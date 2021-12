Zum Abschluss des 14. Bundesliga-Spieltags hält der Spielplan am heutigen Sonntag, 5. Dezember, zwei interessante Partien für uns bereit. Das frühe Sonntagsspiel bestreiten der VfB Stuttgart und Hertha BSC. Diese Partie wird um 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart angepfiffen.

Beim Duell des Tabellen-15. (VfB Stuttgart) mit dem 14. (Hertha BSC) kann man ohne Übertreibung von einem Krisengipfel sprechen.

Bei Hertha BSC führten die schwachen Leistungen in den vergangenen Spielen in dieser Woche zur Entlassung von Trainer Pal Dardai. Ein Nachfolger wurde schnell gefunden. Tayfun Korkut steht heute bei seinem Debüt als Trainer von Hertha BSC gleich unter Druck. Die Hauptstädter stehen trotz großer Investitionen in die Mannschaft mit nur 14 Punkten aus 14 Spielen im unteren Tabellendrittel. Kann Korkut nach vier Spielen in Serie ohne Sieg die Wende herbeiführen.

Gar noch einen Punkt weniger als die Hertha hat der VfB Stuttgart bisher geholt. Bei den Schwaben sitzt Trainer Pellegrino Matarazzo aber - noch - fest im Trainersattel. Am vergangenen Spieltag gab der VfB mit einem Heimsieg gegen Mainz ein kräftiges Lebenszeichen von sich.

VfB Stuttgart vs. Hertha BSC: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: VfB Stuttgart vs. Hertha BSC Datum: Sonntag, 5. Dezember 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr Ort: Mercedes-Benz Arena (Stuttgart)

VfB Stuttgart vs. Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Egal ob im Free-TV, Pay-TV oder im LIVE-STREAM - alle Bundesligaspiele werden auch in der Saison 2021/22 live übertragen.

Mit dem Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN sind zwei Anbieter im Besitz der Übertragungsrechte am Großteil aller Spiele. Wer welches Spiel live zeigen darf, richtet sich streng nach den Wochentagen an denen die Partien stattfinden: Sky zeigt alle Samstagsspiele und alle Spiele in englischen Wochen, DAZN alle Freitags- und Sonntagsspiele.

Und wie sieht es mit den Live-Übertragungen im Free-TV aus? Die knappe Antwort: Nicht gerade üppig. SAT.1 zeigt in dieser Saison noch zwei Spiele im frei empfangbaren Fernsehen. Das nächste Free-TV Spiel des Privatsenders ist das Duell des 17. Spieltags zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg.

Somit steht schon einmal fest, dass VfB Stuttgart vs. Hertha BSC heute nicht live im Free-TV verfolgt werden kann. Doch wo dann? Das zeigen wir Euch in den kommenden Abschnitten.

VfB Stuttgart vs. Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM: DAZN überträgt

Exklusiv ist das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Hertha BSC heute live bei DAZN zu sehen. Der Grund? Ganz einfach: Die Partie findet am Sonntag statt und für diese Spiele liegen die Übertragungsrechte bei dem Streamingdienst.

Die Übertragung beginnt heute bereits eine Stunde vor Spielbeginn, also um 14.30 Uhr. Vor dem Anpfiff gibt es eine ausführliche Vorberichterstattung mit Moderator Lukas Schönmüller und Experte Ralph Gunesch, nach Spielschluss folgen zahlreiche Interviews und eine Analyse. Hier die Eckdaten zur heutigen Übertragung:

Übertragungsbeginn: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporterin vor Ort: Ann-Sophie Kimmel

VfB Stuttgart vs. Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM - wie funktioniert's

Grundsätzlich strahlt DAZN sein komplettes Programm via LIVE-STREAM aus. Diesen könnt Ihr ganz bequem auf dazn.com auf Eurem PC oder Notebook abrufen, aber auch über die kostenlose DAZN-App auf weiteren Endgeräten wie dem Smartphone oder Tablet.

Ihr wollt Stuttgart vs. Hertha BSC heute lieber auf Eurem großen TV-Gerät live verfolgen? Auch das ist möglich! Die DAZN-App gibt es nämlich auch für die meisten Smart-TVs. Wer einen solchen noch nicht besitzt, kann beispielsweise auch sein Notebook mit einem HDMI-Kabel mit seinem TV-Gerät verbinden.

🔥 M A T C H D A Y! 🔥 Holt die drei Punkte gegen die „Alte Dame“, Jungs!! 💪⚪🔴

Dein Tipp für #VfBBSC? Ab damit in die Kommentare. 👇#VfB pic.twitter.com/5xXHK6xIeb — VfB Stuttgart (@VfB) December 5, 2021

VfB Stuttgart vs. Hertha BSC heute live: Das kostet und das bietet DAZN

Wer glaubt, dass DAZN nur alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live zeigt, der täuscht sich gewaltig. Auch für fast alle Spiele Champions League, die Primera Division, Ligue 1, Serie A und alle Spiel der Champions League der Frauen hält DAZN die Übertragungsrechte.

Auch aus vielen anderen Sportarten überträgt der Streamingdienst zahlreiche Highlights. Beispiele gefällig? Spiele aus der NBA und der NFL, Spiele der Handball-Champions-League, ab 15. Dezember die komplette Darts-WM und dank einer Kooperation mit Eurosport in den kommenden Monaten reichlich Wintersport.

Für all das benötigt Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo. DAZN bietet zwei Abo-Alternativen an. Für ein jederzeit kündbares Monatsabo werden pro Monat 14,99 Euro fällig, für das Jahresabo einmalig 149,99 Euro. Ein Tipp für Sparfüchse: Auf lange Sicht kommt Ihr mit dem Jahresabo günstiger weg. Hier geht's zur Anmeldung!

VfB Stuttgart vs. Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung VfB: 1 Müller – 2 Anton, 3 Endo (C), 5 Mavropanos, 17 Marmoush, 18 Al Ghaddioui, 20 Förster, 23 Mangala, 24 Sosa, 30 Massimo, 37 Ito

Aufstellung Hertha: Schwolow - Pekarik, Boyata, Darida, Maolida, Belfodil, Ascacibar, Jovetic, Plattenhardt, Richter, Torunarigha

VfB Stuttgart vs. Hertha BSC heute im LIVE-TICKER

GOAL bietet zum Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Hertha BSC einen LIVE-TICKER an. Dieser ist kostenlos und versorgt Euch auch mit vielen interessanten Statistiken zum Spiel.

Hier geht's zum LIVE-TICKER VfB Stuttgart - Hertha BSC!

