In der Bundesliga trifft der VfB Stuttgart heute zuhause auf Union Berlin. Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

Union Berlin spielt am 9. Spieltag der Bundesliga auswärts gegen den VfB Stuttgart. Anpfiff der Begegnung in der Mercedes-Benz-Arena ist heute um 17.30 Uhr.

Die Eisernen spielen auch in dieser Saison bis dato wieder stark auf. Zuletzt konnte man einen 2:0Achtungserfolg gegen den VfL Wolfsburg einfahren. Die Stuttgarter kamen in der letzten Partie gegen Gladbach nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Der VfB konnte keines der letzten drei Spiele gegen Union Berlin gewinnen. Werden sie diese Negativserie heute brechen können oder bestätigt Union die starke Form? Goal liefert alle wichtigen Infos rund um die Aufstellungen und die Übertragung live im TV und STREAM.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin heute live: Die Daten zum Spiel

Wettbewerb: Bundesliga | 9. Spieltag

Bundesliga | 9. Spieltag Begegnung: VfB Stuttgart | Union Berlin

VfB Stuttgart | Union Berlin Datum: Sonntag, 24. Oktober 2021

Sonntag, 24. Oktober 2021 Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Mercedes-Benz-Arena | Stuttgart

Union Berlin spielt auch in seiner dritten Bundesligasaison eine gute Rolle. Die Zahlen zu den Eisernen vor dem Duell gegen den #VfB.

---#VfBFCU | 🗞️⬇️https://t.co/U6HmoAdcQa — VfB Stuttgart (@VfB) October 21, 2021

Bundesliga heute live im TV: Wird VfB Stuttgart vs. Union Berlin im Fernsehen übertragen?

Die Deutsche-Fußball-Liga (DFL) hat im Juni 2020 die Rechte zur Übertragung der Bundesliga bis zur Saison 2024/25 neu vergeben. Daraus ergibt sich nun folgende Situation hinsichtlich der LIVE-Übertragung vor der deutschen TV-Landschaft: Im Free-TV seht Ihr nur ausgewählte Partien, wie zum Beispiel das Eröffnungsspiel. Alle anderen Partien werden auf die beiden Sender DAZN und Sky aufgeteilt.

Wo Ihr heute den VfB gegen Union sehen könnt, erfahrt Ihr im folgenden Abschnitt.

Keine LIVE-Übertragung im Free-TV: DAZN zeigt VfB Stuttgart vs. Union Berlin heute exklusiv im TV und STREAM

Wie bereits erwähnt gibt es im Normalfall zwei Möglichkeiten, Spiele der Bundesliga live im TV oder STREAM zu sehen.

Sky zeigt hierbei alle Bundesligaspiele, die am Samstag stattfinden. Den Rest, also Freitags- und Sonntagsspiele, seht Ihr ausschließlich beim Ismaninger Sportsender DAZN.

Eine Mitgliedschaft bei DAZN ist natürlich nicht kostenlos, daher erklären wir Euch als Nächstes, mit welchen Kosten Ihr rechnen müsst, um das immense Sportangebot auf DAZN zu nutzen.

Bundesliga, Champions League, Serie A und mehr: So günstig ist das Angebot auf DAZN

Ihr wollt sehen, wie Messi die Verteidiger in der französischen Liga schwindelig spielt, Zlatan in Italien für Furore sorgt oder CR7 in der Champions League Rekorde bricht? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig!

Dieses umfassende Angebot gibt's nur beim Ismaninger Streaminganbieter und es ist günstiger als Ihr vielleicht erwarten würdet!

Ihr könnt bereits ab umgerechnet ca. 12,50 Euro pro Monat (Jahresmitgliedschaft | einmalig 149,99Euro) auf das gesamte Angebot live und on-demand zugreifen.

Es soll etwas flexibler sein? Dann ist die Monatsmitgliedschaft wohl genau das Richtige für Euch! Ab 14,99 Euro pro Monat ist das Monatsabo zu haben und Ihr könnt das Vertragsverhältnis sogar monatlich beenden!

VfB Stuttgart vs. Union Berlin heute live im TV und STREAM sehen: Die Daten zur Übertragung auf DAZN

Sender: DAZN

DAZN Vorberichte: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Kommentar: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Martin Harnik

Martin Harnik Moderation: Alex Schlüter

Die Aufstellungen zur Bundesliga: So spielen VfB Stuttgart und Union Berlin heute

Um zu erfahren welche Teams heute von Beginn an auf den Rasen geschickt werden, schaut rund eine Stunde vor Beginn der Partie an dieser Stelle nochmal vorbei.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin heute live: Gibt es einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Begegnung?

Selbstverständlich versorgen wir Euch auch mit Informationen zum Spiel, wenn Ihr das Spiel gerade nicht live verfolgen könnt! Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal seid Ihr live dabei und verpasst definitiv nichts!

Zum LIVE-TICKER

Bundesliga heute live: Die Übertragung von VfB Stuttgart vs. Union Berlin in der Übersicht