VfB Stuttgart verpflichtet Offensivspieler Churlinov aus Köln

In Köln kam Darko Churlinov nicht wie erhofft zum Zug. Nun probiert er es eine Etage tiefer beim VfB Stuttgart in der 2. Bundesliga.

Zweitligist hat wie erwartet Offensivspieler Darko Churlinov vom Bundesligisten verpflichtet.

Der 19 Jahre alte Außenbahnspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2024, bereits am Dienstag hatte der Nordmazedonier unter dem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo am Training teilgenommen. Am Mittwoch regelten beide Klubs die letzten Formalitäten des Transfers.

VfB-Sportdirektor über Churlinov: "Vielversprechende Perspektive"

Churlinov kam in der -Hinserie zu einem Kurzeinsatz über 20 Minuten, spielte aber meist in der Regionalliga. Dort erzielte er in neun Spielen sieben Tore.

"Darko ist ein junger, talentierter Spieler, dem wir in den kommenden Jahren eine gute Entwicklung und damit eine vielversprechende Perspektive in unserem Kader zutrauen", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat.