VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga empfängt am 25. Spieltag der VfB Stuttgart die TSG Hoffenheim. Goal hat die Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Baden-Württemberg-Derby in der Bundesliga! Der VfB Stuttgart empfängt am Sonntagabend die TSG Hoffenheim. Das Spiel des 25. Spieltags wird um 18 Uhr in der Mercedes-Benz Arena angepfiffen.

Wenn zwei Teams aus einem Bundesland aufeinander treffen ist immer für Brisanz gesorgt. So auch beim heutigen Duell zwischen dem VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim.

Aufsteiger VFB Stuttgart spielt bisher eine starke Saison. Nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage hat der VfB als Neunter den Kontakt zu den internationalen Plätzen wieder hergestellt. Zu Borussia Dortmund auf Platz sechs fehlen nur sechs Punkte.

Auch bei der TSG Hoffenheim zeigt die Formkurve nach oben. Am vergangenen Spieltag feierte die TSG einen Überraschungssieg gegen den VfL Wolfsburg. Mit einem Sieg im Nachbarschaftsduell kann die TSG nach Punkten mit dem VfB Stuttgart gleichziehen.

VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim: Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM. Außerdem findet Ihr hier circa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen zur Partie.

VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim heute live: Der Überblick zur Partie

Wettbewerb Bundesliga, 25. Spieltag Begegnung VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim Ort Mercedes-Benz Arena, Stuttgart Anpfiff So., 14.März 2021, 18 Uhr

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim: Die Bundesliga heute live im TV verfolgen

Die Live-Übertragungsrechte zur Bundesliga-Saison 2020/21 liegen beim ZDF, dem Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN.

Von der heutigen Partie zwischen dem VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim wird es keine Livebilder im Free-TV geben. Auf eine Liveübertragung müsst Ihr dennoch nicht verzichten.

Das Spiel, wie jedes Sonntagsspiel in der Bundesliga mit Anpfiff um 18 Uhr, wird exklusiv und live von Sky übertragen. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) beginnt die Vorberichterstattung zum Derby um17.30 Uhr. Das Spiel selbst wird von Martin Groß kommentiert.

Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr ein Abo abschließen. Hier gibt es Infos, zu welchen Tarifen Ihr das machen könnt.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim: Das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen

Sky bietet heute auch die einzige Möglichkeit, das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim im LIVE-STREAM zu verfolgen. Dafür bietet der Bezahlsender zwei unterschiedliche Möglichkeiten an: Sky Go und Sky Ticket.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim im LIVE-STREAM auf Sky Go sehen - so funktioniert's

Sky Go ist für Abonnenten mit entsprechendem Sportpaket bereits im Preis inbegriffen. Einfach die App herunterladen, mit den Sky-Zugangsdaten anmelden, und schon steht Euch Sky Go zur Verfügung.

Hier erfahrt Ihr, wie ihr Sky Go für iOS, Android oder den Desktop installiert.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim im LIVE-STREAM mit Sky Ticket sehen - so funktioniert's

Ihr wollt keinen langfristigen Sky-Vertrag abschließen? Dann ist Sky Ticket die beste Alternative. Ab 9,99 Euro pro Monat könnt Ihr Sky Ticket buchen. Das Angebot ist jederzeit wieder kündbar.



Hier findet Ihr alle Infos zu Sky Ticket und den verschiedenen Paketen.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Sobald die Startaufstellungen beider Teams offiziell bekanntgegeben werden, erfährt Ihr sie hier.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim heute live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wenn Ihr das Spiel heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM sehen könnt, empfehlen wir Euch den Goal-Liveticker. Hier bleibt ihr über alles rund um das Derby aktuell auf dem Laufenden.

Hier geht's zum LIVE-Ticker VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim: Die Highlights auf DAZN

DAZN hat einen besonderen Service für alle Fußball-Fans parat. Bereits rund 40 Minuten könnt Ihr dort die Highlights von allen Spielen der Bundesliga und der 2. Bundesliga sehen - und somit natürlich heute auch die Höhepunkte des Spieles zwischen dem VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim.

DAZN zeigt ausgewählte Spiele der Bundesliga, die Champions League und weitere Spiel aus Europas Topligen live. Das Abo ist im ersten Monat kostenlos. Danach kostet es entweder monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick