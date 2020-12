VfB Stuttgart - Union Berlin: Die Bundesliga heute live im TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und den Highlights

Sechster gegen Siebter in der Bundesliga: Der VfB Stuttgart empfängt Union Berlin. Goal zeigt, wie das Spiel heute LIVE übertragen wird.

Spannendes Duell im deutschen Oberhaus: Der 12. Spieltag der steht an, inklusive der Paarung - FC . Anstoß in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart ist heute um 20.30 Uhr.

Es ist das Treffen der zwei Überraschungsmannschaften der Saison: Sowohl Stuttgart als auch die Berliner stehen mit 17 Punkten aus 11 Spielen unerwartet gut da, weshalb Union auf Rang sechs und Stuttgart auf Rang sieben (schlechteres Torverhältnis) zu finden sind.

Obwohl Union aktuell ohne Topscorer Max Kruse auskommen muss, gab es am Wochenende einen Überraschungserfolg: Schließlich konnte man dem amtierenden Meister einen Punkt und die Tabellenführung abknöpfen.

Allerdings konnte sich auch Stuttgarts Leistung am dritten Adventswochenende mehr als sehen lassen: Das 5:1 gegen den BVB werden Dortmund-, Stuttgart-Fans und vor allem Lucien Favre so schnell nicht mehr vergessen.

Zwei Mannschaften im Höhenflug - kann sich eins der beiden Teams heute durchsetzen? Goal erklärt alles rund um die Übertragung der Bundesliga am heutigen Dienstag.

VfB Stuttgart vs. FC Union Berlin: Das Bundesliga-Spiel im Überblick

Begegnung VfB Stuttgart vs. 1. FC Union Berlin Wettbewerb 12. Spieltag | Bundesliga Datum Dienstag, 15. Dezember | 20.30 Uhr Ort Mercedes-Benz-Arena | Stuttgart Zuschauer Keine

VfB Stuttgart gegen Union Berlin LIVE im TV: Die Bundesliga im Fernsehen

Gute Nachrichten für alle Fans der Bundesliga: Das deutsche Oberhaus wird im Fernsehen übertragen! Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an den Begegnungen des 12. Spieltags gesichert und wird daher alle neun Spiele übertragen.

Mit dazu gehört natürlich auch die Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin. Ab 20.25 Uhr wird die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 5 zu sehen sein.

VfB Stuttgart vs. FC Union Berlin läuft heute LIVE im TV

Ein Manko hat die Übertragung durch Sky allerdings: Der Sender verlangt Geld für sein Programm. Da Sky kostenpflichtig ist, muss man ein Abonnement abschließen, um auf die Inhalte zugreifen zu können.

Dafür hat sich Sky ein bestimmtes System ausgedacht, da Sky nicht nur die Bundesliga anbietet: Man kann Pakete buchen. Diese Pakete decken jeweils ein Gebiet ab, wie Filme (Cinema-Paket), Serien (Entertainment) oder Kinderfilme (Kids) - genau wie beim Sport. Einen Überblick zu den Kosten und Methoden findet ihr auf der Website von Sky.

VfB Stuttgart vs. FC Union Berlin: Sky zeigt die Bundesliga heute LIVE

Beginn der Übertragung: 20.25 Uhr

20.25 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 5, Sky Bundesliga 5 HD

: Sky Sport Bundesliga 5, Sky Bundesliga 5 HD Kommentator: Oliver Seidler

VfB Stuttgart vs. FC Union Berlin: Die Bundesliga-Konferenz heute LIVE auf Sky

Das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin könnte euch zu langweilig werden und ihr wollt mehr Abwechslung? Auch hier hat Sky für euch gesorgt: In der Konferenz werden alle drei zeitgleichen Spiele übertragen - auch das erste Spiel vom neuen BVB-Chefcoach Edin Terzic.

Beginn der Übertragung:

Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 1 HD

: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 1 HD Moderator: Esther Sedlaczek

Esther Sedlaczek Experte: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Gezeigte Spiele: - | - FSV | VfB Stuttgart - FC Union Berlin

VfB Stuttgart vs. FC Union Berlin im LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga heute live im Internet übertragen

Ihr habt keinen Fernseher zur Verfügung, wollt aber trotzdem das Spiel in voller Länge und LIVE verfolgen? Dann präsentieren wir euch jetzt die zwei Optionen, die Sky in solchen Fällen anbietet.

Mit Sky Go und dem Sky Ticket kann man das normale Sky-Programm auch auf dem Tablet, dem Handy oder im Browser verfolgen. In der folgenden Tabelle könnt ihr die Unterschiede der beiden Varianten sehen.

Sky Ticket vs. Sky Go: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Sky Ticket Für Fans, die noch kein Sky-Abonnement gebucht haben

Kurzzeitiger Zugang zu ausgewählten Inhalten

Unverbindlich, also jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Kostenlose App herunterladen Play Store App Store

Registrieren und anmelden

LIVE-STREAM auswählen Sky Go Für Fans, die bereits Sky-Kunden sind

Keine Zusatzkosten

Kostenlose App herunterladen Play Store App Store

Mit LogIn-Daten anmelden

LIVE-STREAM auswählen

SkyGo-Plus verfügbar: ​ 3 parallele Streams Fünf Geräte registrierbar +5,00€/Monat



VfB Stuttgart vs. FC Union Berlin: So seht ihr die Highlights kostenlos bei DAZN

Keine Lust auf Sky oder kein Geld für das teure Abonnement verfügbar? Dann gibt es eine kostenlose Alternative für euch, mit welcher ihr die besten Szenen sehen könnt: Die Highlights auf DAZN.

Der Streamingdienst DAZN bietet sein gesamtes Programm, also auch die Bundesliga-Highlights 40 Minuten nach Abpfiff, kostenlos dank des Probemonats an. Alternative: Einen Tag länger warten und dann die kostenlosen Highlights auf dem YouTube-Kanal von DAZN sehen.

VfB Stuttgart vs. FC Union Berlin: Mit dem Goal LIVE-TICKER nichts verpassen

Ihr wollt kein Abonnement bei Sky abschließen, aber trotzdem stets auf der Höhe des Geschehens bleiben? Kein Problem: Genau dafür gibt es den Goal LIVE-TICKER!

In diesen könnt ihr euch das ganze Spiel über klicken und nachlesen, was seit Anpfiff passiert ist. So verpasst ihr nichts: Jedes Tor, jede Chance und jede weitere wichtige Situation werden genau erklärt und mit Hintergrundwissen belegt. Hier entlang!

Die Aufstellungen der Bundesliga: So gehen der VfB Stuttgart und Union Berlin auf den Platz

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Mannschaften ihre Aufstellungen, woraufhin diese hier eingetragen werden. Klickt euch also rechtzeitig in den Artikel, um auf die Begegnung vorbereitet zu sein!