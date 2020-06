VfB Stuttgart vs. VfL Osnabrück heute live: TV, LIVE-STREAM, TICKER; Highlights, Aufstellung - die Übertragung der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga duellieren sich der VfB Stuttgart und der VfL Osnabrück. Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Die 2. wartet am 30. Spieltag mit einem auf dem Papier etwas ungleichen Duell auf. Der empfängt den am Sonntag um 13.30 Uhr.

Na klar: Der VfB Stuttgart ist an diesem Sonntag im Heimspiel der glasklare Favorit, denn die Schwaben sind nach dem Sieg über den HSV und dem 2:0 in Dresden wieder voll auf Bundesliga-Kurs. Die Marschroute von Trainer Pellegrino Matarazzo sieht deswegen einen Heimsieg vor.

Die Gäste aus Osnabrück rangieren in der Tabelle auf Platz 14, das Polster auf den Abstiegsrelegationsplatz beträgt vier Punkte. Für Trainer Daniel Thioune wäre ein Punkt sicherlich ein gutes Resultat, aber warum nicht einen Dreier einfahren, wie bereits im Hinspiel?

VfB Stuttgart vs. VfL Osnabrück heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Infos zur Übertragung der und die Aufstellung beider Teams.

VfB Stuttgart vs. VfL Osnabrück: Die Details zur Partie in der 2. Bundesliga

Wettbewerb 2. Bundesliga Spieltag 30. Spieltag Duell VfB Stuttgart vs. VfL Osnabrück Stadion Mercedes-Benz-Arena Datum, Uhrzeit 07. Juni 2020, 13.30 Uhr

VfB Stuttgart vs. VfL Osnabrück heute live im TV sehen: So geht's

Die 2. Bundesliga beziehungsweise das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Osnabrück wird heute nicht live im Free-TV gezeigt. Das liegt daran, dass die zweithöchste deutsche Spielklasse nur im Pay-TV übertragen wird.

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga, das bedeutet dass Stuttgart vs. Osnabrück dort in voller Länge zu sehen sein wird.

Wer das Spiel heute live und in voller Länge sehen will, muss Sky also abonnieren. Alle Infos zu einem Sky-Abo findet Ihr hier.

VfB Stuttgart vs. VfL Osnabrück heute live im TV bei Sky: Alle Infos zum Einzelspiel

Übertragungsbeginn : 13 Uhr

: 13 Uhr Anstoß : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 3 / Sky Sport Bundesliga 3 HD

: Sky Sport Bundesliga 3 / Sky Sport Bundesliga 3 HD Kommentator im Einzelspiel: Marcel Meinert

Neben dem Einzelspiel und den vollen 90 Minuten live im TV bei Sky Sport Bundesliga 3 HD laufen auch noch alle Zweitliga-Spiele um 13.30 Uhr in der Konferenz. Diese läuft auf Sky Sport Bundesliga 2 HD.

Wo das Spiel Stuttgart vs. Osnabrück heute im LIVE-STREAM überträgt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

VfB Stuttgart vs. VfL Osnabrück heute im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos

Sky überträgt die vollen 90 Minuten von Stuttgart vs. Osnabrück heute live und in voller Länge im TV, soviel steht fest. Doch wie sieht es im Internet aus, wo ist das Duell heute im LIVE-STREAM zu sehen?

Eines vorab: Wer die Begegnung online im LIVE-STREAM verfolgen möchte, muss auch dort auf Sky zurückgreifen. Hier folgen alle Informationen.

VfB Stuttgart vs. VfL Osnabrück heute im LIVE-STREAM von Sky Go sehen

Die ganze Begegnung zwischen dem VfB und dem Aufsteiger aus Osnabrück könnt Ihr mit dem Streamingportal Sky Go im LIVE-STREAM verfolgen.

Für Sky Go müsst Ihr jedoch Kunde bei Sky sein. Ist das der Fall, müsst Ihr nur die Apps aus dem iTunes- oder Play Store herunterladen.

VfB Stuttgart vs. VfL Osnabrück kommt heute live im Stream von Sky Go. Sky Go ist für jeden Sky-Kunden im Abo-Paket enthalten. Nachdem Ihr die App heruntergeladen habt, müsst Ihr Euch nur noch mit den Logindaten von Sky anmelden - schon kann's losgehen.

VfB Stuttgart vs. VfL Osnabrück heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket erleben

Doch wie bereits erwähnt, es gibt nicht nur Sky Go, wo die vollen 90 Minuten live im Stream übertragen werden. Sky Ticket ist ein Angebot für alle Zuschauer ohne Sky-Abo.

Ihr könnt Euch einfach anmelden und für den Rest der Saison 2019/20 bei der 2. Bundesliga und auch der Bundesliga im LIVE-STREAM mit dabei sein.

VfB Stuttgart vs. VfL Osnabrück heute im LIVE-TICKER bei Goal

Ihr habt kein Sky-Abonnement und auch der LIVE-STREAM bei Sky Ticket ist keine Option für Euch? Kein Problem, denn Goal hat noch ein weiteres Angebot für Euch, um ja keine Sekunde von VfB Stuttgart vs. VfL Osnabrück zu verpassen.

Mit dem LIVE-TICKER zu Stuttgart vs. Osnabrück verpasst Ihr nichts, denn jedes Tor, jede Torchance, jede Karte und jedes noch so wichtige Detail werden geschildert. Schaut mal rein!

Und das Allerwichtigste: Stuttgart vs. Osnabrück läuft heute live und kostenlos im LIVE-TICKER.

VfB Stuttgart vs. VfL Osnabrück heute: Die Highlights von DAZN

Natürlich kann es sein, dass Ihr am Sonntag gar keine Zeit habt, um die 2. Bundesliga zu sehen oder auch, sie im LIVE-TICKER zu verfolgen. Dann seid Ihr bei DAZN an der richtigen Adresse, den der Streamingsender zeigt nach dem Ende des Spiels die Highlights.

Das Besondere daran: Die besten Szenen laufen kostenlos auf DAZN, da der Kanal jedem Neukunden einen Gratismonat schenkt.

DAZN zeigt aber nicht nur Highlights, die Bundesliga läuft dort auch live im Stream. Das ist an folgenden Tagen der Fall:

Jedes Freitagsspiel

Jedes Sonntagsspiel, das um 13.30 Uhr angepfiffen wird

Jedes Montagsspiel

Jedes Relegationsspiel

Übrigens: Nach dem Gratismonat bei DAZN könnt Ihr weiter mit dabei bleiben und jede Menge Live-Sport im Stream anschauen. DAZN bietet Euch einen Monat gratis an, danach kostet das Abo 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

VfB Stuttgart vs. VfL Osnabrück: Die Highlights vom Hinspiel (0:1)

VfB Stuttgart vs. VfL Osnabrück: Die Aufstellung der Mannschaften

Aufstellung VfB Stuttgart:

Kobel - Stenzel, Kaminski, Badstuber, Mola - Endo - Castro, Mangala - Förster, Al Ghaddioui, Gonzalez

Unser Partner #Kärcher präsentiert die Aufstellung für #VfBOSN. Wir starten mit folgender Elf: pic.twitter.com/N4hvY9PFW9 — VfB Stuttgart (@VfB) June 7, 2020

Aufstellung VfL Osnabrück:

Kühn - Heyer, Gugganig, Trapp - Engel, Taffertshofer, Blacha, Ajdini - Schmidt, Amenyido, Henning

VfB Stuttgart vs. VfL Osnabrück heute live: Die Bilanz der Teams

VfB STUTTGART bisher 6 Spiele (wettbewerbsübergreifend) VfL OSNABRÜCK 4 Siege 1 1 Remis 1 1 Niederlagen 4 10 Tore 4 51 (2) Punkte (Platzierung) 34 (14)

VfB Stuttgart vs. VfL Osnabrück heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick