VfB Stuttgart vs. VfL Bochum: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der Bundesliga

Im Rahmen des 23. Spieltags in der Bundesliga kommt es am Samstag um 15.30 Uhr zum Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Bochum. Damit treten der Vorletzte und der Elfte gegeneinander an, wobei die Schwaben und die Blau-Weißen 18 und 28 Punkte holte. Im ersten Saisonduell gab es eine Nullnummer.

Der VfB Stuttgart ist seit sieben Meisterschaftsspielen sieglos. Hierbei gelang dem Team von Pellegrino Matarazzo der einzige Punktgewinn am 8. Januar mit einer Nullnummer bei Greuther Fürth. Danach unterlagen die Schwaben bisher gegen Leipzig, Freiburg, Eintracht Frankfurt und am 12. Februar auswärts gegen Bayer Leverkusen (2:4).

Der VfL Bochum verlor hingegen ausschließlich eines seiner jüngsten fünf Bundesliga-Partien. Nach einem 0:1 in Mainz erlebte die von Thomas Reis trainierte Mannschaft zunächst zwei Punktteilungen gegen den 1. FC Köln und bei der Hertha. Dann folgte am Samstag mit einem 4:2-Heimerfolg gegen Bayern München eine faustdicke Sensation.

Heute um 15.30 Uhr kommt es zum Kräftemessen VfB Stuttgart vs. VfL Bochum. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen sowie zum LIVE-TICKER.

VfB Stuttgart vs. VfL Bochum: Die Eckdaten zur Partie am 23. Bundesliga-Spieltag auf einem Blick

Spiel: VfB Stuttgart vs. VfL Bochum (live im STREAM bei Sky Ticket) Datum: Samstag, 19. Februar 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart)

VfB Stuttgart gegen VfL Bochum heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky verfügt über die Exklusivrechte an alle Samstagspartien in der Bundesliga. Der Pay-TV-Anbieter verwendet etliche Kanäle, wobei er Euch die Übertragung des Spiels Stuttgart vs. Bochum bei Sky Sport Bundesliga 3 zeigt. Überdies steht Euch eine Ausstrahlung in HD zur Verfügung. Aber schreibt Euch die Eckdaten zur Ausstrahlung des Spiels in der Mercedes-Benz-Arena auf:

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator: Jürgen Schmitz

Allerdings benötigt Ihr für das Anschauen der TV-Übertragung das Bundesliga-Paket. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Einzelabo (27 Euro) und einer Kombination mit dem Sport-Paket (32,50 Euro) entscheiden. Auf der Webseite von Sky findet Ihr zahlreiche weiterführende Informationen.

VfB Stuttgart – VfL Bochum heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Heute um 15.30 Uhr finden zusätzlich zum Match VfB Stuttgart – VfL Bochum drei weitere statt. Damit meinen wir die Spiele Wolfsburg – Hoffenheim, Augsburg – Freiburg und Arminia Bielefeld – Union Berlin. Somit könnt Ihr Euch genauso gut die Konferenz aussuchen. Nachfolgend findet Ihr die dazugehörigen Schlüsselinfos:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderator: Britta Hofmann

Britta Hofmann Experte: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Gezeigte Spiele: Wolfsburg vs. Hoffenheim, Stuttgart vs. Bochum, Augsburg vs. Freiburg und Arminia Bielefeld vs. Union Berlin.

VfB Stuttgart vs. VfL Bochum dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga

Obendrein könnt Ihr Euer Abo ebenso ohne Fernseher und somit von überall aus verwenden. Denn: Sky bietet zu seinem gesamten Programm zusätzlich LIVE-STREAMS an. Das trifft folgerichtig auch auf die Übertragung des Kräftemessens VfB Stuttgart vs. VfL Bochum zu. Konkret könnt Ihr Euch zwischen zwei Optionen entscheiden.

VfB Stuttgart – VfL Bochum im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go bildet die Erste davon. Beim hauseigenen Streaming-Portal müsst Ihr Euch ausschließlich zeitgerecht einloggen. Und dafür eignen sich auch Smartphones und Tablets. Die Kehrseite der Medaille ist, dass es sich bei einem heutigen Vertragsabschluss vermutlich nicht mit einer rechtzeitigen Freischaltung ausgeht. Ihr könnt Euch jedoch in den Folgetagen eine der Wiederholungen, zu denen der Pay-TV-Sender die Termine veröffentlicht, ansehen.

Mit Sky Ticket die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: VfB Stuttgart gegen VfL Bochum

Hingegen könnt Ihr Euch mit dem Sky Ticket die Übertragung der Partie Stuttgart vs. Bochum auf jeden Fall live ansehen. Denn: Die Aktivierung erfolgt sofort. Zudem zählt die Tatsache, dass Ihr Euch nicht binden müsst, zu den Vorteilen. Trotzdem könnt Ihr mit dem Paket Supersport Monat um 29,99 Euro das gesamte Sportangebot via Live-Stream genießen. Und das funktioniert mit zwei Geräten auf einmal.

Das Fußballangebot erstreckt sich zusätzlich auf die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League. Weiters könnt Ihr Euch etwa die NHL, die Formel 1, die ATP World und die PGA-Tour ansehen.

Zu VfB Stuttgart gegen VfL Bochum via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zudem bietet Euch GOAL einen LIVE-TICKER zur Begegnung VfB Stuttgart vs. VfL Bochum an. Damit bleibt Ihr zuverlässig zu allen wichtigen Ereignissen in der Mercedes-Benz-Arena am Laufenden. Außerdem bekommt Ihr von uns diesbezüglich Push-Benachrichtigungen.

Highlights auf YouTube und in der Sportschau: So seht Ihr VfB Stuttgart vs. VfL Bochum

Ergänzend dazu könnt Ihr Euch danach als Kunden von DAZN ab 17.30 Uhr die Highlight Show anschauen. Dort seht Ihr die besten Szenen des Freitagsmatches und der Samstagsspiele. Außerdem lädt die Sportschau in der Nacht von Sonntag auf Montag die Clips zu allen Partien der 23. Runde auf ihren YouTube-Kanal hoch. Darauf könnt Ihr völlig kostenlos zurückgreifen.

VfB Stuttgart gegen VfL Bochum im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

VfB Stuttgart vs. VfL Bochum: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Stuttgart: Müller - Stenzel, Mavropanos, Anton, Sosa - Karazor, Endo, Mangala, Silas, Führich - Tiago Tomas

Unsere Startelf für das Heimspiel gegen den VfL Bochum!



⚪🔴



Bochum: Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla, Antwi-Adjei, Pantovic, Osterhage, Holtmann - Locadia