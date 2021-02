VfB Stuttgart, News und Gerüchte heute: Vizepräsident Mutschler tritt zurück

Der Machtkampf in Stuttgart geht weiter, nun hat Vizepräsident Rainer Mutschler seinen Rücktritt erklärt. Alle News zum VfB heute.

Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart am Montag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum VfB vom Tage.

VfB Stuttgart, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

VfB Stuttgart: Vizepräsident Mutschler tritt zurück - "Unerträglich, wie wir uns präsentieren"

Im Machtkampf beim Bundesligisten VfB Stuttgart hat nun auch der in der Kritik stehende Vizepräsident Rainer Mutschler die Konsequenzen gezogen und sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. "Teamgeist und Fairplay sind ganz besonders im Sport unverzichtbare Grundsätze für das Zusammenspiel auf und jenseits des Platzes. Diese Basis war in den zurückliegenden Monaten in der Zusammenarbeit im VfB-Präsidium nicht mehr gegeben", teilte Mutschler mit.

Der frühere Cheftrainer und Alpinchef des Deutschen Skiverbandes (DSV) war in der Datenaffäre bei den Schwaben zuletzt massiv unter Druck geraten. Er stellte sich auch öffentlich gegen Präsident Claus Vogt, den der Vereinsbeirat am Sonntag überraschend zum einzigen Kandidaten für die Neuwahlen bei der Mitgliederversammlung am 28. März aufgestellt hat.

"Die Nominierungsentscheidung des Vereinsbeirats" habe ihn in seiner Entscheidung "bestärkt", so Mutschler. So trage auch er seinen "Teil zu einem Neuanfang beim VfB Stuttgart bei".

Den muss es auf allen Ebenen auch geben, nachdem der Aufsichtsrat vergangene Woche bereits die Vorstandsmitglieder Stefan Heim (Finanzen, Verwaltung und Operations) und Jochen Röttgermann (Marketing und Vertrieb) mit sofortiger Wirkung abberufen hatte. Vorstandschef Thomas Hitzlsperger rief deshalb eine "Steuerungsgruppe" ins Leben.

Hitzlsperger, dem das Gremium das "uneingeschränkte Vertrauen" aussprach, wurde zudem schnellstmöglich "mit weiteren Personalentscheidungen unter Berücksichtigung der besonderen arbeitsrechtlichen Bedingungen" beauftragt. Heißt: Es werden beim VfB in der Datenaffäre weitere Führungskräfte gehen müssen.

Zudem traten am Sonntag bereits die Beiratsmitglieder Claudia Maintok und James Bührer zurück. Der Vorsitzende Wolf-Dietrich Erhard will zudem sein Mandat mit sofortiger Wirkung ruhen lassen - aus gutem Grund, wie er betonte: "Es ist unerträglich, in welcher Situation sich unser VfB befindet und wie wir uns derzeit öffentlich präsentieren."

VfB Stuttgart: Sportdirektor Sven Mislintat lobt Leistung gegen Hertha BSC

Sportdirektor Sven Mislintat vom VfB Stuttgart hat sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft beim 1:1 gegen Hertha BSC gezeigt.

"Hertha BSC war ein viel besserer Gegner, als es der Tabellenstand aussagt. Hertha hat ganz viel Qualität in der Mannschaft, zum Beispiel im zentralen Mittelfeld mit Santiago Ascacibar und Matteo Guendouzi. Und dann können sie durch Spieler wie Sami Khedira oder Nemanja Radonjic auch noch einmal viel Qualität einwechseln", sagte Mislintat.

Vor allem im ersten Durchgang habe die junge Stuttgarter Mannschaft "ein sehr, sehr gutes Spiel gezeigt", fuhr er fort. "Wir haben das Hinspiel in Berlin zwar 2:0 gewonnen, aber in dieser Partie lange nicht so kontrolliert gespielt wie jetzt im Rückspiel. Allein daran sieht man die Entwicklung", bilanzierte er.

VfB Stuttgart: FC Bayern hat offenbar Borna Sosa als Linksverteidiger im Visier

Der FC Bayern München hat auf der Suche nach Kaderverstärkungen im kommenden Sommer offenbar zwei weitere Linksverteidiger ins Visier genommen. Wie die Sport Bild berichtet, werde intern über die Namen Borna Sosa (23) vom VfB Stuttgart und Marco Friedl (22) von Werder Bremen diskutiert .

Sosa ist bei den Schwaben Stammspieler und kommt in 15 Bundesligaspielen bis dato auf vier Torvorlagen. Dem Bericht zufolge sei der VfB in Person von Sportdirektor Sven Mislintat jedoch erst ab einer Ablöse von 20 Millionen Euro gesprächsbereit. Für Friedl sollen die Bayern als Ausbildungsverein hingegen eine Rückkaufklausel in Höhe von zehn Millionen Euro besitzen.

VfB Stuttgart: Die kommenden Spiele in der Übersicht