crest
Bundesliga - Spielwoche 9
MHPArena

Der VfB Stuttgart empfängt Werder Bremen in der Bundesliga in der MHPArena in Stuttgart. Sebastian Hoeneß und sein Team wollen nach einer durchwachsenen Phase in der Liga wieder in die Erfolgsspur finden.

Die Schwaben stehen aktuell auf Platz elf der Bundesliga-Tabelle und brauchen dringend Punkte, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren. Zuletzt sorgte ein beeindruckender 4:2-Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen für Aufwind.

Auf europäischer Bühne erlebte der VfB zuletzt einen Rückschlag: In der Champions League setzte es eine 0:2-Niederlage bei Galatasaray Istanbul, der ersten Pleite in dieser Königsklassen-Saison. Die Partie war von hitzigen Szenen begleitet, darunter eine Rudelbildung und eine kontroverse Diskussion über die Lautstärke im Rams Park.

Werder Bremen reist als Tabellenfünfter nach Stuttgart und zeigt sich in der Liga derzeit in starker Verfassung. Unter Trainer Daniel Thioune haben die Bremer zuletzt überzeugt und wollen auch in Stuttgart Punkte mitnehmen.

Mit Niclas Füllkrug in den Reihen verfügt Werder über einen der formstärksten Stürmer der Liga. Der Angreifer ist aktuell auch ein heißes Thema rund um die Nationalmannschaft und dürfte im Mittelpunkt stehen.

Wo ihr das Bundesliga-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Themen der Woche: Was war bei VfB Stuttgart und Werder Bremen los?

Der VfB Stuttgart kommt aus den letzten fünf Pflichtspielen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt unterlag das Team von Sebastian Hoeneß in der Champions League bei Galatasaray Istanbul mit 0:2. Zuvor gelang ein starker 4:2-Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen in der Bundesliga. In den fünf Partien erzielte der VfB sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Werder Bremen präsentiert sich mit drei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage in den letzten fünf Pflichtspielen in deutlich stabilerer Form. Zuletzt gewann Werder auswärts bei Hoffenheim mit 2:0. Zuvor setzte sich die Mannschaft von Daniel Thioune bei Mainz 05 mit 3:2 durch. Insgesamt erzielte Werder in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

VFB

VFB - Form

ATM
U1-1
BMG
N2-3
SCP
S0-1
B04
S2-4
GAL
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SVW

SVW - Form

BVB
U2-2
SCP
U2-2
M05
S2-3
BVB
N3-2
TSG
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
11/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Aufstellungen

VfB Stuttgart vs Werder Bremen Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Aufstellung
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
4-2-3-1
D. SeimenD. SeimenL. JaquezL. JaquezJ. ChabotJ. ChabotMaximilian MittelstädtMaximilian MittelstädtD. UndavD. UndavChris FührichChris FührichB. El KhannoussB. El KhannoussJ. LewelingJ. LewelingGrischa PrömelGrischa Prömelteam-logoY. SpaltE. DemirovicE. DemirovicK. HeinK. HeinM. FriedlM. FriedlArthurArthurO. DemanO. DemanA. PieperA. PieperChukiChukiE. DinkciE. Dinkciteam-logoL. ReisMarco GrüllMarco GrüllY. RegeerY. RegeerNiclas FüllkrugNiclas Füllkrug
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
3-4-2-1
VfB Stuttgart

Startelf

Werder Bremen

Trainer

  • S. Hoeness
  • D. Thioune

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Form

VFB

VFB - Form

ATM
U1-1
BMG
N2-3
SCP
S0-1
B04
S2-4
GAL
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SVW

SVW - Form

BVB
U2-2
SCP
U2-2
M05
S2-3
BVB
N3-2
TSG
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
11/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

VfB StuttgartUnentschiedenWerder Bremen
1
2
2
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
4
END
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
END
9Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
8530278+1918
U
S
S
U
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
U
S
U
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
85121810+816
S
N
N
S
U
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
S
S
N
S
N
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
S
S
U
U
S
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
N
N
S
S
S
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
S
N
S
N
U
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
83231318-511
S
N
S
N
U
9
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
N
N
S
N
S
10
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
N
U
N
U
N
11
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
S
N
N
S
N
12
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
N
S
S
N
N
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
8233912-39
U
U
N
S
N
14
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
U
S
U
N
S
15
Hamburger SVHamburger SVHSV
8305719-129
N
N
S
S
S
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
U
U
U
S
N
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
N
U
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
81161122-114
U
S
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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