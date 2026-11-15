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VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Anstoßzeit

In der Frauen-Bundesliga empfängt VfB Stuttgart den Tabellenfünften Bayer Leverkusen. Die Partie ist ein wichtiges Duell für beide Mannschaften im laufenden Ligabetrieb.

Stuttgart steht derzeit auf dem neunten Tabellenplatz und kämpft um Boden in der unteren Tabellenhälfte. Die jüngsten Wochen verliefen durchwachsen – drei Niederlagen in der Liga trübten das Bild deutlich.

Ein Lichtblick war der 1:3-Auswärtssieg gegen Mainz 05 zuletzt am Wochenende. Damit zeigte Stuttgart, dass die Mannschaft in der Lage ist, auswärts zu punkten – nun soll auch vor eigenem Publikum ein Erfolgserlebnis her.

Leverkusen reist als Fünfter an und präsentiert sich in der Liga stabiler. Der 2:0-Heimsieg gegen Hamburger SV zuletzt unterstrich den Anspruch der Werkself, im oberen Tabellendrittel mitzuspielen.

Die Form der Gäste schwankte zuletzt zwischen starken Ligaauftritten und Rückschlägen im Pokal. Im DFB-Pokal der Frauen setzte es eine Niederlage gegen Bayern München – doch in der Bundesliga bleibt Leverkusen ein unangenehmer Gegner.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es im Folgenden.

Themen der Woche: Was war bei VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen los?

VfB Stuttgart kommt aus einer Saison mit gemischten Ergebnissen. In den letzten fünf Pflichtspielen holte Stuttgart zwei Siege bei drei Niederlagen. Der jüngste Erfolg war ein 1:3-Auswärtssieg gegen Mainz 05, während zuvor Niederlagen gegen Eintracht Frankfurt (0:3), Bayern München (0:5) und Union Berlin (0:4) zu Buche stehen. Insgesamt erzielte Stuttgart in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte vierzehn.

Bayer Leverkusen kommt ebenfalls auf zwei Siege und zwei Niederlagen sowie ein Unentschieden aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Der 2:0-Sieg gegen Hamburger SV war das jüngste Ergebnis, während das 1:1 gegen Eintracht Frankfurt und der 3:2-Sieg gegen Werder Bremen weitere Ligaergebnisse waren. In fünf Spielen traf Leverkusen neunmal und ließ vier Gegentreffer zu.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Form

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Bilanz direkte Duelle

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen