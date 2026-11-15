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Bundesliga
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VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen
VfB Stuttgart
Bayer Leverkusen
Bundesliga

In der Bundesliga spielt VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Anstoßzeit

crest
Bundesliga - Spielwoche 10

In der Frauen-Bundesliga empfängt VfB Stuttgart den Tabellenfünften Bayer Leverkusen. Die Partie ist ein wichtiges Duell für beide Mannschaften im laufenden Ligabetrieb.

Stuttgart steht derzeit auf dem neunten Tabellenplatz und kämpft um Boden in der unteren Tabellenhälfte. Die jüngsten Wochen verliefen durchwachsen – drei Niederlagen in der Liga trübten das Bild deutlich.

Ein Lichtblick war der 1:3-Auswärtssieg gegen Mainz 05 zuletzt am Wochenende. Damit zeigte Stuttgart, dass die Mannschaft in der Lage ist, auswärts zu punkten – nun soll auch vor eigenem Publikum ein Erfolgserlebnis her.

Leverkusen reist als Fünfter an und präsentiert sich in der Liga stabiler. Der 2:0-Heimsieg gegen Hamburger SV zuletzt unterstrich den Anspruch der Werkself, im oberen Tabellendrittel mitzuspielen.

Die Form der Gäste schwankte zuletzt zwischen starken Ligaauftritten und Rückschlägen im Pokal. Im DFB-Pokal der Frauen setzte es eine Niederlage gegen Bayern München – doch in der Bundesliga bleibt Leverkusen ein unangenehmer Gegner.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es im Folgenden.

Themen der Woche: Was war bei VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen los?

VfB Stuttgart kommt aus einer Saison mit gemischten Ergebnissen. In den letzten fünf Pflichtspielen holte Stuttgart zwei Siege bei drei Niederlagen. Der jüngste Erfolg war ein 1:3-Auswärtssieg gegen Mainz 05, während zuvor Niederlagen gegen Eintracht Frankfurt (0:3), Bayern München (0:5) und Union Berlin (0:4) zu Buche stehen. Insgesamt erzielte Stuttgart in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte vierzehn.

Bayer Leverkusen kommt ebenfalls auf zwei Siege und zwei Niederlagen sowie ein Unentschieden aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Der 2:0-Sieg gegen Hamburger SV war das jüngste Ergebnis, während das 1:1 gegen Eintracht Frankfurt und der 3:2-Sieg gegen Werder Bremen weitere Ligaergebnisse waren. In fünf Spielen traf Leverkusen neunmal und ließ vier Gegentreffer zu.

STU

STU - Form

UNB
N0-4
FCB
N5-0
FFC
N0-3
ESN
S3-0
M05
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
6/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
LEV

LEV - Form

SVW
S3-2
FFC
U1-1
FCN
N2-0
FCB
N1-0
HSV
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Form

STU

STU - Form

UNB
N0-4
FCB
N5-0
FFC
N0-3
ESN
S3-0
M05
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
6/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
LEV

LEV - Form

SVW
S3-2
FFC
U1-1
FCN
N2-0
FCB
N1-0
HSV
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Bilanz direkte Duelle

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
101000369+2730
S
S
S
S
S
2
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
108023013+1724
N
S
S
S
S
3
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFFC
106222111+1020
S
N
S
U
N
4
Werder BremenWerder BremenSVW
106132014+619
S
N
S
S
N
5
1. FC Köln1. FC KölnFCK
106041713+418
S
S
N
S
N
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLEV
95131512+316
S
N
U
S
S
7
TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHOF
104151316-313
S
U
N
S
S
8
Union BerlinUnion BerlinUNB
103251519-411
N
U
U
S
S
9
VfB StuttgartVfB StuttgartSTU
93241121-1011
S
N
N
N
U
10
RB LeipzigRB LeipzigRBL
103161622-610
N
N
N
S
S
11
FreiburgFreiburgFRE
103161119-810
N
N
N
N
S
12
Hamburger SVHamburger SVHSV
102352018+29
S
N
U
N
N
13
NürnbergNürnbergFCN
102261624-88
N
S
S
N
N
14
Mainz 05Mainz 05M05
100010636-300
N
N
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Abstieg

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