VfB Stuttgart vs. FC Augsburg heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga

Am 32. Spieltag der Bundesliga empfängt heute der VfB Stuttgart den FCA. Goal zeigt Euch, wie Ihr das Spiel im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Der VfB Stuttgart und der FC Augsburg eröffnen am heutigen Freitag, 7. Mai , den 32. Spieltag der Bundesliga. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena .

Lange sah es so aus, als sollte der FC Augsburg mit dem Abstieg in die 2. Bundesliga nichts zu tun haben. Nach vier Spielen in Serie ohne Sieg ist die Lage für die bayrischen Schwaben bedenklich geworden. So bedenklich, dass nach der jüngsten Heimpleite gegen den 1. FC Köln Trainer Heiko Herrlich entlassen wurde. Jetzt soll Rückkehrer Markus Weinzierl den Klassenerhalt perfekt machen. Am besten mit einem Sieg in Stuttgart.

Aufsteiger VfB Stuttgart hat schon lange keine Abstiegssorgen mehr. Das Hinspiel gewann der momentane Tabellenzehnte nach Toren von Nicolas Gonzalez, Silas Wamangituka, Gonzalo Castro und Daniel Didavi mit 4:1. Für den FCA traf Anfang Januar Marco Richter.

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg: Goal zeigt Euch, wie ihr das Spiel im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt. Zudem gibt es hier etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

VfB Stuttgart vs.FC Augsburg heute live sehen - Alle Infos zum Spiel im Überblick

Wettbewerb Bundesliga, 32. Spieltag Begegnung VfB Stuttgart - FC Augsburg Ort Mercedes-Benz Arena, Stuttgart Datum Freitag, 7. Mai, 20.30 Uhr

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg: Die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen

Jeden Spieltag die gleiche Frage! Bei welchem Anbieter kann ich das Spiel meiner Mannschaft live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Grund ist die teils etwas verworrene Übertragungssituation der Spiele.

In dieser Saison liegen die Live-Übertragungsrechte beim Pay-TV-Sender Sky , dem Streamingdienst DAZN und dem ZDF . Dieses durfte aber nur drei Spiele live im Free-TV zeigen. Folglich wird VfB Stuttgart gegen FC Augsburg heute nicht im Free-TV zu sehen sein.

Live verfolgen könnt Ihr es dagegen bei DAZN . Das "Netflix des Sports" hatte sich die Rechte an allen Freitagsspielen der Bundesliga gesichert. Stuttgart gegen Augsburg ist übrigens das letzte Bundesligaspiel an einem Freitagabend in dieser Saison.

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg heute im LIVE-STREAM sehen: Übertragung bei DAZN

Los geht es heute bereits um 20.15 Uhr mit einer kurzen Vorberichterstattung. Das Spiel beginnt 15 Minuten später.

Durch den Fußballabend werden Euch Moderator Daniel Herzog, Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch begleiten.

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg: Die DAZN-Übertragung im Überblick

Beginn der Vorberichterstattung 20.15 Uhr Anpfiff 20.30 Uhr Übertragung DAZN Kommentar Daniel Herzog (Moderator), Marco Hagemann (Kommentator), Ralph Gunesch (Experte)

Per LIVE-STREAM VfB Stuttgart vs. FC Augsburg heute kostenlos verfolgen: So geht`s

Grundsätzlich könnt Ihr DAZN nur mit einem kostenpflichtigen Abo sehen. Wenn Ihr noch nicht DAZN-Kunde seid, könnt Ihr heute VfB Stuttgart gegen FC Augsburg kostenlos sehen. Neukunden schenkt der Streamingdienst nämlich die ersten 30 Tage. Nach Ablauf des Probemonats seid Ihr nicht verpflichtet, weiter DAZN zu sehen, da Ihr das Abo jederzeit kündigen könnt.

Ihr könnt danach aber auch zwischen einem Jahresabo für 119,99 Euro oder einem monatlichen Abo für jeweils 11,99 Euro auswählen.

Mit diesen seht Ihr neben ausgewählten Spielen der Bundesliga noch jede Menge weiteren Live-Fußball, sei es aus der Champions League, Europa League, LaLiga, Serie A oder Ligue 1.

Habt ihr Euch den Probemonat oder ein DAZN-Abonnement gesichert? Dann könnt ihr mithilfe der kostenlosen DAZN-App loslegen. Die App ist mit allen Apple- und Android-Geräten kompatibel und auf vielen verschiedenen Endgeräten nutzbar. Die komplette Liste findet Ihr hier .

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg heute auch auf dem TV erleben - so geht’s

Das Spiel könnt Ihr mit der kostenlosen DAZN-App auch auf Eurem Smart-TV live sehen. Besitzt Ihr ein etwas älteres Gerät, ist dies kein Problem. Dafür braucht Ihr nur ein HDMI-Kabel , welches Ihr über das Endgerät Eurer Wahl mit dem Fernseher verbindet.

🆚 VfB Stuttgart

🏟️ Mercedes-Benz Arena

🕝 2:30 PM EST | 19:30 BST | 20:30 CEST

📺 ESPN+ | BT SPORT 3 pic.twitter.com/lJ9KncLUVo — FC Augsburg (@FCA_World) May 6, 2021

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg heute live sehen: Die Aufstellung

Gut eine Stunde vor Spielbeginn müssen beide Teams ihre Aufstellung bekanntgeben. An dieser Stelle zeigen wir Euch diese dann zeitnah.

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg heute live verpasst? Die Highlights auf DAZN

DAZN zeigt zu allen Spielen der Bundesliga und der 2. Bundesliga etwa 40 Minuten nach Spielende die Highlights in einer Zusammenfassung.

Die Höhepunkte des Spiels VfB Stuttgart gegen FC Augsburg werden heute gegen 23 Uhr in der DAZN-Mediathek zu sehen sein.

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragungen im Überblick